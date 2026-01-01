WAHA (WhatsApp HTTP API) הוא שרת REST API בקוד פתוח שעוטף את WhatsApp Web בממשק HTTP נקי, כך שכל יישום או שירות יכול לשלוח הודעות, לקבל אירועים ולנהל סשנים ללא תלויות דפדפן או עלויות ענן של צד שלישי. הוא תומך במספר מנועי קצה עורפי — תבנית זו משתמשת במנוע NOWEB, שמתקשר ישירות דרך WebSocket ללא הפעלת דפדפן, מה שהופך אותו לקל משקל ויעיל במשאבי VPS.

אירוח עצמי של WAHA שומר את נתוני סשן ה-WhatsApp שלכם, תוכן ההודעות ואינטגרציות ה-Webhook בשליטתכם המלאה. חברו את ה-CRM, הצ'אטבוט, מערכת התמיכה או הכלי הפנימי שלכם ל-WhatsApp תוך דקות באמצעות קריאות HTTP סטנדרטיות, עם לוח מחוונים מובנה מבוסס ווב ו-Swagger UI אינטראקטיבי הכלולים מחוץ לקופסה.