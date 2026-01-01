Wealthfolio הוא מעקב השקעות בקוד פתוח, המעניק עדיפות לפרטיות, המאחד החזקות ממספר ברוקרים ובנקים ללוח מחוונים אחד. הוא עוקב אחר ביצועי תיק ההשקעות, שווי נקי, דיבידנדים והכנסות, ומשווה את התשואות שלך למדדים כמו ה-S&P 500 — והכל מבלי לשלוח את הנתונים הפיננסיים שלך לענן צד שלישי.

אירוח עצמי של Wealthfolio ב-VPS משלך מעניק לך שליטה מלאה על הרישומים הפיננסיים שלך. היישום מאחסן הכל במסד נתונים מקומי של SQLite, מה שהופך גיבויים לפשוטים ומבטל דמי מנוי. עם תמיכה בייבואי CSV, סימולציות מונטה קרלו לתכנון פרישה, והמלצות מובנות לאיזון מחדש של תיק ההשקעות, הוא מכסה את כל קשת ניהול ההשקעות האישיות.