התקינו OpenBudgeteer בלחיצה אחת.
אפליקציית תקצוב דליים בקוד פתוח כדי לשלוט בכספים האישיים שלכם עם גישה מובנית ומבוססת קטגוריות.
בחרו תוכנית VPS עבור OpenBudgeteer
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם OpenBudgeteer
OpenBudgeteer הוא יישום לניהול כספים אישיים באירוח עצמי, הבנוי על עקרון תקצוב הדליים — בהשראת כלים כמו YNAB ו-Buckets. אתם מקצים כל דולר של הכנסה לדליים ספציפיים של הוצאות לפני תחילת החודש, מה שמעניק לכם תוכנית ברורה ומכוונת לכספים שלכם, במקום להגיב להוצאות כשהן מגיעות.
נבנה עם .NET ו-Blazor Server, OpenBudgeteer פועל כולו על התשתית שלכם, כך שהנתונים הפיננסיים שלכם לעולם אינם נוגעים בענן של צד שלישי. הוא מתחבר למסד נתונים PostgreSQL לאחסון עמיד ותומך באימות אופציונלי לאבטחת גישה. הוא מופיע ברשימת Awesome Self-Hosted, והוא בחירה מהימנה עבור משתמשים מודעי פרטיות המחפשים חלופה חינמית ובעלת יכולות לתוכנות תקצוב מסחריות.
פיצ'רים עיקריים של OpenBudgeteer
תקצוב דליים
הקצו כל דולר הכנסה לדלי הוצאות מוגדרים מראש בתחילת כל חודש, ושמרו על הכספים שלכם מאורגנים ובמסלול הנכון.
בעלות מלאה על נתונים
הנתונים הפיננסיים שלכם מאוחסנים באופן בלעדי ב-VPS שלכם — ללא ענן צד שלישי, ללא דמי מנוי, וללא תלות בספק.
אימות אופציונלי
הגנו על התקציב שלכם באמצעות אימות שם משתמש וסיסמה מובנה, תוך שמירה על מידע פיננסי רגיש נגיש רק לכם.
קביעות PostgreSQL
מאחסן את כל העסקאות ונתוני התקציב במסד נתונים ייעודי של PostgreSQL לעמידות אמינה וחסינת קריסות וגיבוי קל.
ממשק משתמש Blazor Server
ממשק אינטרנט מודרני ורספונסיבי המופעל על ידי Blazor Server מספק חוויית תקצוב מהירה ואינטראקטיבית ישירות בדפדפן.
למה להריץ את OpenBudgeteer על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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