פרוסו ArcadeDB בהתקנה בלחיצה אחת.
מסד נתונים מרובה מודלים בעל ביצועים גבוהים התומך בנתוני גרף, מסמך, מפתח-ערך, סדרות זמן ווקטור במנוע אחד.
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מה אפשר לבנות עם ArcadeDB
ArcadeDB הוא מנוע מסד נתונים מרובה מודלים בקוד פתוח, שנבנה לביצועים קיצוניים על פני מודלי נתונים מגוונים. בניגוד למסדי נתונים חד-מודליים שמאלצים אתכם לבחור בין מבני גרף, מסמכים או יחסים, ArcadeDB מטפל בכולם באופן טבעי — מאחסן ומבצע שאילתות על קשרי גרף, אוספי מסמכים, זוגות מפתח-ערך, סדרות זמן, הטמעות וקטוריות ונתונים גיאוגרפיים-מרחביים בתוך מנוע יחיד עם תאימות ACID מלאה.
נוצר על ידי מייסד OrientDB, ו-ArcadeDB בנוי ב-Java ברמה נמוכה המותאמת לאיסוף אשפה מינימלי, מה שמאפשר מיליוני פעולות רשומות בשנייה. ממשק האינטרנט המובנה של ArcadeDB Studio מספק ביצוע שאילתות, ניהול סכימה והדמיית גרפים — אין צורך בכלי לקוח נפרדים לאחר הפריסה.
פיצ'רים עיקריים של ArcadeDB
מנוע נתונים רב-מודל
אחסנו ושאילתו נתוני גרף, מסמך, מפתח-ערך, סדרות זמן ווקטור בתוך מסד נתונים יחיד מבלי להחליף כלים או לסנכרן מאגרים נפרדים.
שבע שפות שאילתה
שאילתה באמצעות SQL, Cypher, Apache Gremlin, GraphQL, שפת השאילתות של MongoDB, PromQL, או פרוטוקול Redis — השתמשו בשפה שמתאימה למודל הנתונים שלכם.
ArcadeDB סטודיו
ממשק אינטרנט מובנה לביצוע שאילתות, ניהול סכמות, הדמיית נתוני גרפים וניהול מסד הנתונים ללא כלי לקוח חיצוניים.
חיפוש דמיון וקטורי
אחסון הטמעות וקטוריות מובנה וחיפוש דמיון עבור עומסי עבודה של AI ולמידת מכונה לצד הנתונים התפעוליים שלכם.
ACID בפריסה רחבה
טרנזקציות מלאות ותואמות ACID המעבדות מיליוני רשומות בשנייה, החל מפריסות Raspberry Pi מוטמעות ועד לאשכולות מרובי צמתים.
למה להריץ את ArcadeDB על Hostinger
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מנהל Docker מובנה
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השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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