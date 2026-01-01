M3DB הוא בסיס נתונים בקוד פתוח מבוזר של סדרות זמן, שנבנה במקור ב-Uber כדי לקלוט, לאחסן ולשאול מיליארדי מדדים בשנייה על פני אלפי מארחים. הוא משלב רכיב תיאום (coordinator) מובנה המגובה ב-etcd עם מנוע TSDB בדחיסה גבוהה שנבנה במיוחד עבור עומסי עבודה של ניטור, וחושף API לקריאה מרחוק וכתיבה מרחוק התואם ל-Prometheus, בתוספת שאילתות PromQL דרך ה-m3coordinator בפורט 7201.

אירוח עצמי של M3DB על VPS משלכם מעניק לכם שמירה לטווח ארוך וחסכונית עבור מדדי Prometheus ו-Graphite, שליטה מלאה על מרחבי שמות (namespaces) ושכפול (replication), וקובץ בינארי יחיד שיכול להתרחב מנוד בודד לאשכול גלובלי מרובה אזורים ככל שהנתונים שלכם גדלים.