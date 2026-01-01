התקן PrivateBin בהתקנה בלחיצה אחת.
פייסטבין מוצפן באפס ידע שבו השרת לעולם אינו רואה את התוכן שלכם — כל ההצפנה והפענוח מתרחשים במלואם בדפדפן.
בחרו תוכנית VPS עבור PrivateBin
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם PrivateBin
PrivateBin הוא pastebin מינימליסטי בקוד פתוח שבו התוכן מוצפן באמצעות AES-GCM של 256 סיביות ישירות בדפדפן לפני שהוא מגיע לשרת. מפתח הפענוח נמצא רק בפרגמנט ה-URL, שדפדפנים לעולם אינם שולחים לשרת — כלומר, אפילו מפעיל השרת אינו יכול לקרוא את מה שאתם משתפים. עם למעלה מ-8,000 כוכבי GitHub, הוא אחד מכלי השיתוף המהימנים ביותר מבוססי אפס ידע הקיימים.
אירוח עצמי של PrivateBin על ה-VPS שלכם שומר על תשתית השיתוף שלכם פרטית לחלוטין — אף שירות צד שלישי אינו רואה את ההדבקות שלכם — והקונטיינר הקל של Alpine דורש משאבים מינימליים ומעניק לכם שליטה מלאה על מדיניות שמירה, מגבלות גודל קבצים וגישה.
פיצ'רים עיקריים של PrivateBin
הצפנת אפס ידע
הצפנת AES-GCM ב-256 ביט פועלת כולה בדפדפן, כך שהשרת מאחסן רק טקסט מוצפן ולעולם אינו יכול לגשת לתוכן הטקסט הלא מוצפן שלך.
לשרוף אחרי קריאה
הדבקות חד-פעמיות נמחקות אוטומטית לאחר הצפייה הראשונה, מה שהופך אותן לאידיאליות לשיתוף סיסמאות, טוקנים או כל סוד שלא אמור להישמר.
הגנת סיסמה
הוסיפו סיסמה אופציונלית בנוסף למפתח מבוסס ה-URL לשכבת אבטחה נוספת על הדבקות רגישות במיוחד.
הדגשת תחביר
למעלה מ-200 ערכות נושא לשפות תכנות מאפשרות לשתף ולסקור קטעי קוד בקלות, עם עיצוב קריא ותחביר עם קידוד צבעים.
אין צורך בחשבונות
כל מי שיש לו את הקישור יכול לקרוא את התוכן באופן מיידי — ללא הרשמה, ללא מעקב, וללא איסוף או אחסון נתוני משתמשים על ידי השרת.
למה להריץ את PrivateBin על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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