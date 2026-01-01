התקינו Overleaf בהתקנה בלחיצה אחת.
עורך LaTeX שיתופי בקוד פתוח לכתיבה מדעית, מאמרי מחקר ומסמכים טכניים.
בחרו תוכנית VPS עבור Overleaf
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Overleaf
Overleaf הוא עורך LaTeX שיתופי מבוסס דפדפן המשמש מיליוני חוקרים, אקדמאים ומהנדסים ברחבי העולם. הוא מחליף התקנות LaTeX מקומיות בסביבה מבוססת ענן שבה צוותים יכולים לכתוב, לקמפל ולסקור מסמכים בזמן אמת — עם תמיכה מלאה ב-LaTeX, כולל חבילות מותאמות אישית, BibTeX והפניות צולבות.
אירוח עצמי של Overleaf ב-VPS שלכם שומר על מחקרים רגישים, כתבי יד קנייניים ומסמכים מוסדיים בשליטה מלאה שלכם. אתם מקבלים את אותה שיתוף פעולה בזמן אמת וצינור הידור LaTeX עשיר כמו בשירות הענן, מבלי שהנתונים יעזבו את התשתית שלכם או שידרשו מנויי SaaS לפי מושב.
פיצ'רים עיקריים של Overleaf
שיתוף פעולה בזמן אמת
מספר מחברים עורכים את אותו מסמך LaTeX בו-זמנית, כשהשינויים מופיעים באופן מיידי עבור כל המשתפים פעולה.
הידור מלא של LaTeX
מהדר מסמכים עם pdfLaTeX, XeLaTeX, ו-LuaLaTeX, כולל תמיכה בחבילות מותאמות אישית, ביבליוגרפיות BibTeX ו-Biber.
היסטוריית גרסאות
כל גרסה שמורה של מסמך נשמרת, ומאפשרת לכם להשוות שינויים ולשחזר כל מצב קודם של הפרויקט שלכם.
ספריית תבניות עשירה
התחילו מסמכים חדשים מתוך ספרייה מובנית של תבניות אקדמיות, לכתבי עת, לעבודות גמר ולמצגות, ללא הגדרה ידנית.
מעקב שינויים
סקרו וקבלו או דחו עריכות בודדות ממשתפי פעולה, בהתאם לתהליכי הסקירה הנהוגים בפרסומים אקדמיים.
אינטגרציה של Git
לדחוף ולמשוך פרויקטים ממאגרי Git, המאפשר תהליכי עבודה של עריכה מקומית לצד העורך מבוסס הדפדפן.
למה להריץ את Overleaf על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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