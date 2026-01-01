עד 69% הנחה עבור GNS3 Server

פרוסו שרת GNS3 בהתקנה בלחיצה אחת.

אמולטור טופולוגיית רשת בקוד פתוח עם ממשק נגיש דרך דפדפן לתכנון וסימולציה של מעבדות רשת וירטואליות.

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VPS בניהול AI
24.99/חודש
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החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
פרוסו שרת GNS3 בהתקנה בלחיצה אחת.

בחרו תוכנית VPS עבור GNS3 Server

66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
64% הנחה
KVM 2
90.99
32.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס
66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
64% הנחה
KVM 2
90.99
32.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס

בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר

מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת
מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת

כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.

מה אפשר לבנות עם GNS3 Server

GNS3 (סימולטור רשת גרפי-3) היא פלטפורמת אמולציית רשת בקוד פתוח שזוכה לאמון מהנדסי רשת, סטודנטים ומדריכי הסמכות ברחבי העולם. היא מאפשרת לכם לבנות טופולוגיות רשת מורכבות מרובות ספקים באמצעות תמונות אמיתיות של Cisco IOS, Juniper וספקים אחרים, לצד התקנים וירטואליים קלים, הכל ללא חומרה פיזית.

הפעלת שרת GNS3 על VPS שומרת על המעבדה שלכם עמידה ונגישה מכל דפדפן. פרויקטים, תמונות התקנים וטופולוגיות נשמרים בכרכים עמידים בעלי שמות, כך שהעבודה שלכם שורדת הפעלות מחדש של קונטיינרים. ממשק המשתמש האינטרנטי המצורף מתחבר ישירות ל-API של השרת בפורט 3080, ומעניק לכם עורך טופולוגיות מלא בשיטת גרור ושחרר מכל דפדפן ובכל מכשיר.

התחילו
מה אפשר לבנות עם {name}

פיצ'רים עיקריים של GNS3 Server

אמולציה מרובת ספקים

הריצו תמונות אמיתיות של Cisco IOS, Juniper ושל ספקים אחרים לצד התקני קוד פתוח באותה טופולוגיה ללא חומרה פיזית.

UI נגיש דרך דפדפן

ממשק האינטרנט הכלול מספק מעצב טופולוגיה בשיטת גרור ושחרר, הנגיש מכל דפדפן, ללא צורך בלקוח שולחני.

אחסון מעבדה קבוע

פרויקטים, תמונות מכשירים וקבצי טופולוגיה מאוחסנים בנפחים בעלי שם, כך שהעבודה שלכם נשמרת גם לאחר הפעלות מחדש ושדרוגים של קונטיינרים.

REST API

ממשק API מתועד של REST בפורט 3080 מאפשר לכם לבצע אוטומציה של הקצאת טופולוגיה, ניהול צמתים ופעולות מחזור חיים של מעבדה מסקריפטים או מצינורות CI.

ספריית התקנים

ייבאו תבניות מכשירים מובנות מראש לנתבים, מתגים, חומות אש ומארחי לינוקס כדי לבנות מעבדות מציאותיות במהירות ללא תצורה ידנית.

VPCS ו-Docker צמתים

הסימולציה המובנית של מחשב קל משקל VPCS ותמיכה מקורית בקונטיינרים של Docker מאפשרות לכם להוסיף מארחי קצה ושרתי יישומים לכל טופולוגיה.

למה להריץ את GNS3 Server על Hostinger

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

מיקום שרת מומלץ:

בודק...

השקה מקומית. צמיחה גלובלית

בחרו מיקום שרת קרוב לקהל שלכם כדי להגביר את מהירויות הטעינה. יש לנו מרכזי נתונים ברחבי צפון אמריקה, אירופה, אסיה ודרום אמריקה.
התחילו
השקה מקומית. צמיחה גלובלית

אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו

Gad Iradufasha
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נסו ללא סיכון עם אחריות להחזר כספי במשך 30 יום. ראו את מדיניות ההחזרים שלנו לפרטים.

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