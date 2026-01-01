Wakapi היא מערכת למעקב אחר פעילות קידוד באירוח עצמי, התואמת באופן מלא לתוספים של עורך WakaTime. היא אוספת זמן קידוד לפי פרויקט, שפה, עורך ומערכת הפעלה, ומציגה את הנתונים בלוח מחוונים ויזואלי מבלי לשתף דבר עם שירותי ענן של צד שלישי.

אירוח עצמי של Wakapi על VPS שומר על פרטיות פעילות הקידוד שלך תוך מתן כל התובנות ש-WakaTime מציעה. היא תומכת בסיכומי אימייל שבועיים, לוחות מובילים ציבוריים למוטיבציה של צוות, יצירת תגי README לפרופילי GitHub, ושילוב עם עורכים פופולריים כולל VS Code, סביבות פיתוח משולבות של JetBrains, ו-Vim.