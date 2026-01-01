Emby הוא שרת מדיה אישי מקיף שמביא את כל אוסף המדיה שלכם — סרטים, תוכניות טלוויזיה, מוזיקה ותמונות — לפלטפורמה מאוחדת אחת. הוא ממיר ומזרים תוכן אוטומטית לכל מכשיר, עם טרנסקודינג בזמן אמת המבטיח השמעה חלקה ללא קשר ליכולות הלקוח או לתנאי הרשת.

אירוח Emby ב-VPS משלכם מעניק לכם זמינות 24/7, מהירויות העלאה ברמת אנטרפרייז לסטרימינג מרחוק, ומשאבי טרנסקודינג ייעודיים למספר צופים בו-זמנית. ספריית המדיה והמטאדאטה שלכם נשארות בשליטתכם המלאה, ללא שכבות מנוי המגבילות השמעה או אחסון.