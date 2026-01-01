פרוסו Lowcoder בהתקנה בלחיצה אחת.
פלטפורמת קוד פתוח בגישת Low-Code לבניית אפליקציות פנימיות, דאשבורדים ופאנלי ניהול עם גרירה-ושחרור ומחברי נתונים אמיתיים.
בחרו תוכנית VPS עבור Lowcoder
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Lowcoder
Lowcoder היא פלטפורמת קוד פתוח Low-Code המאפשרת למפתחים ולצוותי תפעול להרכיב כלים פנימיים, לוחות ניהול ופורטלי לקוחות באמצעות בונה ויזואלי של גרירה ושחרור. עם למעלה מ-50 רכיבים, מחברים מקוריים למסדי נתונים ול-REST APIs, ותמיכה מלאה ב-JavaScript עבור לוגיקה עסקית, צוותים משיקים יישומים עובדים תוך שעות במקום שבועות — מבלי לבנות מחדש ממשק קצה מאפס.
אירוח עצמי של Lowcoder על גבי VPS משלכם שומר על לוגיקת היישום, פרטי כניסה למקורות נתונים ונתוני משתמשים פנימיים בתוך התשתית שלכם. אין עמלות לפי מושב, אין מגבלות שימוש, ואין גישה של צד שלישי לתהליכי העבודה שהעסק שלכם תלוי בהם ביום-יום.
פיצ'רים עיקריים של Lowcoder
בונה חזותי בשיטת גרור-ושחרר
צרו ממשקים מתוך למעלה מ-50 רכיבים מובנים מראש — טבלאות, טפסים, תרשימים, מודלים ועוד — וקשרו אותם ישירות לשאילתות נתונים מבלי לכתוב HTML או CSS.
מחברי נתונים מובנים
התחברו ל-PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Redis, REST APIs, GraphQL, וכלים פופולריים של SaaS מבלי לכתוב קוד אינטגרציה מותאם אישית.
לוגיקה עסקית של JavaScript
כתבו JavaScript מוטבע בתוך שאילתות ומטפלי אירועים כדי לבטא טרנספורמציות נתונים ותהליכי עבודה שכלים טהורים ללא קוד אינם יכולים ללכוד.
מודולים לשימוש חוזר
לארוז מסכים נפוצים כמודולים ולשלב אותם באפליקציות מרובות, תוך שמירה על עקביות בכלי הפיתוח הפנימיים ככל שהקטלוג גדל.
בקרת גישה מבוססת תפקידים
הגדירו הרשאות לפי אפליקציה, לפי עמוד ולפי שאילתה, כך שכל חבר צוות יראה רק את הכלים והנתונים הרלוונטיים לתפקידו.
הטמעת אפליקציה ו-API
הטמיעו אפליקציות Lowcoder באתרים קיימים והפעילו אותן באמצעות REST API, והתאימו תהליכי עבודה של low-code למשטח המוצר הרחב יותר שלכם.
למה להריץ את Lowcoder על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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