Deploy AnythingLLM in one click installation.
All-in-one AI workspace for chatting with documents, building agents, and deploying RAG-powered chatbots with any LLM provider.
בחרו תוכנית VPS עבור AnythingLLM
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם AnythingLLM
AnythingLLM is the most popular open-source all-in-one AI application, with over 59,000 GitHub stars, designed to make document chat, RAG pipelines, and AI agents accessible to everyone without infrastructure expertise. It supports virtually every LLM provider — including OpenAI, Anthropic, Ollama, and local models — so you can choose the model that best fits your budget, capability requirements, and privacy needs.
Self-hosting AnythingLLM ensures that your documents, embeddings, and conversation history remain entirely on your own infrastructure. Sensitive business data never reaches third-party AI services, and you eliminate per-user SaaS fees while gaining the freedom to swap providers, use local models, or mix and match across different workspaces as your requirements evolve.
פיצ'רים עיקריים של AnythingLLM
Any LLM Provider
Connect to OpenAI, Anthropic, Ollama, LM Studio, or local models without changing your workflow, so you're never locked into a single vendor or pricing model.
Document Chat with RAG
Upload PDFs, Word documents, URLs, and text files to create AI-powered knowledge bases that answer questions grounded in your actual content rather than general training data.
AI Agent Framework
Build agents that can search the web, execute code, and call external APIs through natural language, extending AI capabilities beyond simple question-and-answer interactions.
Multi-User Workspaces
Organize content into separate workspaces with role-based permissions, so teams can collaborate on shared knowledge bases while keeping projects and access controls distinct.
Privacy-First Design
All documents, embeddings, and conversations are stored locally on your server, ensuring sensitive business data never leaves your infrastructure regardless of which LLM provider you use.
למה להריץ את AnythingLLM על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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