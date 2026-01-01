התקינו את MetaTrader 5 בלחיצה אחת.
הפעילו MetaTrader 5 בדפדפן באמצעות KasmVNC למסחר 24/7 בפורקס וב-CFD ללא מכונת Windows ייעודית.
בחרו תוכנית VPS עבור MetaTrader 5
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.
מה אפשר לבנות עם MetaTrader 5
MetaTrader 5 היא פלטפורמת המסחר הקמעונאית הפופולרית ביותר בעולם עבור פורקס, מניות, חוזים עתידיים, CFDs ומטבעות קריפטוגרפיים — המשמשת מיליוני סוחרים ונתמכת על ידי מאות ברוקרים ברחבי העולם. תבנית זו מריצה את הגרסה המלאה של Windows של MetaTrader 5 בתוך קונטיינר Wine-on-Linux, חשוף באמצעות KasmVNC כך שתוכלו לגשת אליו מכל דפדפן מבלי להתקין את לקוח שולחן העבודה באופן מקומי.
אירוח עצמי של MT5 ב-VPS שלכם מעניק לסוחרים מסוף מסחר מקוון 24/7 המריץ Expert Advisors (EAs) ומנויי העתקת מסחר מבלי להשאיר מחשב שולחני פעיל. ממשק הקצה מבוסס הדפדפן של KasmVNC מאפשר לכם להתחבר מכל מקום — ממחשב שולחני, טאבלט או טלפון — מבלי להתקין את לקוח MT5 הקנייני בכל מכשיר.
פיצ'רים עיקריים של MetaTrader 5
EAs פועלים-תמיד
הריצו **Expert Advisors** ומנויי **copy-trading** 24 שעות ביממה מבלי להשאיר מחשב שולחני דולק — ה-**VPS** שלכם מטפל באירועי שוק ליליים ובסופי שבוע באופן אוטומטי.
גישה לדפדפן
התחברו לטרמינל MT5 שלכם מכל מכשיר עם דפדפן מודרני באמצעות KasmVNC — מחשב שולחני, טאבלט או טלפון — אין צורך בהתקנת Windows.
לְחַבֵּר כל ברוקר
השתמשו בכל ברוקר MetaTrader 5 — מאות תומכים ב-MT5 כולל IC Markets, Pepperstone, FxPro, OANDA, XM, ורבים אחרים ברחבי העולם.
תרשימים ומחוונים
גרפים מלאים של MT5 עם אינדיקטורים טכניים, עומק שוק, ניתוח רב-טווחי זמן, ו-סקריפטים מותאמים אישית לאינדיקטורים באמצעות MQL5.
מסחר אלגוריתמי
MQL5 IDE בתוך הטרמינל לכתיבת Expert Advisors, אינדיקטורים מותאמים אישית ו-סקריפטים — בתוספת אינטגרציית Python RPyC אופציונלית לאוטומציה חיצונית.
תצורה קבועה
פרופיל הטרמינל שלכם, תבניות, EAs, אינדיקטורים ופרטי חשבון נשמרים גם לאחר הפעלה מחדש של הקונטיינר באמצעות ווליום קונפיגורציה ייעודי.
למה להריץ את MetaTrader 5 על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
מיקום שרת מומלץ:
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השקה מקומית. צמיחה גלובלית
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אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
הכל חלק ומעולה ב-Hostinger, צ'אט בוט AI + צ'אט אנושי, אם AI לא יכול לפתור את השאלה שלכם. אה, וה-VPS שלהם פשוט אש, בלי עליות ומורדות. תודה לצוות הפיתוח ולכל מי שהיה מעורב. תמשיכו ככה 🚀
סוף סוף חברת אחסון VPS שעושה את זה כמו שצריך! מחיר טוב. פורטל מעולה שמכבד את הזמן של המשתמשים שלו. גיבויים חלקים. תמיכה טובה. אמין. מרגיש יציב כסלע.
פניתי לתמיכה של Hostinger לאחר שאיבדתי גישה לשרת n8n שלי שאירחתי בעצמי, והתרשמתי מאוד. Kodee ומוחמד מצוות התמיכה היו ממש סבלניים ויסודיים.
תודה רבה לקרלה על העזרה בשדרוג N8N הזה ב-Hostinger VPS שלי. מקצועית ובעלת ידע, תודה שוב קרלה.
Hostinger VPS הוא לגמרי יוצא מן הכלל. הוא פשוט תמיד עובד. הוא תמיד מהיר ויציב. אף פעם לא תקוע, אף פעם לא קורס.
החברה מתפקדת מצוין, אני מרוצה מאוד מהשירותים הספציפיים שאני עושה בהם שימוש. הם לא יקרים כמו מקומות אחרים, עם מערכי VPS מעולים ומחירים נהדרים.
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