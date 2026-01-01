התקנת Big-AGI בלחיצה אחת.
סביבת עבודה מקצועית מרובת מודלים של AI התומכת ב-500+ מודלים מ-20+ ספקים, עם השוואת מודלים מקבילה מובנית.
בחרו תוכנית VPS עבור Big-AGI
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Big-AGI
Big-AGI הוא סביבת עבודה בקוד פתוח של AI, שנבנתה עבור אנשי מקצוע הזקוקים לשליטה רצינית על האינטראקציות שלהם עם AI. חברו את מפתחות ה-API שלכם עבור OpenAI, Anthropic, Google Gemini, Groq, Mistral, ו-15+ ספקים נוספים כדי לגשת ליותר מ-500 דגמים מממשק יחיד — ללא עמלות תיווך וללא דמי מנוי לפלטפורמה מעבר למה שאתם משלמים ישירות לספקים שלכם.
תכונת ה-Beam הייחודית שלה מריצה את אותה הנחיה על פני מספר דגמים בו-זמנית וממזגת בחוכמה את התשובות הטובות ביותר, ובכך מפחיתה באופן משמעותי הלוצינציות במשימות בעלות חשיבות גבוהה. אירוח עצמי על גבי VPS משלכם שומר על כל שיחה ומפתח API פרטיים לחלוטין, עם אימות HTTP Basic Auth אופציונלי לאבטחת גישת צוות.
פיצ'רים עיקריים של Big-AGI
Beam רב-מודל
הפעילו כל פרומפט על פני מספר מודלי AI במקביל ושלבו את התגובות הטובות ביותר — תוך צמצום הלוצינציות במשימות מורכבות או בעלות סיכון גבוה.
500+ מודלים
חברו את OpenAI, Anthropic, Gemini, Groq, Mistral, OpenRouter, ו-15+ ספקים אחרים דרך ממשק אחד באמצעות מפתחות ה-API שלכם.
פרטיות מקומית תחילה
שיחות והגדרות נשמרות בדפדפן, לא בשרת — הנתונים שלכם לעולם לא עוזבים את התשתית שלכם.
חיפוש אינטרנט ו-ציטוטים
חפשו באינטרנט בתוך כל צ'אט וקבלו תשובות עם ציטוטים ממקורות, מופעל על ידי Google Custom Search או ספקים מוגדרים אחרים.
בקרת גישה
הגנו על המופע באירוח עצמי שלכם באמצעות HTTP Basic Auth כך שרק משתמשים מורשים יוכלו לגשת למפתחות ה-API ולהיסטוריית השיחות שלכם.
למה להריץ את Big-AGI על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
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סוף סוף חברת אחסון VPS שעושה את זה כמו שצריך! מחיר טוב. פורטל מעולה שמכבד את הזמן של המשתמשים שלו. גיבויים חלקים. תמיכה טובה. אמין. מרגיש יציב כסלע.
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