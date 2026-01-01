Pterodactyl הוא פאנל ניהול שרתי משחק בקוד פתוח, מוביל, שזוכה לאמון ספקי אירוח וקהילות גיימינג ברחבי העולם. כל שרת משחק פועל בקונטיינר Docker משלו, מונע התנגשויות במשאבים ומונע משרת שנפרץ להשפיע על אחרים באותה מכונה. הממשק המודרני מבוסס React מעניק לבעלי השרתים גישת קונסולה בזמן אמת, ניהול קבצים, תזמון גיבויים וניטור משאבים.

אירוח עצמי של Pterodactyl מבטל עמלות לכל שרת הנגבות על ידי פלטפורמות אירוח מנוהלות, ומעניק למנהלים שליטה מלאה על מיתוג, שילובי אימות ו-eggs מותאמים אישית למשחקים שאינם נתמכים. פריסה זו כוללת את הפאנל עם MariaDB ו-Redis — יש להתקין את Wings בנפרד על צמתים שבהם יפעלו שרתי המשחק.