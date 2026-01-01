MongoDB היא מאגר נתונים מוביל בקוד פתוח מבוסס מסמכים, המאחסן נתונים במסמכים גמישים דמויי JSON במקום טבלאות יחסיות קשיחות. גרסה 4.4 מספקת פלטפורמה מוכנה לייצור עם טרנזקציות ACID מרובות מסמכים, מסגרת אגרגציה עוצמתית, ומדרגיות אופקית באמצעות sharding. הסכמה הדינמית שלה מאפשרת למבני נתונים של יישומים להתפתח ללא העברות מורכבות, מה שהופך אותה להתאמה טבעית לתהליכי עבודה מודרניים של פיתוח.

הפעלת MongoDB על שרת VPS משלכם מעניקה לכם ביצועי קלט/פלט ייעודיים, שליטה מלאה בתצורה, ועלויות צפויות בהשוואה לשירותי מסדי נתונים מנוהלים בענן. אתם יכולים לכוונן הקצאת זיכרון, ליישם אסטרטגיות גיבוי מותאמות אישית, ולחבר כל יישום באמצעות הדרייברים המקוריים הזמינים לכל שפת תכנות עיקרית.