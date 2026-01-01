Pydio Cells היא פלטפורמת שיתוף פעולה בתוכן באירוח עצמי — היורשת המודרנית של PydioShare. היא משלבת שיתוף קבצים מאובטח, סביבות עבודה לצוותים, יצירת קישורים ציבוריים, תצוגה מקדימה של מסמכים בדפדפן, ובקרת גישה מדויקת מאחורי קצה עורפי (backend) מהיר מבוסס Go וממשק אינטרנט מלוטש המתחרה ראש בראש עם הצעות מסחריות כמו Box, Dropbox Business ו-SharePoint.

אירוח עצמי של Pydio Cells על גבי VPS שומר על המסמכים הרגישים שלכם, סביבות העבודה של הצוות וקישורי השיתוף החיצוניים בשלמותם תחת שליטתכם המלאה, ללא עמלות לכל משתמש, ללא מגבלות אחסון, וללא פלטפורמת צד שלישי שיכולה לשנות תנאים או תמחור בכל רגע נתון.