פרוסו Woodpecker CI בהתקנה בלחיצה אחת.
פלטפורמת CI/CD קלת משקל בקוד פתוח עם אינטגרציית GitHub מובנית לבדיקות, בנייה ופריסה אוטומטיות.
בחרו תוכנית VPS עבור Woodpecker CI
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Woodpecker CI
Woodpecker CI היא גרסה קהילתית קלת משקל של Drone CI, המספקת פלטפורמת אינטגרציה רציפה ואספקה פשוטה. צינורות עבודה מוגדרים כקובצי YAML פשוטים במאגרים שלכם, ו-Woodpecker מריצה אותם אוטומטית באירועי push, pull request או tag באמצעות אינטגרציית GitHub OAuth.
אירוח עצמי של Woodpecker CI על VPS מעניק לכם שליטה מלאה על תשתית הבנייה שלכם ללא חיוב לפי דקה או מגבלות רישיונות. שימו לב: לפני הפריסה, צרו אפליקציית GitHub OAuth עם כתובת ה-URL של ה-callback מוגדרת לכתובת ה-URL של מופע Woodpecker שלכם, ולאחר מכן ספקו את ה-Client ID ואת ה-Secret במהלך תהליך ההגדרה.
פיצ'רים עיקריים של Woodpecker CI
הגדרות פייפליין YAML
הגדירו pipelines לבנייה, בדיקה ופריסה כקובצי .woodpecker.yaml שמבוצעים לצד קוד היישום שלכם.
אינטגרציית GitHub
הפעלה אוטומטית של Pipelines בעקבות אירועי Push, Pull Request ו-Tag באמצעות GitHub OAuth ללא Webhooks נוספים.
בניות Docker מובנות
כל שלב בצינור העבודה פועל בקונטיינר Docker, ומספק סביבות בנייה נקיות, מבודדות וניתנות לשחזור.
צעדים מקבילים
הריצו שלבי Pipeline עצמאיים במקביל כדי לקצר את זמן הבנייה הכולל עבור פרויקטים מרובי רכיבים.
ניהול סודות
אחסנו מפתחות API ואישורים כסודות מוצפנים של צינור עיבוד נתונים, הנגישים לשלבים, מבלי לחשוף אותם בקובצי YAML.
למה להריץ את Woodpecker CI על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
הכל חלק ומעולה ב-Hostinger, צ'אט בוט AI + צ'אט אנושי, אם AI לא יכול לפתור את השאלה שלכם. אה, וה-VPS שלהם פשוט אש, בלי עליות ומורדות. תודה לצוות הפיתוח ולכל מי שהיה מעורב. תמשיכו ככה 🚀
סוף סוף חברת אחסון VPS שעושה את זה כמו שצריך! מחיר טוב. פורטל מעולה שמכבד את הזמן של המשתמשים שלו. גיבויים חלקים. תמיכה טובה. אמין. מרגיש יציב כסלע.
פניתי לתמיכה של Hostinger לאחר שאיבדתי גישה לשרת ה-n8n שלי שאירחתי בעצמי, והתרשמתי מאוד. קודי ומוחמד מצוות התמיכה היו סבלניים ויסודיים להפליא.
תודה רבה לקרלה על העזרה בשדרוג N8N הזה ב-Hostinger VPS שלי. מקצועית ובעלת ידע, תודה שוב קרלה.
Hostinger VPS הוא לגמרי יוצא מן הכלל. הוא פשוט תמיד עובד. הוא תמיד מהיר ויציב. אף פעם לא תקוע, אף פעם לא קורס.
החברה מתפקדת מצוין, אני מרוצה מאוד מהשירותים הספציפיים שאני עושה בהם שימוש. הם לא יקרים כמו מקומות אחרים, עם מערכי VPS מעולים ומחירים נהדרים.