Plik היא פלטפורמת קוד פתוח לשיתוף קבצים זמני המאפשרת לכם להעלות קבצים ולשתף קישורים מאובטחים ופגי תוקף עם כל אחד — מבלי להסתמך על שירותי ענן של צד שלישי. שנבנתה מתוך מחשבה על פרטיות וגמישות, היא תומכת בהעלאות מוגנות בסיסמה, בקישורי הורדה חד-פעמיים הנעלמים לאחר הגישה הראשונה, והצפנה מקצה לקצה באמצעות פרוטוקול **age**.

אירוח עצמי של Plik על גבי ה-**VPS** שלכם אומר שהקבצים שלכם נשארים על תשתית שאתם שולטים בה, עם תקופות שמירה הניתנות להגדרה ומגבלות גודל קובץ. ממשק ה-**Vue 3** המודרני מקל על ניהול העלאות, בעוד שקליינט ה-**CLI** המובנה מאפשר העברות קבצים מתוסרטות מכל פלטפורמה.