התקינו MongoDB 4 בלחיצה אחת.
מסד נתונים NoSQL גמיש מונחה מסמכים עבור יישומים מודרניים עם סכמות דינמיות ויכולות שאילתה עוצמתיות.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם MongoDB 4
MongoDB היא מאגר נתונים מוביל בקוד פתוח מבוסס מסמכים, המאחסן נתונים במסמכים גמישים דמויי JSON במקום טבלאות יחסיות קשיחות. גרסה 4.4 מספקת פלטפורמה מוכנה לייצור עם טרנזקציות ACID מרובות מסמכים, מסגרת אגרגציה עוצמתית, ומדרגיות אופקית באמצעות sharding. הסכמה הדינמית שלה מאפשרת למבני נתונים של יישומים להתפתח ללא העברות מורכבות, מה שהופך אותה להתאמה טבעית לתהליכי עבודה מודרניים של פיתוח.
הפעלת MongoDB על שרת VPS משלכם מעניקה לכם ביצועי קלט/פלט ייעודיים, שליטה מלאה בתצורה, ועלויות צפויות בהשוואה לשירותי מסדי נתונים מנוהלים בענן. אתם יכולים לכוונן הקצאת זיכרון, ליישם אסטרטגיות גיבוי מותאמות אישית, ולחבר כל יישום באמצעות הדרייברים המקוריים הזמינים לכל שפת תכנות עיקרית.
פיצ'רים עיקריים של MongoDB 4
מודל נתוני מסמך
אחסנו נתונים היררכיים ומקוננים במסמכים בודדים במקום לפזר אותם על פני טבלאות מרובות ומקושרות, מה שמפשט את קוד היישום והשאילתות.
טרנזקציות ACID
טרנזקציות ACID מרובות מסמכים מבטיחות עקביות נתונים על פני אוספים, ועונות על דרישות האמינות של נתונים פיננסיים ונתונים עסקיים קריטיים.
פריימוורק אגרגציה
תהליכי צבירה חזקים מבוססי צינור מעבדים ומשנים נתונים בצד השרת, המאפשרים ניתוח נתונים מורכב מבלי להעביר נתונים למערכת נפרדת.
התרחבות אופקית
שארדינג מובנה מפיץ נתונים על פני צמתים מרובים באופן אוטומטי, מדרג את תפוקת הכתיבה והאחסון ככל שהנתונים שלכם גדלים.
שפת שאילתות עשירה
תומך בחיפוש טקסט מלא, שאילתות גיאוגרפיות וסינון מורכב עם אינדקסים משניים הממוטבים לכל תבנית גישה.
למה להריץ את MongoDB 4 על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
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מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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