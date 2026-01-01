פרוסו Grafana Pyroscope בהתקנה בלחיצה אחת.
מערכת קצה עורפי בקוד פתוח לניטור ביצועים רציף, שעוזרת לכם לאתר ולתקן בעיות CPU, זיכרון וזמן אחזור עד לרמת שורת קוד בודדת.
בחרו תוכנית VPS עבור Grafana Pyroscope
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Grafana Pyroscope
Grafana Pyroscope הוא בסיס נתונים לקביעת פרופילים רציפה בקוד פתוח, שנבנה כדי לאחסן ולשאול נתוני פרופילים מיישומי ייצור בקנה מידה גדול. בניגוד לפרופיילרים חד-פעמיים שאתם מריצים במהלך אירועים, Pyroscope קולט פרופילים באופן רציף ממקורות Go, Java, Python, Ruby, Node.js, Rust, .NET, eBPF ו-OpenTelemetry, כך שתוכלו להשוות גרפי להבה בין פריסות, אזורים או כל תווית מותאמת אישית.
אירוח עצמי של Pyroscope ב-VPS שלכם שומר על נתוני פרופילים רגישים (שלעיתים קרובות מכילים שמות פונקציות, נתיבי קבצים ועקבות מחסנית מהקוד שלכם) מחוץ לשירותי צד שלישי, ובמקביל מאפשר לכם לכוונן את מדיניות השמירה והאחסון כך שתתאים לעומס העבודה שלכם. מצב ה-single-binary המצורף מריץ את רכיבי ה-distributor, ingester, query ו-compactor בתוך קונטיינר אחד עם אחסון מערכת קבצים מקומי — ללא צורך ב-Kubernetes, אחסון אובייקטים או תלויות חיצוניות.
פיצ'רים עיקריים של Grafana Pyroscope
פרופיילינג רציף
קליטת פרופילים משירותים פועלים מסביב לשעון במקום לחכות לאירוע, כך שתוכלו להשוות כל שתי נקודות זמן בגרף להבה.
תמיכה בריבוי שפות
ערכות SDK נייטיב עבור Go, Java, Python, Ruby, Node.js, Rust, ו- .NET, וכן אינסטרומנטציה אוטומטית של Grafana Alloy ו- eBPF לפרופיילינג ללא קוד של כל קובץ בינארי.
תואם OpenTelemetry
קבלו פרופילים באמצעות פרוטוקול OpenTelemetry וקשרו אותם ל-traces, metrics ו-logs קיימים מבלי לשנות את ה-collector pipeline שלכם.
השוואות Flame Graph
השוו שני גרפי להבה זה לצד זה כדי לראות באופן מיידי אילו פונקציות נסוגו לאחר פריסה, התרחבו בצורה גרועה תחת עומס, או השתפרו לאחר תיקון.
סינון תגים
פילוח פרופילים לפי כל תווית — שירות, אזור, גרסה, דייר או מימד מותאם אישית — כדי לבודד את עומס העבודה המדויק הגורם לירידה בביצועים.
אחסון בינארי יחיד
פועל כקונטיינר אחד עם אחסון מערכת קבצים מקומית כברירת מחדל, עם אפשרויות S3, GCS ו-Azure כ-backends כאשר תגדלו מעבר לצומת יחיד.
למה להריץ את Grafana Pyroscope על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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