התקינו את ConvertX בהתקנה בלחיצה אחת.
שירות המרת קבצים באירוח עצמי התומך ב-1000+ פורמטים למסמכים, תמונות, אודיו ווידאו עם פרטיות מלאה.
בחרו תוכנית VPS עבור ConvertX
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם ConvertX
ConvertX היא ממירה קבצים מקוונת באחסון עצמי, שמטפלת ביותר מאלף פורמטים שונים של קבצים — מסמכים, תמונות, אודיו, וידאו ועוד — באמצעות ממשק אינטרנט פשוט. מכיוון שההמרה מתבצעת במלואה בשרת שלכם, קבצים רגישים לעולם אינם עוזבים את התשתית שלכם ואין מגבלות גודל להעלאה, אין סימני מים ואין עמלות לפי המרה המוטלות על ידי שירות צד שלישי.
אירוח עצמי של ConvertX הוא בעל ערך במיוחד עבור עסקים וארגונים עם דרישות טיפול בנתונים המונעות העלאת מסמכים קנייניים לשירותי ענן חיצוניים. ניקוי קבצים אוטומטי עם תקופות שמירה הניתנות להגדרה שומר על ניצול אחסון בר ניהול, בעוד שאימות משתמש אופציונלי מאפשר לכם לשלוט מי יכול להשתמש בשירות. פריסה זו מספקת שירות המרה מלא עם אחסון קבוע שמוכן לטפל בכל זרימת עבודה של פורמטים.
פיצ'רים עיקריים של ConvertX
תמיכה ב-1000+ פורמטים
ניתן להמיר בין כמעט כל שילוב של פורמטים של מסמכים, תמונות, אודיו ו-וידאו מבלי להתקין תוכנה שולחנית.
פרטיות קובץ מלאה
קבצים מעובדים במלואם ב-VPS שלכם — שום דבר לא מועלה לשירותים חיצוניים או נראה על ידי צדדים שלישיים.
ניקוי אוטומטי
תקופות שמירה הניתנות להגדרה מוחקות אוטומטית קבצים שהומרו לאחר מספר מוגדר של שעות כדי לנהל את השימוש באחסון.
אימות משתמש
הגבילו גישה באמצעות אימות מבוסס חשבון או פתחו המרות למשתמשים לא מאומתים עבור פריסות צוות פנימיות.
אין מגבלות גודל
המירו קבצי מדיה גדולים ואצוות גדולות ללא מגבלות ההעלאה המוטלות על ידי שירותי המרה מקוונים.
למה להריץ את ConvertX על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
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