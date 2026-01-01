התקינו Wallabag בלחיצה אחת.
שירות קריאה מאוחרת באירוח עצמי ששומר ומנקה כתבות אינטרנט לקריאה לא מקוונת ללא הסחות דעת.
בחרו תוכנית VPS עבור Wallabag
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Wallabag
Wallabag הוא יישום "קרא-מאוחר-יותר" באחסון עצמי, ששומר מאמרי אינטרנט ומסיר פרסומות, ניווט ובלגן, ומציג רק את הטקסט והתמונות לקריאה נקייה וממוקדת. הוא עובד כחלופה פרטית ל-Pocket ול-Instapaper עם תמיכה מלאה במצב לא מקוון.
אחסון עצמי של Wallabag על VPS פירושו שרשימת הקריאה וארכיון המאמרים שלכם נשמרים בתשתית שלכם ללא גישה של צד שלישי. הרחבות דפדפן עבור Chrome ו-Firefox הופכות שמירת מאמרים לקליק אחד, בעוד שאפליקציות מובייל ל-iOS ול-Android מאפשרות קריאה לא מקוונת בדרכים. ייבוא מ-Pocket ומ-Instapaper הופך את ההגירה לפשוטה.
פיצ'רים עיקריים של Wallabag
קריאת מאמר נקייה
Wallabag מחלצת תוכן מאמרים ומסירה פרסומות, ניווט והסחות דעת לחוויית קריאה נקייה וממוקדת.
גישה לא מקוונת
מאמרים שמורים מסונכרנים לאפליקציות מובייל עבור iOS ו-Android, המאפשרים קריאה ללא חיבור לאינטרנט.
הרחבות דפדפן
שמרו מאמרים מ-Chrome ומ-Firefox בלחיצה אחת באמצעות התוסף הרשמי של Wallabag לדפדפן.
תיוג וחיפוש
ארגנו מאמרים שמורים עם תגיות ומצאו כל דבר באופן מיידי באמצעות חיפוש טקסט מלא בכל ארכיון הקריאה שלכם.
ייבוא מ-**Pocket**
העבירו את רשימת הקריאה הקיימת שלכם מ-Pocket או מ-Instapaper ל-Wallabag מבלי לאבד מאמרים שמורים.
למה להריץ את Wallabag על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
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