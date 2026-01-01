PrivateBin הוא pastebin מינימליסטי בקוד פתוח שבו התוכן מוצפן באמצעות AES-GCM של 256 סיביות ישירות בדפדפן לפני שהוא מגיע לשרת. מפתח הפענוח נמצא רק בפרגמנט ה-URL, שדפדפנים לעולם אינם שולחים לשרת — כלומר, אפילו מפעיל השרת אינו יכול לקרוא את מה שאתם משתפים. עם למעלה מ-8,000 כוכבי GitHub, הוא אחד מכלי השיתוף המהימנים ביותר מבוססי אפס ידע הקיימים.

אירוח עצמי של PrivateBin על ה-VPS שלכם שומר על תשתית השיתוף שלכם פרטית לחלוטין — אף שירות צד שלישי אינו רואה את ההדבקות שלכם — והקונטיינר הקל של Alpine דורש משאבים מינימליים ומעניק לכם שליטה מלאה על מדיניות שמירה, מגבלות גודל קבצים וגישה.