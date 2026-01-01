OpenBudgeteer הוא יישום לניהול כספים אישיים באירוח עצמי, הבנוי על עקרון תקצוב הדליים — בהשראת כלים כמו YNAB ו-Buckets. אתם מקצים כל דולר של הכנסה לדליים ספציפיים של הוצאות לפני תחילת החודש, מה שמעניק לכם תוכנית ברורה ומכוונת לכספים שלכם, במקום להגיב להוצאות כשהן מגיעות.

נבנה עם .NET ו-Blazor Server, OpenBudgeteer פועל כולו על התשתית שלכם, כך שהנתונים הפיננסיים שלכם לעולם אינם נוגעים בענן של צד שלישי. הוא מתחבר למסד נתונים PostgreSQL לאחסון עמיד ותומך באימות אופציונלי לאבטחת גישה. הוא מופיע ברשימת Awesome Self-Hosted, והוא בחירה מהימנה עבור משתמשים מודעי פרטיות המחפשים חלופה חינמית ובעלת יכולות לתוכנות תקצוב מסחריות.