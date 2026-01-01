Umami היא פלטפורמת ניתוח נתונים מהירה בקוד פתוח לאתרים, שעוקבת אחר תעבורת אתרים ללא קובצי קוקיז, פינגרפרינטינג, או שיתוף נתונים בין אתרים. היא תואמת GDPR כברירת מחדל, מה שהופך אותה לחלופה ישירה ל-Google Analytics עבור צוותים שמעדיפים פרטיות מבקרים ובעלות על נתונים.

אירוח עצמי של Umami על VPS משמעותו שכל נתוני המבקרים נשארים בתשתית שלכם ללא גישה של צד שלישי. התקנה יחידה המגובה על ידי PostgreSQL יכולה לעקוב אחר מספר אתרים, אירועים מותאמים אישית, וקמפייני UTM באמצעות לוח מחוונים נקי ובזמן אמת הנגיש לכל הצוות שלכם.