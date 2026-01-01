NSQ היא פלטפורמת הודעות מבוזרת בזמן אמת שנבנתה במקור ב-Bitly כדי לטפל במיליארדי הודעות ביום. בניגוד לברוקרים מסורתיים, NSQ פועלת כאשכול מבוזר של דמונים קטנים — אין צוואר בקבוק יחיד של ברוקר, אין צומת מאסטר, ואין מצב משותף — כך שמפיקים וצרכנים יכולים להתרחב אופקית ללא צורך בהגדרה מחדש.

אירוח עצמי של NSQ ב-VPS שלכם שומר על זרמי אירועים בנפח גבוה, טלמטריה, וצינורות עבודה אסינכרוניים בתוך התשתית שלכם ללא עמלות לפי הודעה וללא הגבלת שירות מנוהל. ממשק הניהול המצורף מבוסס ווב מספק נראות בזמן אמת לנושאים, ערוצים וקצבי הודעות, בעוד ששירות הגילוי lookupd מבטל את הצורך בכתובות ברוקר מקודדות קשיח ברחבי הצי שלכם.