התקינו Plik בלחיצה אחת.
פלטפורמה לשיתוף קבצים זמני, סקלאבילית ובאירוח עצמי — בדומה ל-WeTransfer, אך בשליטתך המלאה.
בחרו תוכנית VPS עבור Plik
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Plik
Plik היא פלטפורמת קוד פתוח לשיתוף קבצים זמני המאפשרת לכם להעלות קבצים ולשתף קישורים מאובטחים ופגי תוקף עם כל אחד — מבלי להסתמך על שירותי ענן של צד שלישי. שנבנתה מתוך מחשבה על פרטיות וגמישות, היא תומכת בהעלאות מוגנות בסיסמה, בקישורי הורדה חד-פעמיים הנעלמים לאחר הגישה הראשונה, והצפנה מקצה לקצה באמצעות פרוטוקול **age**.
אירוח עצמי של Plik על גבי ה-**VPS** שלכם אומר שהקבצים שלכם נשארים על תשתית שאתם שולטים בה, עם תקופות שמירה הניתנות להגדרה ומגבלות גודל קובץ. ממשק ה-**Vue 3** המודרני מקל על ניהול העלאות, בעוד שקליינט ה-**CLI** המובנה מאפשר העברות קבצים מתוסרטות מכל פלטפורמה.
פיצ'רים עיקריים של Plik
קישורי קבצים מתפוגגים
הגדירו זמן חיים מותאם אישית בכל העלאה, כך שקבצים משותפים יפוגו ויימחקו אוטומטית, וישמרו על האחסון שלכם נקי.
הורדות חד פעמיות
צרו קישורים חד-פעמיים הנעלמים לאחר ההורדה הראשונה, כך שמובטח שהקבצים יגיעו רק לנמען המיועד.
העלאות מוגנות בסיסמה
הגנו על העלאות בודדות באמצעות סיסמה, כך שרק נמענים עם האישורים הנכונים יוכלו לגשת לקבצים המשותפים.
הצפנה מקצה לקצה
הצפינו קבצים בצד הלקוח באמצעות פרוטוקול age לפני ההעלאה, כך שאפילו מפעיל השרת לא יוכל לקרוא את התוכן.
backends אחסון מרובים
אחסנו קבצים באופן מקומי או התחברו ל-S3, Google Cloud Storage, או OpenStack Swift כדי להגדיל את הקיבולת ללא הגבלה.
תמיכה בלקוח CLI
העלו ונהלו קבצים ישירות מהטרמינל באמצעות לקוח Go CLI חוצה פלטפורמות, המאפשר העברות מתוסרטות ואוטומטיות.
למה להריץ את Plik על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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