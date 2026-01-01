התקינו את Apache Pinot בלחיצה אחת.
מאגר נתונים OLAP מבוזר בזמן אמת, מתוכנן לאנליטיקה תת-שנייתית על נתוני סטרימינג ואצווה בקנה מידה עצום.
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מה אפשר לבנות עם Apache Pinot
Apache Pinot הוא מאגר נתונים מבוזר OLAP בזמן אמת שנבנה ב-LinkedIn ומשמש בייצור על ידי Uber, Stripe, Walmart, Target ו-Slack כדי להפעיל ניתוחים מול משתמשים על מיליארדי אירועים. הוא קולט נתונים ממקורות סטרימינג כמו Kafka ו-Kinesis וכן ממקורות אצווה כמו S3 ו-HDFS, ועונה על שאילתות SQL במילישניות גם עם אלפי משתמשים בו-זמניים.
אירוח עצמי של Pinot ב-VPS שלכם שומר על זמן אחזור שאילתות, מדיניות שמירה ותצורת דיירים בשליטה ישירה, ללא חיוב לפי שאילתה או נעילת ספק. ה-Controller של Pinot מגיע עם קונסולת אינטרנט משולבת לניהול סכימות, תצורת טבלאות וחקירת SQL אד-הוק.
פיצ'רים עיקריים של Apache Pinot
שאילתות SQL מתחת לשנייה
אחסון עמודתי עם אינדקסים מסוג star-tree, היפוך וטווח מחזיר זמן אחזור של שאילתות p99 במילישניות על פני מיליארדי שורות.
קליטה בזמן אמת וקליטת אצווה
מחברים מובנים עבור Kafka, Kinesis, Pulsar, S3, GCS, HDFS, ו-JDBC מאפשרים לכם לשלב נתונים בזמן אמת ונתונים היסטוריים בתוך טבלה אחת.
מקביליות גבוהה
מיועד לאלפי שאילתות לשנייה מלוחות מחוונים הפונים למשתמש ומוצרי אנליטיקה פנימיים ללא חישוב מוקדם.
קונסולת שאילתות מובנית
בקר Pinot מגיע עם ממשק משתמש אינטרנטי לעיון בטבלאות, הרצת שאילתות SQL אד-הוק, וניהול סכמות, מקטעים ודיירים.
Upsert ו-הסרת כפילויות בטבלאות
פעולות upsert של מפתח ראשי ועדכונים חלקיים הופכים את Pinot למתאים ללכידת שינויי נתונים ולזרמי אירועים משתנים, ולא רק ליומני הוספה בלבד.
למה להריץ את Apache Pinot על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
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מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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