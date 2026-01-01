פרוסו שרת GNS3 בהתקנה בלחיצה אחת.
אמולטור טופולוגיית רשת בקוד פתוח עם ממשק נגיש דרך דפדפן לתכנון וסימולציה של מעבדות רשת וירטואליות.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם GNS3 Server
GNS3 (סימולטור רשת גרפי-3) היא פלטפורמת אמולציית רשת בקוד פתוח שזוכה לאמון מהנדסי רשת, סטודנטים ומדריכי הסמכות ברחבי העולם. היא מאפשרת לכם לבנות טופולוגיות רשת מורכבות מרובות ספקים באמצעות תמונות אמיתיות של Cisco IOS, Juniper וספקים אחרים, לצד התקנים וירטואליים קלים, הכל ללא חומרה פיזית.
הפעלת שרת GNS3 על VPS שומרת על המעבדה שלכם עמידה ונגישה מכל דפדפן. פרויקטים, תמונות התקנים וטופולוגיות נשמרים בכרכים עמידים בעלי שמות, כך שהעבודה שלכם שורדת הפעלות מחדש של קונטיינרים. ממשק המשתמש האינטרנטי המצורף מתחבר ישירות ל-API של השרת בפורט 3080, ומעניק לכם עורך טופולוגיות מלא בשיטת גרור ושחרר מכל דפדפן ובכל מכשיר.
פיצ'רים עיקריים של GNS3 Server
אמולציה מרובת ספקים
הריצו תמונות אמיתיות של Cisco IOS, Juniper ושל ספקים אחרים לצד התקני קוד פתוח באותה טופולוגיה ללא חומרה פיזית.
UI נגיש דרך דפדפן
ממשק האינטרנט הכלול מספק מעצב טופולוגיה בשיטת גרור ושחרר, הנגיש מכל דפדפן, ללא צורך בלקוח שולחני.
אחסון מעבדה קבוע
פרויקטים, תמונות מכשירים וקבצי טופולוגיה מאוחסנים בנפחים בעלי שם, כך שהעבודה שלכם נשמרת גם לאחר הפעלות מחדש ושדרוגים של קונטיינרים.
REST API
ממשק API מתועד של REST בפורט 3080 מאפשר לכם לבצע אוטומציה של הקצאת טופולוגיה, ניהול צמתים ופעולות מחזור חיים של מעבדה מסקריפטים או מצינורות CI.
ספריית התקנים
ייבאו תבניות מכשירים מובנות מראש לנתבים, מתגים, חומות אש ומארחי לינוקס כדי לבנות מעבדות מציאותיות במהירות ללא תצורה ידנית.
VPCS ו-Docker צמתים
הסימולציה המובנית של מחשב קל משקל VPCS ותמיכה מקורית בקונטיינרים של Docker מאפשרות לכם להוסיף מארחי קצה ושרתי יישומים לכל טופולוגיה.
למה להריץ את GNS3 Server על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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