עד 69% הנחה עבור GlitchTip

התקינו GlitchTip בלחיצה אחת.

פלטפורמת קוד פתוח למעקב אחר שגיאות וניטור ביצועים, תואמת באופן מלא ל-Sentry SDKs — חלופה קלת משקל באירוח עצמי.

השיקו את האפליקציה שלכם באופן מיידי
גיבויים שבועיים אוטומטיים בחינם
VPS בניהול AI
24.99/חודש
בחרו תוכנית
החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
התקינו GlitchTip בלחיצה אחת.

בחרו תוכנית VPS עבור GlitchTip

66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
64% הנחה
KVM 2
90.99
32.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס
66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
64% הנחה
KVM 2
90.99
32.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס

בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר

מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת
מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת

כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.

מה אפשר לבנות עם GlitchTip

GlitchTip היא פלטפורמת קוד פתוח לניטור שגיאות וביצועים, המהווה תחליף ישיר ל-Sentry. כל Sentry SDK רשמי – עבור JavaScript, Python, PHP, Ruby, Go, Java, .NET, מובייל ועוד – עובד ללא שינוי, רק על ידי הפנייתו ל-DSN של GlitchTip. הפלטפורמה לוכדת חריגות לא מטופלות, הקשר של פירורי לחם (breadcrumb context), מפות מקור (source maps) ומעקב אחר גרסאות, עם אותו תהליך עבודה (workflow) ותבניות ממשק משתמש (UI patterns) שמפתחים כבר מכירים מ-Sentry.

אירוח עצמי של GlitchTip על גבי ה-VPS שלכם מעניק לכם את כל תהליך העבודה של ניטור השגיאות שהייתם מקבלים מ-Sentry SaaS – אך בשבריר מצריכת המשאבים וללא מכסת אירועים. מצב הכל-באחד של קונטיינר יחיד מטפל בקליטת נתונים (ingestion), ממשק משתמש אינטרנטי (web UI) ועיבוד רקע, ללא שירותי עובדים נפרדים.

התחילו
מה אפשר לבנות עם {name}

פיצ'רים עיקריים של GlitchTip

API תואם Sentry

תחליף ישיר ל-Sentry — כל SDK רשמי של Sentry עובד ללא שינוי על ידי הפנייתו אל ה-DSN של GlitchTip שלכם, אין צורך בשכתוב קוד.

לכידת שגיאות וקיבוץ

קיבוץ חכם של חריגות דומות לפי טביעת אצבע של עקבת מחסנית חותך דרך רעש כפול, ומציף כל בעיה ייחודית פעם אחת עם היסטוריית אירועים מלאה.

מפות מקור וגרסאות

העלו מפות מקור של JavaScript עבור גרסאות ייצור ותייגו גרסאות, כך שעקבות מחסנית יתורגמו לשורות קוד מקוריות ומעקב אחר רגרסיות יעבוד באופן מיידי.

ביצועים וזמן פעולה

ניטור ביצועי עסקאות אופציונלי ובדיקות זמינות משלימים מעקב אחר שגיאות עם פרופילי זמן תגובה ובדיקות תקינות חיצוניות.

הנפקת הודעות

Slack, Discord, Microsoft Teams, ווב-הוק גנרי, והתראות אימייל מופעלות בהתרחשות ראשונה, רגרסיה, וחריגה מסף עבור כל פרויקט.

צוות ותיחום פרויקטים

ארגנו שגיאות לפי פרויקט וצוות עם הרשאות תפקיד לכל משתמש, כך שקבוצות פרונטאנד, באקאנד ומובייל יראו רק את זרמי החריגות שלהן.

למה להריץ את GlitchTip על Hostinger

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

מיקום שרת מומלץ:

בודק...

השקה מקומית. צמיחה גלובלית

בחרו מיקום שרת קרוב לקהל שלכם כדי להגביר את מהירויות הטעינה. יש לנו מרכזי נתונים ברחבי צפון אמריקה, אירופה, אסיה ודרום אמריקה.
התחילו
השקה מקומית. צמיחה גלובלית

אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

הכל חלק ומעולה ב-Hostinger, צ'אט בוט AI + צ'אט אנושי, אם AI לא יכול לפתור את השאלה שלכם. אה, וה-VPS שלהם פשוט אש, בלי עליות ומורדות. תודה לצוות הפיתוח ולכל מי שהיה מעורב. תמשיכו ככה 🚀

Noel
Noel

סוף סוף חברת אחסון VPS שעושה את זה כמו שצריך! מחיר טוב. פורטל מעולה שמכבד את הזמן של המשתמשים שלו. גיבויים חלקים. תמיכה טובה. אמין. מרגיש יציב כסלע.

Omkar
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פניתי לתמיכה של Hostinger לאחר שאיבדתי גישה לשרת n8n שלי שאירחתי בעצמי, והתרשמתי מאוד. Kodee ומוחמד מצוות התמיכה היו ממש סבלניים ויסודיים.

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Sylvain

תודה רבה לקרלה על העזרה בשדרוג N8N הזה ב-Hostinger VPS שלי. מקצועית ובעלת ידע, תודה שוב קרלה.

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החזר כספי מובטח עד 30 יום

נסו ללא סיכון עם אחריות להחזר כספי במשך 30 יום. ראו את מדיניות ההחזרים שלנו לפרטים.

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