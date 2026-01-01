GNS3 (סימולטור רשת גרפי-3) היא פלטפורמת אמולציית רשת בקוד פתוח שזוכה לאמון מהנדסי רשת, סטודנטים ומדריכי הסמכות ברחבי העולם. היא מאפשרת לכם לבנות טופולוגיות רשת מורכבות מרובות ספקים באמצעות תמונות אמיתיות של Cisco IOS, Juniper וספקים אחרים, לצד התקנים וירטואליים קלים, הכל ללא חומרה פיזית.

הפעלת שרת GNS3 על VPS שומרת על המעבדה שלכם עמידה ונגישה מכל דפדפן. פרויקטים, תמונות התקנים וטופולוגיות נשמרים בכרכים עמידים בעלי שמות, כך שהעבודה שלכם שורדת הפעלות מחדש של קונטיינרים. ממשק המשתמש האינטרנטי המצורף מתחבר ישירות ל-API של השרת בפורט 3080, ומעניק לכם עורך טופולוגיות מלא בשיטת גרור ושחרר מכל דפדפן ובכל מכשיר.