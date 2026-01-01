פרסו את Pydio Cells בהתקנה בלחיצה אחת.
פלטפורמת שיתוף קבצים ושיתוף פעולה במסמכים באירוח עצמי, עם סביבות עבודה צוותיות, קישורים ציבוריים וממשק משתמש אינטרנטי מודרני.
בחרו תוכנית VPS עבור Pydio Cells
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Pydio Cells
Pydio Cells היא פלטפורמת שיתוף פעולה בתוכן באירוח עצמי — היורשת המודרנית של PydioShare. היא משלבת שיתוף קבצים מאובטח, סביבות עבודה לצוותים, יצירת קישורים ציבוריים, תצוגה מקדימה של מסמכים בדפדפן, ובקרת גישה מדויקת מאחורי קצה עורפי (backend) מהיר מבוסס Go וממשק אינטרנט מלוטש המתחרה ראש בראש עם הצעות מסחריות כמו Box, Dropbox Business ו-SharePoint.
אירוח עצמי של Pydio Cells על גבי VPS שומר על המסמכים הרגישים שלכם, סביבות העבודה של הצוות וקישורי השיתוף החיצוניים בשלמותם תחת שליטתכם המלאה, ללא עמלות לכל משתמש, ללא מגבלות אחסון, וללא פלטפורמת צד שלישי שיכולה לשנות תנאים או תמחור בכל רגע נתון.
פיצ'רים עיקריים של Pydio Cells
סביבות עבודה לצוות ותפקידים
צרו סביבות עבודה ייעודיות לצוותים עם בקרת גישה מבוססת תפקידים מפורטת, כך שהאנשים הנכונים יראו את התיקיות הנכונות ללא ניהול הרשאות ידני.
קישורי שיתוף ציבוריים
צרו קישורי הורדה או העלאה הניתנים לשיתוף, עם אפשרות להגדיר סיסמאות, תאריכי תפוגה ומגבלות הורדה — מושלם לשליחת קבצים ללקוחות חיצוניים.
תצוגה מקדימה של קובץ בדפדפן
צפו בתצוגה מקדימה של קובצי PDF, תמונות, סרטונים, קובצי שמע ומסמכי Office ישירות בדפדפן מבלי להוריד תחילה או להתקין מציגים מקומיים.
גישה ל-WebDAV ו-S3
התחברו מלקוחות סנכרון שולחניים, אפליקציות מובייל ו-כלים תואמי S3, כך שאותו תוכן יהיה זמין בכל זרימת עבודה.
עדכוני פעילות וחיפוש
זרמי פעילות לכל סביבת עבודה וחיפוש טקסט מלא בכל המסמכים עוזרים לצוותים להישאר מעודכנים לגבי מה שהשתנה ולמצוא תוכן במהירות.
למה להריץ את Pydio Cells על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
הכל חלק ומעולה ב-Hostinger, צ'אט בוט AI + צ'אט אנושי, אם AI לא יכול לפתור את השאלה שלכם. אה, וה-VPS שלהם פשוט אש, בלי עליות ומורדות. תודה לצוות הפיתוח ולכל מי שהיה מעורב. תמשיכו ככה 🚀
סוף סוף חברת אחסון VPS שעושה את זה כמו שצריך! מחיר טוב. פורטל מעולה שמכבד את הזמן של המשתמשים שלו. גיבויים חלקים. תמיכה טובה. אמין. מרגיש יציב כסלע.
פניתי לתמיכה של Hostinger לאחר שאיבדתי גישה לשרת n8n שלי שאירחתי בעצמי, והתרשמתי מאוד. Kodee ומוחמד מצוות התמיכה היו ממש סבלניים ויסודיים.
תודה רבה לקרלה על העזרה בשדרוג N8N הזה ב-Hostinger VPS שלי. מקצועית ובעלת ידע, תודה שוב קרלה.
Hostinger VPS הוא לגמרי יוצא מן הכלל. הוא פשוט תמיד עובד. הוא תמיד מהיר ויציב. אף פעם לא תקוע, אף פעם לא קורס.
החברה מתפקדת מצוין, אני מרוצה מאוד מהשירותים הספציפיים שאני עושה בהם שימוש. הם לא יקרים כמו מקומות אחרים, עם מערכי VPS מעולים ומחירים נהדרים.