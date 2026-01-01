Haven היא אפליקציית בלוגים אישית בקוד פתוח הבנויה על Ruby on Rails עבור כותבים שרוצים מרחב פרטי לחלוק עם חברים ומשפחה במקום האינטרנט הציבורי. אין הרשמה עצמית, אין פרסומות, אין עוקבים, ואין פיד אלגוריתמי — רק האנשים שעבורם אתם יוצרים חשבונות יכולים לקרוא את הפוסטים שלכם.

אירוח עצמי של Haven על VPS משלכם משאיר את יומניכם, תמונותיכם ורשימת המנויים שלכם בשליטתכם המלאה, עם עורך Markdown, קורא RSS מובנה, והקטנת תמונות המותאמת לקריאה ברוחב פס נמוך.