התקנת M3DB בלחיצה אחת.
מסד נתונים מבוזר של סדרות עתיות וקצה אחורי לאחסון מרוחק של Prometheus, שנבנה ב-Uber עבור מדדים בקנה מידה עולמי.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם M3DB
M3DB הוא בסיס נתונים בקוד פתוח מבוזר של סדרות זמן, שנבנה במקור ב-Uber כדי לקלוט, לאחסן ולשאול מיליארדי מדדים בשנייה על פני אלפי מארחים. הוא משלב רכיב תיאום (coordinator) מובנה המגובה ב-etcd עם מנוע TSDB בדחיסה גבוהה שנבנה במיוחד עבור עומסי עבודה של ניטור, וחושף API לקריאה מרחוק וכתיבה מרחוק התואם ל-Prometheus, בתוספת שאילתות PromQL דרך ה-m3coordinator בפורט 7201.
אירוח עצמי של M3DB על VPS משלכם מעניק לכם שמירה לטווח ארוך וחסכונית עבור מדדי Prometheus ו-Graphite, שליטה מלאה על מרחבי שמות (namespaces) ושכפול (replication), וקובץ בינארי יחיד שיכול להתרחב מנוד בודד לאשכול גלובלי מרובה אזורים ככל שהנתונים שלכם גדלים.
פיצ'רים עיקריים של M3DB
Prometheus אחסון מרוחק
השתמשו ב-M3DB כפתרון קצה עורפי ארוך טווח וקל לשילוב עבור Prometheus, באמצעות remote read ו-remote write, תוך שמירה על שנים של מדדים ללא דגימה.
מנוע שאילתות PromQL
שאילתת מדדים מאוחסנים באמצעות PromQL מקורי דרך m3coordinator, מה שהופך את M3DB לתואם ל-Grafana וללוחות מחוונים קיימים של Prometheus.
TSDB בדחיסה גבוהה
מנוע אחסון עמודתי ייעודי עם דחיסה בסגנון Gorilla שומר על שימוש נמוך בדיסק גם במיליוני סדרות זמן פעילות.
מרחבי שמות ניתנים להגדרה
הגדירו מרחבי שמות מרובים עם שמירה עצמאית, גדלי בלוקים ורזולוציה כדי לאזן שאילתות מהירות מול עלויות אחסון לטווח ארוך.
etcd מוטמע
אימג' צומת יחיד מגיע עם etcd מוטמע עבור טופולוגיית אשכול ומיקום, ומייתר את הצורך בשירות תיאום חיצוני.
קליטת Graphite
קליטת Graphite Carbon מובנית מאפשרת לצוותים לאחד מדדי Graphite ו-Prometheus לשכבת אחסון אחת עם API שאילתות מאוחד.
למה להריץ את M3DB על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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