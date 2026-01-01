פרוסו את Wakapi בהתקנה בלחיצה אחת.
כלי למעקב אחר זמן קידוד באירוח עצמי, תואם לתוספי WakaTime, עם לוחות מחוונים, דוחות ולוחות הישגים.
בחרו תוכנית VPS עבור Wakapi
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Wakapi
Wakapi היא מערכת למעקב אחר פעילות קידוד באירוח עצמי, התואמת באופן מלא לתוספים של עורך WakaTime. היא אוספת זמן קידוד לפי פרויקט, שפה, עורך ומערכת הפעלה, ומציגה את הנתונים בלוח מחוונים ויזואלי מבלי לשתף דבר עם שירותי ענן של צד שלישי.
אירוח עצמי של Wakapi על VPS שומר על פרטיות פעילות הקידוד שלך תוך מתן כל התובנות ש-WakaTime מציעה. היא תומכת בסיכומי אימייל שבועיים, לוחות מובילים ציבוריים למוטיבציה של צוות, יצירת תגי README לפרופילי GitHub, ושילוב עם עורכים פופולריים כולל VS Code, סביבות פיתוח משולבות של JetBrains, ו-Vim.
פיצ'רים עיקריים של Wakapi
תואם WakaTime
עובד עם כל תוספי העורך הקיימים של WakaTime — פשוט הפנו אותם אל מופע Wakapi באחסון עצמי שלכם במקום wakatime com.
לוחות מחוונים לתכנות
הצג חזותית זמן שהושקע לפי פרויקט, שפה, עורך ומערכת הפעלה, עם תרשימים הניתנים לסינון המכסים כל טווח תאריכים.
דוחות דוא"ל שבועיים
קבלו סיכומים שבועיים אוטומטיים של פעילות הקידוד שלכם, שנשלחים ישירות לתיבת הדואר הנכנס שלכם.
תגי GitHub
צרו תגי README דינמיים המציגים את זמן הקידוד השבועי שלכם להצגה בדפי הפרופיל של GitHub.
לוחות הישגים צוותיים
שתפו לוח הישגים ציבורי עם חברי צוות כדי לעקוב ולהשוות פעילות קידוד בקרב צוות פיתוח.
למה להריץ את Wakapi על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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