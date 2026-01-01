MetaTrader 5 היא פלטפורמת המסחר הקמעונאית הפופולרית ביותר בעולם עבור פורקס, מניות, חוזים עתידיים, CFDs ומטבעות קריפטוגרפיים — המשמשת מיליוני סוחרים ונתמכת על ידי מאות ברוקרים ברחבי העולם. תבנית זו מריצה את הגרסה המלאה של Windows של MetaTrader 5 בתוך קונטיינר Wine-on-Linux, חשוף באמצעות KasmVNC כך שתוכלו לגשת אליו מכל דפדפן מבלי להתקין את לקוח שולחן העבודה באופן מקומי.

אירוח עצמי של MT5 ב-VPS שלכם מעניק לסוחרים מסוף מסחר מקוון 24/7 המריץ Expert Advisors (EAs) ומנויי העתקת מסחר מבלי להשאיר מחשב שולחני פעיל. ממשק הקצה מבוסס הדפדפן של KasmVNC מאפשר לכם להתחבר מכל מקום — ממחשב שולחני, טאבלט או טלפון — מבלי להתקין את לקוח MT5 הקנייני בכל מכשיר.