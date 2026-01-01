התקינו Checkmate בלחיצה אחת.
פלטפורמת ניטור שרתים בקוד פתוח למעקב אחר זמן פעולה, ביצועים ובריאות התשתית בזמן אמת.
בחרו תוכנית VPS עבור Checkmate
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Checkmate
צ'קמייט היא אפליקציית קוד פתוח לניטור שרתים שעוקבת אחר זמינות, ביצועים ובריאות בכל השרתים והשירותים שלכם מתוך לוח מחוונים אחד מבוסס-ווב. היא מספקת בדיקות תקינות הניתנות להגדרה, התראות בזמן אמת, ניתוח מגמות היסטוריות, שילוב עם Google PageSpeed Insights, וניטור קונטיינרים של Docker — כל זאת מבלי להסתמך על שירות ניטור SaaS בתשלום.
פריסת צ'קמייט על VPS ייעודי שומרת על תשתית הניטור שלכם עצמאית מהמערכות שהיא מנטרת, ומונעת מתקלה בודדת להפיל גם את האפליקציה שלכם וגם את היכולת שלכם לזהות אותה.
פיצ'רים עיקריים של Checkmate
ניטור זמינות בזמן אמת
בודק באופן רציף את השרתים והשירותים שלכם כך שתדעו ברגע שמשהו קורס, ולא אחרי שמשתמשים מתחילים להתלונן.
התראות זמן השבתה באימייל
שולח התראות מיידיות כאשר שירותים קורסים וכאשר הם מתאוששים, ושומר על הצוות שלך מעודכן ללא צורך בבדיקות ידניות בלוח הבקרה.
אינטגרציית **PageSpeed**
מושך מדדי Google PageSpeed Insights לצד נתוני זמן פעולה, כך שתוכלו לעקוב אחר זמינות וביצועים הנראים למשתמש במקום אחד.
ניטור קונטיינר Docker
מנטר יישומי קונטיינרים באמצעות גישה לשקע Docker, ומספק נראות גם לבריאות ברמת המארח וגם ברמת הקונטיינר בו-זמנית.
ניתוח מגמות היסטוריות
אוגר היסטוריית זמינות לאורך זמן כדי שתוכלו לזהות תקלות חוזרות, למדוד עמידה ב-SLA, ולהצדיק השקעות בתשתיות.
למה להריץ את Checkmate על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
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סוף סוף חברת אחסון VPS שעושה את זה כמו שצריך! מחיר טוב. פורטל מעולה שמכבד את הזמן של המשתמשים שלו. גיבויים חלקים. תמיכה טובה. אמין. מרגיש יציב כסלע.
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