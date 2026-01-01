MicroRealEstate הוא יישום קוד פתוח לניהול נכסים, שנבנה במיוחד עבור בעלי נכסים עצמאיים וצוותי נדל"ן קטנים. הוא מאחד רשומות דיירים, חוזי שכירות, מעקב אחר שכר דירה ויצירת מסמכים לסביבת עבודה אחת באירוח עצמי, ובכך מבטל את העמלות לפי יחידה ואת פשרות שיתוף הנתונים של תוכנת SaaS מסחרית לניהול נכסים.

אירוח עצמי של MicroRealEstate על גבי שרת VPS משלכם שומר מידע רגיש על דיירים, הסכמי שכירות והיסטוריית תשלומים בשליטתכם המלאה. ארכיטקטורת המיקרו-שירותים מפרידה באופן נקי בין פורטל בעל הבית, פורטל הדייר, מודול יצירת המסמכים ושירות הדוא"ל, מה שהופך את ניהול הנכסים להשכרה לפשוט בכל קנה מידה וללא עלויות תוכנה חוזרות.