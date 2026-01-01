התקינו Umami Analytics בלחיצה אחת.
חלופת ניתוח אתרים בקוד פתוח, ממוקדת פרטיות, ל-Google Analytics, ללא קוקיז ועם תאימות GDPR כברירת מחדל.
בחרו תוכנית VPS עבור Umami Analytics
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Umami Analytics
Umami היא פלטפורמת ניתוח נתונים מהירה בקוד פתוח לאתרים, שעוקבת אחר תעבורת אתרים ללא קובצי קוקיז, פינגרפרינטינג, או שיתוף נתונים בין אתרים. היא תואמת GDPR כברירת מחדל, מה שהופך אותה לחלופה ישירה ל-Google Analytics עבור צוותים שמעדיפים פרטיות מבקרים ובעלות על נתונים.
אירוח עצמי של Umami על VPS משמעותו שכל נתוני המבקרים נשארים בתשתית שלכם ללא גישה של צד שלישי. התקנה יחידה המגובה על ידי PostgreSQL יכולה לעקוב אחר מספר אתרים, אירועים מותאמים אישית, וקמפייני UTM באמצעות לוח מחוונים נקי ובזמן אמת הנגיש לכל הצוות שלכם.
פיצ'רים עיקריים של Umami Analytics
מעקב נטול קוקיז
Umami אוספת נתונים אנליטיים ללא קובצי קוקיז או מזהים קבועים, המבטיחה תאימות ל-GDPR ול-CCPA באופן מובנה.
תמיכה בריבוי אתרים
ניתן לעקוב אחר מספר בלתי מוגבל של אתרים מהתקנת Umami אחת, עם לוחות מחוונים נפרדים ונתונים מבודדים עבור כל נכס.
אירועים מותאמים אישית
עקבו אחר לחיצות כפתורים, הגשות טפסים, הורדות וכל אינטראקציות משתמש מותאמות אישית מעבר לצפיות עמוד סטנדרטיות.
לוח מחוונים בזמן אמת
צפו בספירות מבקרים חיים, דפים מובילים, מקורות הפניה ופילוח מכשירים, המתעדכנים בזמן אמת ללא רענון עמוד.
מעקב קמפיינים UTM
מדדו את ביצועי הקמפיינים השיווקיים באמצעות מעקב אחר פרמטרי UTM בכל האתרים המנוטרים שלכם.
למה להריץ את Umami Analytics על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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