התקינו Wealthfolio בלחיצה אחת.
כלי מעקב אישי בקוד פתוח אחר השקעות עבור תיקי השקעות, שווי נקי וניתוח ביצועים פיננסיים.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Wealthfolio
Wealthfolio הוא מעקב השקעות בקוד פתוח, המעניק עדיפות לפרטיות, המאחד החזקות ממספר ברוקרים ובנקים ללוח מחוונים אחד. הוא עוקב אחר ביצועי תיק ההשקעות, שווי נקי, דיבידנדים והכנסות, ומשווה את התשואות שלך למדדים כמו ה-S&P 500 — והכל מבלי לשלוח את הנתונים הפיננסיים שלך לענן צד שלישי.
אירוח עצמי של Wealthfolio ב-VPS משלך מעניק לך שליטה מלאה על הרישומים הפיננסיים שלך. היישום מאחסן הכל במסד נתונים מקומי של SQLite, מה שהופך גיבויים לפשוטים ומבטל דמי מנוי. עם תמיכה בייבואי CSV, סימולציות מונטה קרלו לתכנון פרישה, והמלצות מובנות לאיזון מחדש של תיק ההשקעות, הוא מכסה את כל קשת ניהול ההשקעות האישיות.
פיצ'רים עיקריים של Wealthfolio
איחוד רב-ברוקרים
איחוד נכסים ממספר ברוקרים וחשבונות בנק ללוח מחוונים מאוחד, עם תמיכה בייבוא CSV להצטרפות קלה.
ניתוח ביצועי פורטפוליו
השוו את ביצועי החשבון מול מדדים מרכזיים כגון ה-S&P 500 ועקבו אחר תשואות משוקללות זמן לאורך כל היסטוריית ההשקעות שלכם.
מעקב שווי נקי
עקבו אחר כל הנכסים וההתחייבויות יחד כדי לקבל תמונה מדויקת ועדכנית של מצבכם הפיננסי הכולל לאורך זמן.
ניטור דיבידנד והכנסות
עקבו אוטומטית אחר תשלומי דיבידנד והכנסות ריבית בכל האחזקות, ומעניק לכם תצוגה ברורה של זרמי ההכנסה הפסיביים שלכם.
כלי תכנון פרישה
הריצו סימולציות מונטה קרלו ותחזיות FIRE כדי לבחון את עמידות אסטרטגיית החיסכון שלכם ולהעריך מתי תוכלו להגיע לעצמאות כלכלית.
איזון מחדש של תיק השקעות
הגדירו אחוזי הקצאת נכסי יעד וקבלו המלצות לאיזון מחדש שישמרו את תיק ההשקעות שלכם מיושר עם אסטרטגיית ההשקעה שלכם.
למה להריץ את Wealthfolio על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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