GlitchTip היא פלטפורמת קוד פתוח לניטור שגיאות וביצועים, המהווה תחליף ישיר ל-Sentry. כל Sentry SDK רשמי – עבור JavaScript, Python, PHP, Ruby, Go, Java, .NET, מובייל ועוד – עובד ללא שינוי, רק על ידי הפנייתו ל-DSN של GlitchTip. הפלטפורמה לוכדת חריגות לא מטופלות, הקשר של פירורי לחם (breadcrumb context), מפות מקור (source maps) ומעקב אחר גרסאות, עם אותו תהליך עבודה (workflow) ותבניות ממשק משתמש (UI patterns) שמפתחים כבר מכירים מ-Sentry.

אירוח עצמי של GlitchTip על גבי ה-VPS שלכם מעניק לכם את כל תהליך העבודה של ניטור השגיאות שהייתם מקבלים מ-Sentry SaaS – אך בשבריר מצריכת המשאבים וללא מכסת אירועים. מצב הכל-באחד של קונטיינר יחיד מטפל בקליטת נתונים (ingestion), ממשק משתמש אינטרנטי (web UI) ועיבוד רקע, ללא שירותי עובדים נפרדים.