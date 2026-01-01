Wallabag הוא יישום "קרא-מאוחר-יותר" באחסון עצמי, ששומר מאמרי אינטרנט ומסיר פרסומות, ניווט ובלגן, ומציג רק את הטקסט והתמונות לקריאה נקייה וממוקדת. הוא עובד כחלופה פרטית ל-Pocket ול-Instapaper עם תמיכה מלאה במצב לא מקוון.

אחסון עצמי של Wallabag על VPS פירושו שרשימת הקריאה וארכיון המאמרים שלכם נשמרים בתשתית שלכם ללא גישה של צד שלישי. הרחבות דפדפן עבור Chrome ו-Firefox הופכות שמירת מאמרים לקליק אחד, בעוד שאפליקציות מובייל ל-iOS ול-Android מאפשרות קריאה לא מקוונת בדרכים. ייבוא מ-Pocket ומ-Instapaper הופך את ההגירה לפשוטה.