התקינו את Emby בלחיצה אחת.
שרת מדיה אישי שמארגן ומזרים את הסרטונים, המוזיקה והתמונות שלכם לכל מכשיר מכל מקום.
בחרו תוכנית VPS עבור Emby
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Emby
Emby הוא שרת מדיה אישי מקיף שמביא את כל אוסף המדיה שלכם — סרטים, תוכניות טלוויזיה, מוזיקה ותמונות — לפלטפורמה מאוחדת אחת. הוא ממיר ומזרים תוכן אוטומטית לכל מכשיר, עם טרנסקודינג בזמן אמת המבטיח השמעה חלקה ללא קשר ליכולות הלקוח או לתנאי הרשת.
אירוח Emby ב-VPS משלכם מעניק לכם זמינות 24/7, מהירויות העלאה ברמת אנטרפרייז לסטרימינג מרחוק, ומשאבי טרנסקודינג ייעודיים למספר צופים בו-זמנית. ספריית המדיה והמטאדאטה שלכם נשארות בשליטתכם המלאה, ללא שכבות מנוי המגבילות השמעה או אחסון.
פיצ'רים עיקריים של Emby
טרנסקודינג אוטומטי
המרת וידאו ואודיו בזמן אמת מבטיחה השמעה חלקה בכל מכשיר, ללא קשר לפורמט הקובץ המקורי או ליכולות הלקוח.
טלוויזיה בשידור חי ו-DVR
התחברו לטלוויזיה בשידור חי ותזמנו הקלטות עם DVR מובנה, והחליפו מנויי כבלים מסורתיים בפתרון בניהול עצמי.
סינכרון מובייל
הורדת מדיה לסמארטפונים וטאבלטים לצפייה במצב לא מקוון, שמאפשרת גישה לתוכן גם ללא חיבור לאינטרנט.
בקרות הוריות
הגדירו הגבלות תוכן לכל משתמש ולוחות זמנים לצפייה כדי ליצור סביבות מדיה בטוחות ומתאימות לגיל לכל אחד מבני המשפחה.
תמיכה בריבוי ספריות
ארגנו סרטים, טלוויזיה, מוזיקה ותמונות לספריות נפרדות עם מטא-דאטה עשיר, יצירות אמנות ודירוגים הנשלפים אוטומטית.
למה להריץ את Emby על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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