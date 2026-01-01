Navidrome הוא שרת סטרימינג מוזיקה קל ומהיר שמעניק לכם גישה דומה ל-Sony למוזיקה שלכם מכל מכשיר. הוא סורק אוטומטית את תיקיות המוזיקה שלכם, מחלץ מטא-דאטה, ומזרים קבצי MP3, FLAC, AAC, OGG ו-OPUS דרך ממשק אינטרנט מודרני ו-API תואם Subsonic הנתמך על ידי עשרות אפליקציות מובייל כולל DSub, Symfonium ו-Feishin. תמיכה במספר משתמשים פירושה שכל מאזין מקבל את רשימות ההשמעה, הדירוגים וסטטיסטיקות ההאזנה שלו.

אחסון עצמי של Navidrome פירושו גישה קבועה לכל אלבום שיש לכם, ללא קשר לשינויים ברישיונות או לסגירת שירותים. אין דמי מנוי, אין דחיסת איכות שמע, ואין מעקב התנהגותי — רק המוזיקה שלכם, מוזרמת מהתשתית שלכם באיכות מלאה.