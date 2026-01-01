התקינו Plausible Analytics בלחיצה אחת.
פלטפורמת אנליטיקס לאתרים קלת משקל וללא קוקיז, התואמת באופן מלא את תקנות ה-GDPR ושומרת את כל נתוני המבקרים בשרת שלכם.
בחרו תוכנית VPS עבור Plausible Analytics
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Plausible Analytics
Plausible Analytics היא חלופת קוד פתוח שמעניקה עדיפות לפרטיות ל-Google Analytics, העוקבת אחר מדדי אתר חיוניים ללא קוקיז, איסוף נתונים אישיים או באנרים של הסכמה. סקריפט המעקב שלה שוקל פחות מ-1 ק"ב, כך שאין לו כמעט השפעה על זמני טעינת הדף, תוך מתן לוח מחוונים נקי עם כל תובנות התעבורה שאתם צריכים.
אירוח עצמי של Plausible ב-VPS שלכם שומר כל צפייה בדף ורשומת אירוע בתשתית שלכם ללא גישה של צד שלישי. תבנית זו משלבת את יישום Plausible עם PostgreSQL עבור מטא-דאטה ו-ClickHouse עבור שאילתות אנליטיקה בעלות ביצועים גבוהים, ומעניקה לכם הגדרה מלאה ומוכנה לייצור, השומרת נתונים ללא הגבלה בעלות תשתית קבועה.
פיצ'רים עיקריים של Plausible Analytics
מעקב ללא עוגיות
מודד תנועה ללא קובצי Cookie או מזהים קבועים, כך שאינכם זקוקים לבאנר הסכמה ונשארים תואמים ל-GDPR ול-CCPA כברירת מחדל.
סקריפט פחות מ-1 KB
סקריפט המעקב קטן מרוב התמונות, אינו מוסיף עיכוב מדיד לטעינת הדפים ובמקביל לוכד את כל המדדים החיוניים.
לוח בקרה בזמן אמת
ראו ספירת מבקרים חיה לצד מגמות היסטוריות, מקורות תנועה ודפים מובילים, במרכז שליטה אחד וקל לקריאה.
מעקב אחר יעדים ואירועים
נטרו המרות ואירועים מותאמים אישית — שליחות טפסים, לחיצות כפתורים וקישורים יוצאים — מבלי לכתוב קוד אנליטיקה מורכב.
מנוע ניתוח נתונים ClickHouse
אחסון עמודתי של ClickHouse מאפשר שאילתות מהירות על פני מיליוני צפיות עמוד, כך שלוחות מחוונים נטענים באופן מיידי אפילו באתרי תנועה גבוהה.
למה להריץ את Plausible Analytics על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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