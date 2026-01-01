התקינו GitBucket בלחיצה אחת.
פלטפורמת Git בקוד פתוח באירוח עצמי עם ממשק בסגנון GitHub המופעלת על ידי JVM.
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מה אפשר לבנות עם GitBucket
GitBucket היא פלטפורמת Git בקוד פתוח מבוססת Scala, המציעה חוויה מוכרת בסגנון GitHub על תשתית שבשליטתכם. היא כוללת אירוח מאגרים, Pull Requests, Issues, Wikis ומודל חשבונות המשקף את מוסכמות GitHub, כך שצוותים קיימים מאמצים אותה ללא צורך בהכשרה מחדש.
פועלת על ה-JVM עם מסד נתונים H2 מובנה מהקופסה, GitBucket אינה זקוקה לשירותים חיצוניים כדי להתחיל ומתרחבת באמצעות תוספים לאימות LDAP, אינטגרציות CI ומסדי נתונים חיצוניים. אירוח עצמי שומר את קוד המקור, אסימוני גישה והיסטוריית ביקורת בתוך ה-VPS שלכם במקום ב-SaaS של צד שלישי.
פיצ'רים עיקריים של GitBucket
זרימת עבודה בסגנון GitHub
מאגרים, בקשות משיכה, בעיות ואבני דרך ממופים ישירות למוסכמות GitHub כך שתורמים נשארים פרודוקטיביים מהיום הראשון.
מערכת אקולוגית של חיבורים
תוספים רשמיים ותוספי קהילה מרחיבים את GitBucket עם רצי CI, התראות, חיפוש קוד וספקי אימות.
SSH וגישת HTTPS Git
מפתחים דוחפים ומושכים באמצעות Git סטנדרטי על גבי HTTPS או SSH בפורט ייעודי עבור כלי לקוח רגילים.
וויקי ובעיות מובנים
כל מאגר מגיע עם ויקי ומערכת מעקב באגים מלאה, ששומר על התיעוד ועבודת הפרויקט לצד הקוד.
ניידות מבוססת JVM
אפליקציית Scala בפורמט WAR יחיד פועלת בכל מקום שבו JVM פועל, מה שהופך שדרוגים וגיבויים לצפויים בכל שרת VPS.
למה להריץ את GitBucket על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
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מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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