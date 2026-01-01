ArcadeDB הוא מנוע מסד נתונים מרובה מודלים בקוד פתוח, שנבנה לביצועים קיצוניים על פני מודלי נתונים מגוונים. בניגוד למסדי נתונים חד-מודליים שמאלצים אתכם לבחור בין מבני גרף, מסמכים או יחסים, ArcadeDB מטפל בכולם באופן טבעי — מאחסן ומבצע שאילתות על קשרי גרף, אוספי מסמכים, זוגות מפתח-ערך, סדרות זמן, הטמעות וקטוריות ונתונים גיאוגרפיים-מרחביים בתוך מנוע יחיד עם תאימות ACID מלאה.

נוצר על ידי מייסד OrientDB, ו-ArcadeDB בנוי ב-Java ברמה נמוכה המותאמת לאיסוף אשפה מינימלי, מה שמאפשר מיליוני פעולות רשומות בשנייה. ממשק האינטרנט המובנה של ArcadeDB Studio מספק ביצוע שאילתות, ניהול סכימה והדמיית גרפים — אין צורך בכלי לקוח נפרדים לאחר הפריסה.