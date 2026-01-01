עד 69% הנחה עבור Apache Pinot

התקינו את Apache Pinot בלחיצה אחת.

מאגר נתונים OLAP מבוזר בזמן אמת, מתוכנן לאנליטיקה תת-שנייתית על נתוני סטרימינג ואצווה בקנה מידה עצום.

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VPS בניהול AI
24.99 /חודש
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החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
התקינו את Apache Pinot בלחיצה אחת.

בחרו תוכנית VPS עבור Apache Pinot

66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99 /חודש
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מתחדש ב-44.99₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
63% הנחה
KVM 2
90.99
33.99 /חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-55.99₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99 /חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-107.99₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99 /חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-184.99₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס
66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99 /חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-44.99₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
63% הנחה
KVM 2
90.99
33.99 /חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-55.99₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99 /חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-107.99₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99 /חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-184.99₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס

בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר

מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת
מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת

כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.

מה אפשר לבנות עם Apache Pinot

Apache Pinot הוא מאגר נתונים מבוזר OLAP בזמן אמת שנבנה ב-LinkedIn ומשמש בייצור על ידי Uber, Stripe, Walmart, Target ו-Slack כדי להפעיל ניתוחים מול משתמשים על מיליארדי אירועים. הוא קולט נתונים ממקורות סטרימינג כמו Kafka ו-Kinesis וכן ממקורות אצווה כמו S3 ו-HDFS, ועונה על שאילתות SQL במילישניות גם עם אלפי משתמשים בו-זמניים.

אירוח עצמי של Pinot ב-VPS שלכם שומר על זמן אחזור שאילתות, מדיניות שמירה ותצורת דיירים בשליטה ישירה, ללא חיוב לפי שאילתה או נעילת ספק. ה-Controller של Pinot מגיע עם קונסולת אינטרנט משולבת לניהול סכימות, תצורת טבלאות וחקירת SQL אד-הוק.

התחילו
מה אפשר לבנות עם {name}

פיצ'רים עיקריים של Apache Pinot

שאילתות SQL מתחת לשנייה

אחסון עמודתי עם אינדקסים מסוג star-tree, היפוך וטווח מחזיר זמן אחזור של שאילתות p99 במילישניות על פני מיליארדי שורות.

קליטה בזמן אמת וקליטת אצווה

מחברים מובנים עבור Kafka, Kinesis, Pulsar, S3, GCS, HDFS, ו-JDBC מאפשרים לכם לשלב נתונים בזמן אמת ונתונים היסטוריים בתוך טבלה אחת.

מקביליות גבוהה

מיועד לאלפי שאילתות לשנייה מלוחות מחוונים הפונים למשתמש ומוצרי אנליטיקה פנימיים ללא חישוב מוקדם.

קונסולת שאילתות מובנית

בקר Pinot מגיע עם ממשק משתמש אינטרנטי לעיון בטבלאות, הרצת שאילתות SQL אד-הוק, וניהול סכמות, מקטעים ודיירים.

Upsert ו-הסרת כפילויות בטבלאות

פעולות upsert של מפתח ראשי ועדכונים חלקיים הופכים את Pinot למתאים ללכידת שינויי נתונים ולזרמי אירועים משתנים, ולא רק ליומני הוספה בלבד.

למה להריץ את Apache Pinot על Hostinger

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

מיקום שרת מומלץ:

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השקה מקומית. צמיחה גלובלית

בחרו מיקום שרת קרוב לקהל שלכם כדי להגביר את מהירויות הטעינה. יש לנו מרכזי נתונים ברחבי צפון אמריקה, אירופה, אסיה ודרום אמריקה.
התחילו
השקה מקומית. צמיחה גלובלית

אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו

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