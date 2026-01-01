פרוסו Pterodactyl בהתקנה בלחיצה אחת.
פאנל ניהול שרתי משחק בקוד פתוח עם בידוד Docker, קונסולה בזמן אמת ותמיכה במאות משחקים.
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מה אפשר לבנות עם Pterodactyl
Pterodactyl הוא פאנל ניהול שרתי משחק בקוד פתוח, מוביל, שזוכה לאמון ספקי אירוח וקהילות גיימינג ברחבי העולם. כל שרת משחק פועל בקונטיינר Docker משלו, מונע התנגשויות במשאבים ומונע משרת שנפרץ להשפיע על אחרים באותה מכונה. הממשק המודרני מבוסס React מעניק לבעלי השרתים גישת קונסולה בזמן אמת, ניהול קבצים, תזמון גיבויים וניטור משאבים.
אירוח עצמי של Pterodactyl מבטל עמלות לכל שרת הנגבות על ידי פלטפורמות אירוח מנוהלות, ומעניק למנהלים שליטה מלאה על מיתוג, שילובי אימות ו-eggs מותאמים אישית למשחקים שאינם נתמכים. פריסה זו כוללת את הפאנל עם MariaDB ו-Redis — יש להתקין את Wings בנפרד על צמתים שבהם יפעלו שרתי המשחק.
פיצ'רים עיקריים של Pterodactyl
בידוד Docker
כל שרת משחק פועל בקונטיינר משלו, מונע התנגשויות במשאבים ושומר על אבטחת מערכת המארחת גם אם שרת נפרץ.
קונסולה בזמן אמת
קונסולת ווב המופעלת על ידי WebSocket מעניקה לשחקנים ולמנהלים גישה חיה לפלט שרת ולפקודות ישירות מהדפדפן.
גיבויים אוטומטיים
תזמון גיבוי מובנה מאחסן תמונות מצב של שרתים לאחסון תואם S3, מגן על נתוני עולם המשחק ללא התערבות ידנית.
התרחבות מרובת צמתים
נהלו שרתי משחק הפרוסים על פני מספר מכונות פיזיות מפאנל יחיד, והגדילו קיבולת על ידי הוספת צמתי Wings ככל שהביקוש גדל.
ביצי קהילה
מאות ביצים שנתרמו על ידי הקהילה מכסות את Minecraft, Rust, ARK, Counter-Strike ועוד — פרוסו כל משחק נתמך תוך שניות.
למה להריץ את Pterodactyl על Hostinger
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השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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