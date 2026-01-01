Big-AGI הוא סביבת עבודה בקוד פתוח של AI, שנבנתה עבור אנשי מקצוע הזקוקים לשליטה רצינית על האינטראקציות שלהם עם AI. חברו את מפתחות ה-API שלכם עבור OpenAI, Anthropic, Google Gemini, Groq, Mistral, ו-15+ ספקים נוספים כדי לגשת ליותר מ-500 דגמים מממשק יחיד — ללא עמלות תיווך וללא דמי מנוי לפלטפורמה מעבר למה שאתם משלמים ישירות לספקים שלכם.

תכונת ה-Beam הייחודית שלה מריצה את אותה הנחיה על פני מספר דגמים בו-זמנית וממזגת בחוכמה את התשובות הטובות ביותר, ובכך מפחיתה באופן משמעותי הלוצינציות במשימות בעלות חשיבות גבוהה. אירוח עצמי על גבי VPS משלכם שומר על כל שיחה ומפתח API פרטיים לחלוטין, עם אימות HTTP Basic Auth אופציונלי לאבטחת גישת צוות.