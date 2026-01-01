התקינו GlitchTip בלחיצה אחת.
פלטפורמת קוד פתוח למעקב אחר שגיאות וניטור ביצועים, תואמת באופן מלא ל-Sentry SDKs — חלופה קלת משקל באירוח עצמי.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם GlitchTip
GlitchTip היא פלטפורמת קוד פתוח לניטור שגיאות וביצועים, המהווה תחליף ישיר ל-Sentry. כל Sentry SDK רשמי – עבור JavaScript, Python, PHP, Ruby, Go, Java, .NET, מובייל ועוד – עובד ללא שינוי, רק על ידי הפנייתו ל-DSN של GlitchTip. הפלטפורמה לוכדת חריגות לא מטופלות, הקשר של פירורי לחם (breadcrumb context), מפות מקור (source maps) ומעקב אחר גרסאות, עם אותו תהליך עבודה (workflow) ותבניות ממשק משתמש (UI patterns) שמפתחים כבר מכירים מ-Sentry.
אירוח עצמי של GlitchTip על גבי ה-VPS שלכם מעניק לכם את כל תהליך העבודה של ניטור השגיאות שהייתם מקבלים מ-Sentry SaaS – אך בשבריר מצריכת המשאבים וללא מכסת אירועים. מצב הכל-באחד של קונטיינר יחיד מטפל בקליטת נתונים (ingestion), ממשק משתמש אינטרנטי (web UI) ועיבוד רקע, ללא שירותי עובדים נפרדים.
פיצ'רים עיקריים של GlitchTip
API תואם Sentry
תחליף ישיר ל-Sentry — כל SDK רשמי של Sentry עובד ללא שינוי על ידי הפנייתו אל ה-DSN של GlitchTip שלכם, אין צורך בשכתוב קוד.
לכידת שגיאות וקיבוץ
קיבוץ חכם של חריגות דומות לפי טביעת אצבע של עקבת מחסנית חותך דרך רעש כפול, ומציף כל בעיה ייחודית פעם אחת עם היסטוריית אירועים מלאה.
מפות מקור וגרסאות
העלו מפות מקור של JavaScript עבור גרסאות ייצור ותייגו גרסאות, כך שעקבות מחסנית יתורגמו לשורות קוד מקוריות ומעקב אחר רגרסיות יעבוד באופן מיידי.
ביצועים וזמן פעולה
ניטור ביצועי עסקאות אופציונלי ובדיקות זמינות משלימים מעקב אחר שגיאות עם פרופילי זמן תגובה ובדיקות תקינות חיצוניות.
הנפקת הודעות
Slack, Discord, Microsoft Teams, ווב-הוק גנרי, והתראות אימייל מופעלות בהתרחשות ראשונה, רגרסיה, וחריגה מסף עבור כל פרויקט.
צוות ותיחום פרויקטים
ארגנו שגיאות לפי פרויקט וצוות עם הרשאות תפקיד לכל משתמש, כך שקבוצות פרונטאנד, באקאנד ומובייל יראו רק את זרמי החריגות שלהן.
למה להריץ את GlitchTip על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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