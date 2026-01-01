עד 69% הנחה עבור Wealthfolio

התקינו Wealthfolio בלחיצה אחת.

כלי מעקב אישי בקוד פתוח אחר השקעות עבור תיקי השקעות, שווי נקי וניתוח ביצועים פיננסיים.

השיקו את האפליקציה שלכם באופן מיידי
גיבויים שבועיים אוטומטיים בחינם
VPS בניהול AI
24.99/חודש
בחרו תוכנית
החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
התקינו Wealthfolio בלחיצה אחת.

בחרו תוכנית VPS עבור Wealthfolio

66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
63% הנחה
KVM 2
90.99
33.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס
66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
63% הנחה
KVM 2
90.99
33.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס

בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר

מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת
מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת

כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.

מה אפשר לבנות עם Wealthfolio

Wealthfolio הוא מעקב השקעות בקוד פתוח, המעניק עדיפות לפרטיות, המאחד החזקות ממספר ברוקרים ובנקים ללוח מחוונים אחד. הוא עוקב אחר ביצועי תיק ההשקעות, שווי נקי, דיבידנדים והכנסות, ומשווה את התשואות שלך למדדים כמו ה-S&P 500 — והכל מבלי לשלוח את הנתונים הפיננסיים שלך לענן צד שלישי.

אירוח עצמי של Wealthfolio ב-VPS משלך מעניק לך שליטה מלאה על הרישומים הפיננסיים שלך. היישום מאחסן הכל במסד נתונים מקומי של SQLite, מה שהופך גיבויים לפשוטים ומבטל דמי מנוי. עם תמיכה בייבואי CSV, סימולציות מונטה קרלו לתכנון פרישה, והמלצות מובנות לאיזון מחדש של תיק ההשקעות, הוא מכסה את כל קשת ניהול ההשקעות האישיות.

התחילו
מה אפשר לבנות עם {name}

פיצ'רים עיקריים של Wealthfolio

איחוד רב-ברוקרים

איחוד נכסים ממספר ברוקרים וחשבונות בנק ללוח מחוונים מאוחד, עם תמיכה בייבוא CSV להצטרפות קלה.

ניתוח ביצועי פורטפוליו

השוו את ביצועי החשבון מול מדדים מרכזיים כגון ה-S&P 500 ועקבו אחר תשואות משוקללות זמן לאורך כל היסטוריית ההשקעות שלכם.

מעקב שווי נקי

עקבו אחר כל הנכסים וההתחייבויות יחד כדי לקבל תמונה מדויקת ועדכנית של מצבכם הפיננסי הכולל לאורך זמן.

ניטור דיבידנד והכנסות

עקבו אוטומטית אחר תשלומי דיבידנד והכנסות ריבית בכל האחזקות, ומעניק לכם תצוגה ברורה של זרמי ההכנסה הפסיביים שלכם.

כלי תכנון פרישה

הריצו סימולציות מונטה קרלו ותחזיות FIRE כדי לבחון את עמידות אסטרטגיית החיסכון שלכם ולהעריך מתי תוכלו להגיע לעצמאות כלכלית.

איזון מחדש של תיק השקעות

הגדירו אחוזי הקצאת נכסי יעד וקבלו המלצות לאיזון מחדש שישמרו את תיק ההשקעות שלכם מיושר עם אסטרטגיית ההשקעה שלכם.

למה להריץ את Wealthfolio על Hostinger

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

מיקום שרת מומלץ:

בודק...

השקה מקומית. צמיחה גלובלית

בחרו מיקום שרת קרוב לקהל שלכם כדי להגביר את מהירויות הטעינה. יש לנו מרכזי נתונים ברחבי צפון אמריקה, אירופה, אסיה ודרום אמריקה.
התחילו
השקה מקומית. צמיחה גלובלית

אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

הכל חלק ומעולה ב-Hostinger, צ'אט בוט AI + צ'אט אנושי, אם AI לא יכול לפתור את השאלה שלכם. אה, וה-VPS שלהם פשוט אש, בלי עליות ומורדות. תודה לצוות הפיתוח ולכל מי שהיה מעורב. תמשיכו ככה 🚀

Noel
Noel

סוף סוף חברת אחסון VPS שעושה את זה כמו שצריך! מחיר טוב. פורטל מעולה שמכבד את הזמן של המשתמשים שלו. גיבויים חלקים. תמיכה טובה. אמין. מרגיש יציב כסלע.

Omkar
Omkar

פניתי לתמיכה של Hostinger לאחר שאיבדתי גישה לשרת ה-n8n שלי שאירחתי בעצמי, והתרשמתי מאוד. קודי ומוחמד מצוות התמיכה היו סבלניים ויסודיים להפליא.

Sylvain
Sylvain

תודה רבה לקרלה על העזרה בשדרוג N8N הזה ב-Hostinger VPS שלי. מקצועית ובעלת ידע, תודה שוב קרלה.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS הוא לגמרי יוצא מן הכלל. הוא פשוט תמיד עובד. הוא תמיד מהיר ויציב. אף פעם לא תקוע, אף פעם לא קורס.

Martin K
Martin K

החברה מתפקדת מצוין, אני מרוצה מאוד מהשירותים הספציפיים שאני עושה בהם שימוש. הם לא יקרים כמו מקומות אחרים, עם מערכי VPS מעולים ומחירים נהדרים.

החזר כספי מובטח עד 30 יום

נסו ללא סיכון עם אחריות להחזר כספי במשך 30 יום. ראו את מדיניות ההחזרים שלנו לפרטים.

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