עד 69% הנחה עבור Wakapi

פרוסו את Wakapi בהתקנה בלחיצה אחת.

כלי למעקב אחר זמן קידוד באירוח עצמי, תואם לתוספי WakaTime, עם לוחות מחוונים, דוחות ולוחות הישגים.

השיקו את האפליקציה שלכם באופן מיידי
גיבויים שבועיים אוטומטיים בחינם
VPS בניהול AI
24.99/חודש
בחרו תוכנית
החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
פרוסו את Wakapi בהתקנה בלחיצה אחת.

בחרו תוכנית VPS עבור Wakapi

66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
63% הנחה
KVM 2
90.99
33.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס
66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
63% הנחה
KVM 2
90.99
33.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס

בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר

מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת
מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת

כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.

מה אפשר לבנות עם Wakapi

Wakapi היא מערכת למעקב אחר פעילות קידוד באירוח עצמי, התואמת באופן מלא לתוספים של עורך WakaTime. היא אוספת זמן קידוד לפי פרויקט, שפה, עורך ומערכת הפעלה, ומציגה את הנתונים בלוח מחוונים ויזואלי מבלי לשתף דבר עם שירותי ענן של צד שלישי.

אירוח עצמי של Wakapi על VPS שומר על פרטיות פעילות הקידוד שלך תוך מתן כל התובנות ש-WakaTime מציעה. היא תומכת בסיכומי אימייל שבועיים, לוחות מובילים ציבוריים למוטיבציה של צוות, יצירת תגי README לפרופילי GitHub, ושילוב עם עורכים פופולריים כולל VS Code, סביבות פיתוח משולבות של JetBrains, ו-Vim.

התחילו
מה אפשר לבנות עם {name}

פיצ'רים עיקריים של Wakapi

תואם WakaTime

עובד עם כל תוספי העורך הקיימים של WakaTime — פשוט הפנו אותם אל מופע Wakapi באחסון עצמי שלכם במקום wakatime com.

לוחות מחוונים לתכנות

הצג חזותית זמן שהושקע לפי פרויקט, שפה, עורך ומערכת הפעלה, עם תרשימים הניתנים לסינון המכסים כל טווח תאריכים.

דוחות דוא"ל שבועיים

קבלו סיכומים שבועיים אוטומטיים של פעילות הקידוד שלכם, שנשלחים ישירות לתיבת הדואר הנכנס שלכם.

תגי GitHub

צרו תגי README דינמיים המציגים את זמן הקידוד השבועי שלכם להצגה בדפי הפרופיל של GitHub.

לוחות הישגים צוותיים

שתפו לוח הישגים ציבורי עם חברי צוות כדי לעקוב ולהשוות פעילות קידוד בקרב צוות פיתוח.

למה להריץ את Wakapi על Hostinger

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

מיקום שרת מומלץ:

בודק...

השקה מקומית. צמיחה גלובלית

בחרו מיקום שרת קרוב לקהל שלכם כדי להגביר את מהירויות הטעינה. יש לנו מרכזי נתונים ברחבי צפון אמריקה, אירופה, אסיה ודרום אמריקה.
התחילו
השקה מקומית. צמיחה גלובלית

אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

הכל חלק ומעולה ב-Hostinger, צ'אט בוט AI + צ'אט אנושי, אם AI לא יכול לפתור את השאלה שלכם. אה, וה-VPS שלהם פשוט אש, בלי עליות ומורדות. תודה לצוות הפיתוח ולכל מי שהיה מעורב. תמשיכו ככה 🚀

Noel
Noel

סוף סוף חברת אחסון VPS שעושה את זה כמו שצריך! מחיר טוב. פורטל מעולה שמכבד את הזמן של המשתמשים שלו. גיבויים חלקים. תמיכה טובה. אמין. מרגיש יציב כסלע.

Omkar
Omkar

פניתי לתמיכה של Hostinger לאחר שאיבדתי גישה לשרת ה-n8n שלי שאירחתי בעצמי, והתרשמתי מאוד. קודי ומוחמד מצוות התמיכה היו סבלניים ויסודיים להפליא.

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Sylvain

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החזר כספי מובטח עד 30 יום

נסו ללא סיכון עם אחריות להחזר כספי במשך 30 יום. ראו את מדיניות ההחזרים שלנו לפרטים.

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