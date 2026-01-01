Temporal היא פלטפורמת קוד פתוח לביצוע זרימות עבודה עמידות, המאפשרת למפתחים לכתוב יישומים ארוכי טווח ועמידים לתקלות כקוד רגיל. זרימות עבודה שנכתבו עם Temporal שורדות קריסות תהליכים, חלוקות רשת וכשלי תשתית באופן אוטומטי — ללא צורך בנקודות ביקורת ידניות, מכונות מצבים במסדי נתונים או לוגיקת ניסיון חוזר מורכבת. כאשר עובד מופעל מחדש, הביצוע ממשיך בדיוק מהנקודה שבה הופסק.

פריסה זו מפעילה את כל ערימת Temporal: השרת עם PostgreSQL לעמידות ו-Elasticsearch לחיפוש היסטוריית זרימת עבודה ונראות. ממשק המשתמש האינטרנטי הכלול מאפשר לכם לנטר זרימות עבודה פעילות, לבדוק היסטוריות אירועים, לחפש בין ביצועים לפי סטטוס או מאפיינים מותאמים אישית, ולהפעיל אותות — מה שמעניק לצוות שלכם נראות מלאה לתהליכים עסקיים פועלים.