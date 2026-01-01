פרוסו את Haven בהתקנה בלחיצה אחת.
פלטפורמת בלוגים פרטית באירוח עצמי ליומנים אישיים, עדכונים משפחתיים וכתיבה המשותפת רק לאנשים שאתם מזמינים.
בחרו תוכנית VPS עבור Haven
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Haven
Haven היא אפליקציית בלוגים אישית בקוד פתוח הבנויה על Ruby on Rails עבור כותבים שרוצים מרחב פרטי לחלוק עם חברים ומשפחה במקום האינטרנט הציבורי. אין הרשמה עצמית, אין פרסומות, אין עוקבים, ואין פיד אלגוריתמי — רק האנשים שעבורם אתם יוצרים חשבונות יכולים לקרוא את הפוסטים שלכם.
אירוח עצמי של Haven על VPS משלכם משאיר את יומניכם, תמונותיכם ורשימת המנויים שלכם בשליטתכם המלאה, עם עורך Markdown, קורא RSS מובנה, והקטנת תמונות המותאמת לקריאה ברוחב פס נמוך.
פיצ'רים עיקריים של Haven
פרטי כברירת מחדל
אין הרשמה עצמית פירושה שרק קוראים מוזמנים יכולים לראות את הפוסטים, התמונות והתגובות שלכם — אידיאלי עבור בלוגים משפחתיים ויומנים אישיים.
עורך Markdown
כתבו פוסטים ב-markdown עם תצוגה מקדימה חיה, תמונות מוטמעות, וידאו ו-אודיו המוצגים ישירות בתוך העורך.
קורא RSS מובנה
עקבו אחרי בלוגים אחרים של Haven ופידים ציבוריים מתוך לוח הבקרה שלכם, ללא קורא פידים נפרד.
פידים פרטיים RSS
כל קורא מוזמן מקבל כתובת RSS אישית מאומתת כדי שיוכלו להירשם בכל קורא פידים מבלי לחשוף את הבלוג שלך בפומבי.
ידידותי לרוחב פס
תמונות שהועלו מוקטנות אוטומטית, והממשק מגיע ללא פריימוורקים של JavaScript, כך שהדפים נשארים מהירים גם ברשתות איטיות.
ערכות נושא הניתנות להתאמה אישית
הזריקו CSS וגופנים מותאמים אישית ישירות מממשק הניהול כדי להתאים לסגנון האישי שלכם מבלי לפצל את בסיס הקוד.
למה להריץ את Haven על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
הכל חלק ומעולה ב-Hostinger, צ'אט בוט AI + צ'אט אנושי, אם AI לא יכול לפתור את השאלה שלכם. אה, וה-VPS שלהם פשוט אש, בלי עליות ומורדות. תודה לצוות הפיתוח ולכל מי שהיה מעורב. תמשיכו ככה 🚀
סוף סוף חברת אחסון VPS שעושה את זה כמו שצריך! מחיר טוב. פורטל מעולה שמכבד את הזמן של המשתמשים שלו. גיבויים חלקים. תמיכה טובה. אמין. מרגיש יציב כסלע.
פניתי לתמיכה של Hostinger לאחר שאיבדתי גישה לשרת n8n שלי שאירחתי בעצמי, והתרשמתי מאוד. Kodee ומוחמד מצוות התמיכה היו ממש סבלניים ויסודיים.
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