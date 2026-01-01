התקינו Navidrome בהתקנה בקליק אחד.
שרת הזרמת מוזיקה קל משקל באירוח עצמי שמנגן את האוסף האישי שלכם בכל מקום דרך דפדפן או אפליקציות תואמות Subsonic.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Navidrome
Navidrome הוא שרת סטרימינג מוזיקה קל ומהיר שמעניק לכם גישה דומה ל-Sony למוזיקה שלכם מכל מכשיר. הוא סורק אוטומטית את תיקיות המוזיקה שלכם, מחלץ מטא-דאטה, ומזרים קבצי MP3, FLAC, AAC, OGG ו-OPUS דרך ממשק אינטרנט מודרני ו-API תואם Subsonic הנתמך על ידי עשרות אפליקציות מובייל כולל DSub, Symfonium ו-Feishin. תמיכה במספר משתמשים פירושה שכל מאזין מקבל את רשימות ההשמעה, הדירוגים וסטטיסטיקות ההאזנה שלו.
אחסון עצמי של Navidrome פירושו גישה קבועה לכל אלבום שיש לכם, ללא קשר לשינויים ברישיונות או לסגירת שירותים. אין דמי מנוי, אין דחיסת איכות שמע, ואין מעקב התנהגותי — רק המוזיקה שלכם, מוזרמת מהתשתית שלכם באיכות מלאה.
פיצ'רים עיקריים של Navidrome
תואם Subsonic API
עובד עם עשרות אפליקציות מובייל ב-iOS וב-Android, כך שתוכלו לבחור את הנגן המועדף עליכם מבלי להיות כבולים לקליינט קנייני.
תמיכה בריבוי פורמטים
מזרים MP3, FLAC, AAC, OGG ו-OPUS עם המרה בזמן אמת כדי להתאים את קצב הנתונים לחיבורים איטיים יותר מבלי לאבד את איכות המקור.
סריקת ספרייה אוטומטית
סורק אוטומטית תיקיות מוזיקה בלוח זמנים הניתן להגדרה, מחלץ מטא-דאטה ועטיפות אלבומים כך שהספרייה שלך תישאר מעודכנת כשאתה מוסיף קבצים.
האזנה מרובת משתמשים
כל משתמש מקבל רשימות השמעה עצמאיות, דירוגי כוכבים והיסטוריית האזנה בשרת משותף, מבלי להפריע לאף אחד אחר.
Last.fm Scrobbling
עוקב אחר היסטוריית ההאזנה שלך ל-Last.fm ו-ListenBrainz באופן אוטומטי, ושומר על ספירות ההשמעה ופרופיל המוזיקה שלך מעודכנים.
למה להריץ את Navidrome על Hostinger
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מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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