Grafana Pyroscope הוא בסיס נתונים לקביעת פרופילים רציפה בקוד פתוח, שנבנה כדי לאחסן ולשאול נתוני פרופילים מיישומי ייצור בקנה מידה גדול. בניגוד לפרופיילרים חד-פעמיים שאתם מריצים במהלך אירועים, Pyroscope קולט פרופילים באופן רציף ממקורות Go, Java, Python, Ruby, Node.js, Rust, .NET, eBPF ו-OpenTelemetry, כך שתוכלו להשוות גרפי להבה בין פריסות, אזורים או כל תווית מותאמת אישית.

אירוח עצמי של Pyroscope ב-VPS שלכם שומר על נתוני פרופילים רגישים (שלעיתים קרובות מכילים שמות פונקציות, נתיבי קבצים ועקבות מחסנית מהקוד שלכם) מחוץ לשירותי צד שלישי, ובמקביל מאפשר לכם לכוונן את מדיניות השמירה והאחסון כך שתתאים לעומס העבודה שלכם. מצב ה-single-binary המצורף מריץ את רכיבי ה-distributor, ingester, query ו-compactor בתוך קונטיינר אחד עם אחסון מערכת קבצים מקומי — ללא צורך ב-Kubernetes, אחסון אובייקטים או תלויות חיצוניות.