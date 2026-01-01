Overleaf הוא עורך LaTeX שיתופי מבוסס דפדפן המשמש מיליוני חוקרים, אקדמאים ומהנדסים ברחבי העולם. הוא מחליף התקנות LaTeX מקומיות בסביבה מבוססת ענן שבה צוותים יכולים לכתוב, לקמפל ולסקור מסמכים בזמן אמת — עם תמיכה מלאה ב-LaTeX, כולל חבילות מותאמות אישית, BibTeX והפניות צולבות.

אירוח עצמי של Overleaf ב-VPS שלכם שומר על מחקרים רגישים, כתבי יד קנייניים ומסמכים מוסדיים בשליטה מלאה שלכם. אתם מקבלים את אותה שיתוף פעולה בזמן אמת וצינור הידור LaTeX עשיר כמו בשירות הענן, מבלי שהנתונים יעזבו את התשתית שלכם או שידרשו מנויי SaaS לפי מושב.