עד 69% הנחה עבור M3DB

התקנת M3DB בלחיצה אחת.

מסד נתונים מבוזר של סדרות עתיות וקצה אחורי לאחסון מרוחק של Prometheus, שנבנה ב-Uber עבור מדדים בקנה מידה עולמי.

השיקו את האפליקציה שלכם באופן מיידי
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VPS בניהול AI
24.99/חודש
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החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
התקנת M3DB בלחיצה אחת.

בחרו תוכנית VPS עבור M3DB

66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
64% הנחה
KVM 2
90.99
32.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס
66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
64% הנחה
KVM 2
90.99
32.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס

בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר

מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת
מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת

כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.

מה אפשר לבנות עם M3DB

M3DB הוא בסיס נתונים בקוד פתוח מבוזר של סדרות זמן, שנבנה במקור ב-Uber כדי לקלוט, לאחסן ולשאול מיליארדי מדדים בשנייה על פני אלפי מארחים. הוא משלב רכיב תיאום (coordinator) מובנה המגובה ב-etcd עם מנוע TSDB בדחיסה גבוהה שנבנה במיוחד עבור עומסי עבודה של ניטור, וחושף API לקריאה מרחוק וכתיבה מרחוק התואם ל-Prometheus, בתוספת שאילתות PromQL דרך ה-m3coordinator בפורט 7201.

אירוח עצמי של M3DB על VPS משלכם מעניק לכם שמירה לטווח ארוך וחסכונית עבור מדדי Prometheus ו-Graphite, שליטה מלאה על מרחבי שמות (namespaces) ושכפול (replication), וקובץ בינארי יחיד שיכול להתרחב מנוד בודד לאשכול גלובלי מרובה אזורים ככל שהנתונים שלכם גדלים.

התחילו
מה אפשר לבנות עם {name}

פיצ'רים עיקריים של M3DB

Prometheus אחסון מרוחק

השתמשו ב-M3DB כפתרון קצה עורפי ארוך טווח וקל לשילוב עבור Prometheus, באמצעות remote read ו-remote write, תוך שמירה על שנים של מדדים ללא דגימה.

מנוע שאילתות PromQL

שאילתת מדדים מאוחסנים באמצעות PromQL מקורי דרך m3coordinator, מה שהופך את M3DB לתואם ל-Grafana וללוחות מחוונים קיימים של Prometheus.

TSDB בדחיסה גבוהה

מנוע אחסון עמודתי ייעודי עם דחיסה בסגנון Gorilla שומר על שימוש נמוך בדיסק גם במיליוני סדרות זמן פעילות.

מרחבי שמות ניתנים להגדרה

הגדירו מרחבי שמות מרובים עם שמירה עצמאית, גדלי בלוקים ורזולוציה כדי לאזן שאילתות מהירות מול עלויות אחסון לטווח ארוך.

etcd מוטמע

אימג' צומת יחיד מגיע עם etcd מוטמע עבור טופולוגיית אשכול ומיקום, ומייתר את הצורך בשירות תיאום חיצוני.

קליטת Graphite

קליטת Graphite Carbon מובנית מאפשרת לצוותים לאחד מדדי Graphite ו-Prometheus לשכבת אחסון אחת עם API שאילתות מאוחד.

למה להריץ את M3DB על Hostinger

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

מיקום שרת מומלץ:

בודק...

השקה מקומית. צמיחה גלובלית

בחרו מיקום שרת קרוב לקהל שלכם כדי להגביר את מהירויות הטעינה. יש לנו מרכזי נתונים ברחבי צפון אמריקה, אירופה, אסיה ודרום אמריקה.
התחילו
השקה מקומית. צמיחה גלובלית

אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו

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