Plausible Analytics היא חלופת קוד פתוח שמעניקה עדיפות לפרטיות ל-Google Analytics, העוקבת אחר מדדי אתר חיוניים ללא קוקיז, איסוף נתונים אישיים או באנרים של הסכמה. סקריפט המעקב שלה שוקל פחות מ-1 ק"ב, כך שאין לו כמעט השפעה על זמני טעינת הדף, תוך מתן לוח מחוונים נקי עם כל תובנות התעבורה שאתם צריכים.

אירוח עצמי של Plausible ב-VPS שלכם שומר כל צפייה בדף ורשומת אירוע בתשתית שלכם ללא גישה של צד שלישי. תבנית זו משלבת את יישום Plausible עם PostgreSQL עבור מטא-דאטה ו-ClickHouse עבור שאילתות אנליטיקה בעלות ביצועים גבוהים, ומעניקה לכם הגדרה מלאה ומוכנה לייצור, השומרת נתונים ללא הגבלה בעלות תשתית קבועה.