Lowcoder היא פלטפורמת קוד פתוח Low-Code המאפשרת למפתחים ולצוותי תפעול להרכיב כלים פנימיים, לוחות ניהול ופורטלי לקוחות באמצעות בונה ויזואלי של גרירה ושחרור. עם למעלה מ-50 רכיבים, מחברים מקוריים למסדי נתונים ול-REST APIs, ותמיכה מלאה ב-JavaScript עבור לוגיקה עסקית, צוותים משיקים יישומים עובדים תוך שעות במקום שבועות — מבלי לבנות מחדש ממשק קצה מאפס.

אירוח עצמי של Lowcoder על גבי VPS משלכם שומר על לוגיקת היישום, פרטי כניסה למקורות נתונים ונתוני משתמשים פנימיים בתוך התשתית שלכם. אין עמלות לפי מושב, אין מגבלות שימוש, ואין גישה של צד שלישי לתהליכי העבודה שהעסק שלכם תלוי בהם ביום-יום.