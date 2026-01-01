Woodpecker CI היא גרסה קהילתית קלת משקל של Drone CI, המספקת פלטפורמת אינטגרציה רציפה ואספקה פשוטה. צינורות עבודה מוגדרים כקובצי YAML פשוטים במאגרים שלכם, ו-Woodpecker מריצה אותם אוטומטית באירועי push, pull request או tag באמצעות אינטגרציית GitHub OAuth.

אירוח עצמי של Woodpecker CI על VPS מעניק לכם שליטה מלאה על תשתית הבנייה שלכם ללא חיוב לפי דקה או מגבלות רישיונות. שימו לב: לפני הפריסה, צרו אפליקציית GitHub OAuth עם כתובת ה-URL של ה-callback מוגדרת לכתובת ה-URL של מופע Woodpecker שלכם, ולאחר מכן ספקו את ה-Client ID ואת ה-Secret במהלך תהליך ההגדרה.