התקינו את ה-WAHA בהתקנה בלחיצה אחת.
WhatsApp HTTP API באירוח עצמי שמאפשר לכם לשלוח ולקבל הודעות דרך ממשק REST פשוט.
בחרו תוכנית VPS עבור WAHA
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם WAHA
WAHA (WhatsApp HTTP API) הוא שרת REST API בקוד פתוח שעוטף את WhatsApp Web בממשק HTTP נקי, כך שכל יישום או שירות יכול לשלוח הודעות, לקבל אירועים ולנהל סשנים ללא תלויות דפדפן או עלויות ענן של צד שלישי. הוא תומך במספר מנועי קצה עורפי — תבנית זו משתמשת במנוע NOWEB, שמתקשר ישירות דרך WebSocket ללא הפעלת דפדפן, מה שהופך אותו לקל משקל ויעיל במשאבי VPS.
אירוח עצמי של WAHA שומר את נתוני סשן ה-WhatsApp שלכם, תוכן ההודעות ואינטגרציות ה-Webhook בשליטתכם המלאה. חברו את ה-CRM, הצ'אטבוט, מערכת התמיכה או הכלי הפנימי שלכם ל-WhatsApp תוך דקות באמצעות קריאות HTTP סטנדרטיות, עם לוח מחוונים מובנה מבוסס ווב ו-Swagger UI אינטראקטיבי הכלולים מחוץ לקופסה.
פיצ'רים עיקריים של WAHA
REST API ל-WhatsApp
לשלוח ולקבל הודעות WhatsApp, מדיה ואירועים באמצעות REST API מתועד הנגיש מכל שפה או Framework.
לוח מחוונים אינטרנטי מובנה
נהלו סשנים, סרקו קודי QR, ונטרו פעילות באמצעות ממשק משתמש אינטרנטי מבלי לכתוב קוד כלשהו.
הזרמת אירועי Webhook
דחיפת הודעות נכנסות ועדכוני סטטוס לנקודות הקצה שלכם, עם מסנני אירועים הניתנים להגדרה וכותרות מותאמות אישית.
התמדת סשן
הפעלות שורדות הפעלות מחדש של קונטיינרים באופן אוטומטי — אין צורך בסריקה מחדש של קוד QR לאחר הפעלה מחדש או עדכון.
טיפול בקובצי מדיה
לשלוח ולקבל תמונות, מסמכים, הודעות קוליות וקבצי וידאו עם אחסון מקומי מובנה למדיה שהתקבלה.
למה להריץ את WAHA על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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