צ'קמייט היא אפליקציית קוד פתוח לניטור שרתים שעוקבת אחר זמינות, ביצועים ובריאות בכל השרתים והשירותים שלכם מתוך לוח מחוונים אחד מבוסס-ווב. היא מספקת בדיקות תקינות הניתנות להגדרה, התראות בזמן אמת, ניתוח מגמות היסטוריות, שילוב עם Google PageSpeed Insights, וניטור קונטיינרים של Docker — כל זאת מבלי להסתמך על שירות ניטור SaaS בתשלום.

פריסת צ'קמייט על VPS ייעודי שומרת על תשתית הניטור שלכם עצמאית מהמערכות שהיא מנטרת, ומונעת מתקלה בודדת להפיל גם את האפליקציה שלכם וגם את היכולת שלכם לזהות אותה.