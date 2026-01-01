ConvertX היא ממירה קבצים מקוונת באחסון עצמי, שמטפלת ביותר מאלף פורמטים שונים של קבצים — מסמכים, תמונות, אודיו, וידאו ועוד — באמצעות ממשק אינטרנט פשוט. מכיוון שההמרה מתבצעת במלואה בשרת שלכם, קבצים רגישים לעולם אינם עוזבים את התשתית שלכם ואין מגבלות גודל להעלאה, אין סימני מים ואין עמלות לפי המרה המוטלות על ידי שירות צד שלישי.

אירוח עצמי של ConvertX הוא בעל ערך במיוחד עבור עסקים וארגונים עם דרישות טיפול בנתונים המונעות העלאת מסמכים קנייניים לשירותי ענן חיצוניים. ניקוי קבצים אוטומטי עם תקופות שמירה הניתנות להגדרה שומר על ניצול אחסון בר ניהול, בעוד שאימות משתמש אופציונלי מאפשר לכם לשלוט מי יכול להשתמש בשירות. פריסה זו מספקת שירות המרה מלא עם אחסון קבוע שמוכן לטפל בכל זרימת עבודה של פורמטים.