התקנת Temporal בלחיצה אחת.
פלטפורמת ביצוע זרימת עבודה עמידה בקוד פתוח לבניית יישומים סובלניים לתקלות, הפועלים לאורך זמן ובקנה מידה גדול.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Temporal
Temporal היא פלטפורמת קוד פתוח לביצוע זרימות עבודה עמידות, המאפשרת למפתחים לכתוב יישומים ארוכי טווח ועמידים לתקלות כקוד רגיל. זרימות עבודה שנכתבו עם Temporal שורדות קריסות תהליכים, חלוקות רשת וכשלי תשתית באופן אוטומטי — ללא צורך בנקודות ביקורת ידניות, מכונות מצבים במסדי נתונים או לוגיקת ניסיון חוזר מורכבת. כאשר עובד מופעל מחדש, הביצוע ממשיך בדיוק מהנקודה שבה הופסק.
פריסה זו מפעילה את כל ערימת Temporal: השרת עם PostgreSQL לעמידות ו-Elasticsearch לחיפוש היסטוריית זרימת עבודה ונראות. ממשק המשתמש האינטרנטי הכלול מאפשר לכם לנטר זרימות עבודה פעילות, לבדוק היסטוריות אירועים, לחפש בין ביצועים לפי סטטוס או מאפיינים מותאמים אישית, ולהפעיל אותות — מה שמעניק לצוות שלכם נראות מלאה לתהליכים עסקיים פועלים.
פיצ'רים עיקריים של Temporal
ביצוע עמיד
זרימות עבודה שורדות קריסות תהליכים והפעלות מחדש של תשתית באופן אוטומטי, וממשיכות בדיוק מהמקום שבו הן הפסיקו ללא תשתית נוספת.
נראות זרימת עבודה
חיפוש מבוסס Elasticsearch מאפשר לכם לסנן ולבדוק הרצות Workflow לפי סטטוס, סוג Workflow, מאפייני חיפוש מותאמים אישית, או טווח זמן.
ניסיונות חוזרים אוטומטיים
הגדירו מדיניות ניסיונות חוזרים עם מנגנון השהיה הניתן להגדרה בכל פעילות, כך שכשלים זמניים יטופלו מבלי לשנות את קוד היישום.
זרימות עבודה מתמשכות
תומך באופן מובנה בתהליכי עבודה שפועלים במשך דקות, ימים או שנים — כולל טיימרים מתוזמנים, שלבי אישור אנושיים ואותות חיצוניים.
SDKים רב-לשוניים
עובדים מתחברים באמצעות gRPC תוך שימוש בערכות SDK רשמיות עבור Go, Python, Java, TypeScript, .NET, ו-PHP.
למה להריץ את Temporal על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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