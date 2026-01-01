עד 69% הנחה עבור PrivateBin

התקן PrivateBin בהתקנה בלחיצה אחת.

פייסטבין מוצפן באפס ידע שבו השרת לעולם אינו רואה את התוכן שלכם — כל ההצפנה והפענוח מתרחשים במלואם בדפדפן.

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גיבויים שבועיים אוטומטיים בחינם
VPS בניהול AI
24.99/חודש
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החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
התקן PrivateBin בהתקנה בלחיצה אחת.

בחרו תוכנית VPS עבור PrivateBin

66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
64% הנחה
KVM 2
90.99
32.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס
66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
64% הנחה
KVM 2
90.99
32.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס

בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר

מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת
מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת

כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.

מה אפשר לבנות עם PrivateBin

PrivateBin הוא pastebin מינימליסטי בקוד פתוח שבו התוכן מוצפן באמצעות AES-GCM של 256 סיביות ישירות בדפדפן לפני שהוא מגיע לשרת. מפתח הפענוח נמצא רק בפרגמנט ה-URL, שדפדפנים לעולם אינם שולחים לשרת — כלומר, אפילו מפעיל השרת אינו יכול לקרוא את מה שאתם משתפים. עם למעלה מ-8,000 כוכבי GitHub, הוא אחד מכלי השיתוף המהימנים ביותר מבוססי אפס ידע הקיימים.

אירוח עצמי של PrivateBin על ה-VPS שלכם שומר על תשתית השיתוף שלכם פרטית לחלוטין — אף שירות צד שלישי אינו רואה את ההדבקות שלכם — והקונטיינר הקל של Alpine דורש משאבים מינימליים ומעניק לכם שליטה מלאה על מדיניות שמירה, מגבלות גודל קבצים וגישה.

התחילו
מה אפשר לבנות עם {name}

פיצ'רים עיקריים של PrivateBin

הצפנת אפס ידע

הצפנת AES-GCM ב-256 ביט פועלת כולה בדפדפן, כך שהשרת מאחסן רק טקסט מוצפן ולעולם אינו יכול לגשת לתוכן הטקסט הלא מוצפן שלך.

לשרוף אחרי קריאה

הדבקות חד-פעמיות נמחקות אוטומטית לאחר הצפייה הראשונה, מה שהופך אותן לאידיאליות לשיתוף סיסמאות, טוקנים או כל סוד שלא אמור להישמר.

הגנת סיסמה

הוסיפו סיסמה אופציונלית בנוסף למפתח מבוסס ה-URL לשכבת אבטחה נוספת על הדבקות רגישות במיוחד.

הדגשת תחביר

למעלה מ-200 ערכות נושא לשפות תכנות מאפשרות לשתף ולסקור קטעי קוד בקלות, עם עיצוב קריא ותחביר עם קידוד צבעים.

אין צורך בחשבונות

כל מי שיש לו את הקישור יכול לקרוא את התוכן באופן מיידי — ללא הרשמה, ללא מעקב, וללא איסוף או אחסון נתוני משתמשים על ידי השרת.

למה להריץ את PrivateBin על Hostinger

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

מיקום שרת מומלץ:

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השקה מקומית. צמיחה גלובלית

בחרו מיקום שרת קרוב לקהל שלכם כדי להגביר את מהירויות הטעינה. יש לנו מרכזי נתונים ברחבי צפון אמריקה, אירופה, אסיה ודרום אמריקה.
התחילו
השקה מקומית. צמיחה גלובלית

אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו

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