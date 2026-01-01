עד 69% הנחה עבור ArcadeDB

פרוסו ArcadeDB בהתקנה בלחיצה אחת.

מסד נתונים מרובה מודלים בעל ביצועים גבוהים התומך בנתוני גרף, מסמך, מפתח-ערך, סדרות זמן ווקטור במנוע אחד.

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VPS בניהול AI
24.99  ₪ /חודש
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החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
פרוסו ArcadeDB בהתקנה בלחיצה אחת.

בחרו תוכנית VPS עבור ArcadeDB

66% הנחה
KVM 1
72.99  ₪
24.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 599.76₪ (מחיר רגיל 1,751.76₪). מתחדש ב-44.99₪/חודש.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
63% הנחה
KVM 2
90.99  ₪
33.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 815.76₪ (מחיר רגיל 2,183.76₪). מתחדש ב-55.99₪/חודש.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99  ₪
48.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 1,175.76₪ (מחיר רגיל 3,839.76₪). מתחדש ב-107.99₪/חודש.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99  ₪
96.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 2,327.76₪ (מחיר רגיל 6,575.76₪). מתחדש ב-184.99₪/חודש.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס
66% הנחה
KVM 1
72.99  ₪
24.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 599.76₪ (מחיר רגיל 1,751.76₪). מתחדש ב-44.99₪/חודש.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
63% הנחה
KVM 2
90.99  ₪
33.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 815.76₪ (מחיר רגיל 2,183.76₪). מתחדש ב-55.99₪/חודש.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99  ₪
48.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 1,175.76₪ (מחיר רגיל 3,839.76₪). מתחדש ב-107.99₪/חודש.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99  ₪
96.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 2,327.76₪ (מחיר רגיל 6,575.76₪). מתחדש ב-184.99₪/חודש.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס

בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר

מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת
מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת

כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.

מה אפשר לבנות עם ArcadeDB

ArcadeDB הוא מנוע מסד נתונים מרובה מודלים בקוד פתוח, שנבנה לביצועים קיצוניים על פני מודלי נתונים מגוונים. בניגוד למסדי נתונים חד-מודליים שמאלצים אתכם לבחור בין מבני גרף, מסמכים או יחסים, ArcadeDB מטפל בכולם באופן טבעי — מאחסן ומבצע שאילתות על קשרי גרף, אוספי מסמכים, זוגות מפתח-ערך, סדרות זמן, הטמעות וקטוריות ונתונים גיאוגרפיים-מרחביים בתוך מנוע יחיד עם תאימות ACID מלאה.

נוצר על ידי מייסד OrientDB, ו-ArcadeDB בנוי ב-Java ברמה נמוכה המותאמת לאיסוף אשפה מינימלי, מה שמאפשר מיליוני פעולות רשומות בשנייה. ממשק האינטרנט המובנה של ArcadeDB Studio מספק ביצוע שאילתות, ניהול סכימה והדמיית גרפים — אין צורך בכלי לקוח נפרדים לאחר הפריסה.

התחילו
מה אפשר לבנות עם {name}

פיצ'רים עיקריים של ArcadeDB

מנוע נתונים רב-מודל

אחסנו ושאילתו נתוני גרף, מסמך, מפתח-ערך, סדרות זמן ווקטור בתוך מסד נתונים יחיד מבלי להחליף כלים או לסנכרן מאגרים נפרדים.

שבע שפות שאילתה

שאילתה באמצעות SQL, Cypher, Apache Gremlin, GraphQL, שפת השאילתות של MongoDB, PromQL, או פרוטוקול Redis — השתמשו בשפה שמתאימה למודל הנתונים שלכם.

ArcadeDB סטודיו

ממשק אינטרנט מובנה לביצוע שאילתות, ניהול סכמות, הדמיית נתוני גרפים וניהול מסד הנתונים ללא כלי לקוח חיצוניים.

חיפוש דמיון וקטורי

אחסון הטמעות וקטוריות מובנה וחיפוש דמיון עבור עומסי עבודה של AI ולמידת מכונה לצד הנתונים התפעוליים שלכם.

ACID בפריסה רחבה

טרנזקציות מלאות ותואמות ACID המעבדות מיליוני רשומות בשנייה, החל מפריסות Raspberry Pi מוטמעות ועד לאשכולות מרובי צמתים.

למה להריץ את ArcadeDB על Hostinger

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

מיקום שרת מומלץ:

בודק...

השקה מקומית. צמיחה גלובלית

בחרו מיקום שרת קרוב לקהל שלכם כדי להגביר את מהירויות הטעינה. יש לנו מרכזי נתונים ברחבי צפון אמריקה, אירופה, אסיה ודרום אמריקה.
התחילו
השקה מקומית. צמיחה גלובלית

אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו

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