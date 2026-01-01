GitBucket היא פלטפורמת Git בקוד פתוח מבוססת Scala, המציעה חוויה מוכרת בסגנון GitHub על תשתית שבשליטתכם. היא כוללת אירוח מאגרים, Pull Requests, Issues, Wikis ומודל חשבונות המשקף את מוסכמות GitHub, כך שצוותים קיימים מאמצים אותה ללא צורך בהכשרה מחדש.

פועלת על ה-JVM עם מסד נתונים H2 מובנה מהקופסה, GitBucket אינה זקוקה לשירותים חיצוניים כדי להתחיל ומתרחבת באמצעות תוספים לאימות LDAP, אינטגרציות CI ומסדי נתונים חיצוניים. אירוח עצמי שומר את קוד המקור, אסימוני גישה והיסטוריית ביקורת בתוך ה-VPS שלכם במקום ב-SaaS של צד שלישי.