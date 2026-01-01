פרוסו את MicroRealEstate בהתקנה בלחיצה אחת.
ניהול נכסי השכרה בקוד פתוח לבעלי נכסים: הסכמי שכירות, שכר דירה, שוכרים ואחסון מסמכים בפלטפורמה אחת באירוח עצמי.
בחרו תוכנית VPS עבור MicroRealEstate
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם MicroRealEstate
MicroRealEstate הוא יישום קוד פתוח לניהול נכסים, שנבנה במיוחד עבור בעלי נכסים עצמאיים וצוותי נדל"ן קטנים. הוא מאחד רשומות דיירים, חוזי שכירות, מעקב אחר שכר דירה ויצירת מסמכים לסביבת עבודה אחת באירוח עצמי, ובכך מבטל את העמלות לפי יחידה ואת פשרות שיתוף הנתונים של תוכנת SaaS מסחרית לניהול נכסים.
אירוח עצמי של MicroRealEstate על גבי שרת VPS משלכם שומר מידע רגיש על דיירים, הסכמי שכירות והיסטוריית תשלומים בשליטתכם המלאה. ארכיטקטורת המיקרו-שירותים מפרידה באופן נקי בין פורטל בעל הבית, פורטל הדייר, מודול יצירת המסמכים ושירות הדוא"ל, מה שהופך את ניהול הנכסים להשכרה לפשוט בכל קנה מידה וללא עלויות תוכנה חוזרות.
פיצ'רים עיקריים של MicroRealEstate
ניהול שכירות
הפיקו חוזי שכירות מתבניות הניתנות להתאמה אישית ו-אחסנו כל חוזה, תיקון ו-מסמך הקשור לכל תקופת שכירות במקום אחד.
מעקב תשלומי שכר דירה
תעדו תשלומים נכנסים ועקבו אחר יתרות חוב בכל יחידה, עם הפקה אוטומטית של הודעות וקבלות לדיירים.
פורטל שוכרים
ממשק ייעודי הפונה לדיירים מאפשר להם לסקור את הסכם השכירות שלהם, לצפות בהיסטוריית התשלומים ולהוריד קבלות מבלי ליצור קשר עם בעל הבית.
מסמכים מותאמים אישית
צרו הודעות, מכתבים והכרזות מתבניות לשימוש חוזר, כך שהתקשורת עם הדיירים תישאר עקבית ומקצועית.
שיתוף פעולה בצוות
הזמינו משתפי פעולה כדי לחלוק את עומס העבודה של ניהול נכסים, מה שהופך את הפלטפורמה למתאימה הן למשכירי נכסים עצמאיים והן לעסקי נדל"ן.
התראות אימייל
חברו SMTP, Mailgun או Gmail כדי לשלוח קבלות, הודעות המוניות והזמנות לדיירים ישירות מהאפליקציה.
למה להריץ את MicroRealEstate על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
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