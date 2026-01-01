Apache Pinot הוא מאגר נתונים מבוזר OLAP בזמן אמת שנבנה ב-LinkedIn ומשמש בייצור על ידי Uber, Stripe, Walmart, Target ו-Slack כדי להפעיל ניתוחים מול משתמשים על מיליארדי אירועים. הוא קולט נתונים ממקורות סטרימינג כמו Kafka ו-Kinesis וכן ממקורות אצווה כמו S3 ו-HDFS, ועונה על שאילתות SQL במילישניות גם עם אלפי משתמשים בו-זמניים.

אירוח עצמי של Pinot ב-VPS שלכם שומר על זמן אחזור שאילתות, מדיניות שמירה ותצורת דיירים בשליטה ישירה, ללא חיוב לפי שאילתה או נעילת ספק. ה-Controller של Pinot מגיע עם קונסולת אינטרנט משולבת לניהול סכימות, תצורת טבלאות וחקירת SQL אד-הוק.