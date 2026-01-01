עד 69% הנחה עבור MongoDB 4

התקינו MongoDB 4 בלחיצה אחת.

מסד נתונים NoSQL גמיש מונחה מסמכים עבור יישומים מודרניים עם סכמות דינמיות ויכולות שאילתה עוצמתיות.

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גיבויים שבועיים אוטומטיים בחינם
VPS בניהול AI
24.99/חודש
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החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
התקינו MongoDB 4 בלחיצה אחת.

בחרו תוכנית VPS עבור MongoDB 4

66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
64% הנחה
KVM 2
90.99
32.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס
66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
64% הנחה
KVM 2
90.99
32.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס

בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר

מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת
מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת

כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.

מה אפשר לבנות עם MongoDB 4

MongoDB היא מאגר נתונים מוביל בקוד פתוח מבוסס מסמכים, המאחסן נתונים במסמכים גמישים דמויי JSON במקום טבלאות יחסיות קשיחות. גרסה 4.4 מספקת פלטפורמה מוכנה לייצור עם טרנזקציות ACID מרובות מסמכים, מסגרת אגרגציה עוצמתית, ומדרגיות אופקית באמצעות sharding. הסכמה הדינמית שלה מאפשרת למבני נתונים של יישומים להתפתח ללא העברות מורכבות, מה שהופך אותה להתאמה טבעית לתהליכי עבודה מודרניים של פיתוח.

הפעלת MongoDB על שרת VPS משלכם מעניקה לכם ביצועי קלט/פלט ייעודיים, שליטה מלאה בתצורה, ועלויות צפויות בהשוואה לשירותי מסדי נתונים מנוהלים בענן. אתם יכולים לכוונן הקצאת זיכרון, ליישם אסטרטגיות גיבוי מותאמות אישית, ולחבר כל יישום באמצעות הדרייברים המקוריים הזמינים לכל שפת תכנות עיקרית.

התחילו
מה אפשר לבנות עם {name}

פיצ'רים עיקריים של MongoDB 4

מודל נתוני מסמך

אחסנו נתונים היררכיים ומקוננים במסמכים בודדים במקום לפזר אותם על פני טבלאות מרובות ומקושרות, מה שמפשט את קוד היישום והשאילתות.

טרנזקציות ACID

טרנזקציות ACID מרובות מסמכים מבטיחות עקביות נתונים על פני אוספים, ועונות על דרישות האמינות של נתונים פיננסיים ונתונים עסקיים קריטיים.

פריימוורק אגרגציה

תהליכי צבירה חזקים מבוססי צינור מעבדים ומשנים נתונים בצד השרת, המאפשרים ניתוח נתונים מורכב מבלי להעביר נתונים למערכת נפרדת.

התרחבות אופקית

שארדינג מובנה מפיץ נתונים על פני צמתים מרובים באופן אוטומטי, מדרג את תפוקת הכתיבה והאחסון ככל שהנתונים שלכם גדלים.

שפת שאילתות עשירה

תומך בחיפוש טקסט מלא, שאילתות גיאוגרפיות וסינון מורכב עם אינדקסים משניים הממוטבים לכל תבנית גישה.

למה להריץ את MongoDB 4 על Hostinger

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

מיקום שרת מומלץ:

בודק...

השקה מקומית. צמיחה גלובלית

בחרו מיקום שרת קרוב לקהל שלכם כדי להגביר את מהירויות הטעינה. יש לנו מרכזי נתונים ברחבי צפון אמריקה, אירופה, אסיה ודרום אמריקה.
התחילו
השקה מקומית. צמיחה גלובלית

אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו

Gad Iradufasha
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החזר כספי מובטח עד 30 יום

נסו ללא סיכון עם אחריות להחזר כספי במשך 30 יום. ראו את מדיניות ההחזרים שלנו לפרטים.

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