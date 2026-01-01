פרוסו NSQ בהתקנה בלחיצה אחת
פלטפורמת הודעות מבוזרת בזמן אמת, המיועדת לעמידות בפני תקלות והזרמה בתפוקה גבוהה בקנה מידה גדול.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם NSQ
NSQ היא פלטפורמת הודעות מבוזרת בזמן אמת שנבנתה במקור ב-Bitly כדי לטפל במיליארדי הודעות ביום. בניגוד לברוקרים מסורתיים, NSQ פועלת כאשכול מבוזר של דמונים קטנים — אין צוואר בקבוק יחיד של ברוקר, אין צומת מאסטר, ואין מצב משותף — כך שמפיקים וצרכנים יכולים להתרחב אופקית ללא צורך בהגדרה מחדש.
אירוח עצמי של NSQ ב-VPS שלכם שומר על זרמי אירועים בנפח גבוה, טלמטריה, וצינורות עבודה אסינכרוניים בתוך התשתית שלכם ללא עמלות לפי הודעה וללא הגבלת שירות מנוהל. ממשק הניהול המצורף מבוסס ווב מספק נראות בזמן אמת לנושאים, ערוצים וקצבי הודעות, בעוד ששירות הגילוי lookupd מבטל את הצורך בכתובות ברוקר מקודדות קשיח ברחבי הצי שלכם.
פיצ'רים עיקריים של NSQ
טופולוגיה מבוזרת
הריצו דמוני nsqd בצמוד למפיקים והשתמשו ב-nsqlookupd לגילוי — ללא נקודת כשל יחידה וללא ברוקר מרכזי שיגרום לצוואר בקבוק בתפוקה.
מסירה לפחות פעם אחת
תורי הודעות מתמשכים עם גלישת דיסק מבטיחים שהודעות ישרדו הפסקות צרכנים ועומס תעבורה מבלי לאבד אירועים.
פיזור ערוץ
נושאים המשודרים למספר ערוצים עצמאיים, מאפשרים לקבוצות צרכנים שונות לעבד את אותו זרם אירועים במקביל ללא תיאום.
UI ניהול בזמן אמת
לוח מחוונים nsqadmin מבוסס דפדפן מציג קצבי הודעות בזמן אמת, עומק לכל ערוץ, וסטטיסטיקות לכל צומת, כך שתוכלו לפתור בעיות בזרמים ללא כלי CLI.
לקוחות HTTP ו-TCP
ספריות לקוח מקוריות ב-Go, Python, Java, Node.js ועוד, ו-API HTTP פשוט לפרסום — השתלבו מכל שפה ללא פרוטוקול מותאם אישית.
למה להריץ את NSQ על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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