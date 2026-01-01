התקינו Audiobookshelf בלחיצה אחת.
שרת ספרי אודיו ופודקאסטים באחסון עצמי, עם תמיכה בריבוי משתמשים, אפליקציות מובייל לא מקוונות, ואחזור מטא-דאטה אוטומטי.
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מה אפשר לבנות עם Audiobookshelf
Audiobookshelf הוא שרת מדיה מקיף באחסון עצמי, שנבנה במיוחד עבור ספרי אודיו, פודקאסטים וספרים אלקטרוניים. הוא מספק Progressive Web App (PWA) נגיש מכל דפדפן, בתוספת אפליקציות iOS ואנדרואיד מקוריות עם תמיכה בהאזנה לא מקוונת. הפלטפורמה מזרימה את כל פורמטי האודיו בזמן אמת, שולפת מטא-דאטה ותמונות עטיפה באופן אוטומטי, ושומרת על התקדמות ההאזנה האישית מסונכרנת בכל המכשירים עבור כל משתמש.
אחסון עצמי מעניק לכם שליטה מלאה על ספריית המדיה שלכם — ללא דמי מנוי, ללא הגבלות על גודל קבצים וללא נעילת ספק. הורדה אוטומטית של פודקאסטים, יצירת פיד RSS, ניהול פרקים וכלי מיזוג קבצי אודיו הופכים את Audiobookshelf לתחליף מלא לפלטפורמות ספרי אודיו מסחריות, תוך שמירה על הרגלי ההאזנה והתוכן שרכשתם פרטיים לחלוטין.
פיצ'רים עיקריים של Audiobookshelf
סנכרון התקדמות רב-משתמשים
כל משתמש שומר על התקדמות ניגון עצמאית שמסתנכרנת בין דפדפן למכשירים ניידים, מה שהופך את זה לאידיאלי לשיתוף משפחתי או ביתי.
אפליקציות מובייל לא מקוונות
אפליקציות iOS ואנדרואיד מקוריות מאפשרות למשתמשים להוריד תוכן להאזנה ללא חיבור לאינטרנט, מושלם לנסיעות ולטיולים.
אחזור מטא-דאטה אוטומטי
אמנות עטיפה ומטא-דאטה נשלפים אוטומטית מ-Audible, Google Books, iTunes וממקורות אחרים, ושומרים על הספרייה שלך במראה מלוטש ללא מאמץ ידני.
ניהול פודקאסט
הירשמו לפודקאסטים, הורידו פרקים חדשים באופן אוטומטי, וצרו פידים פרטיים של RSS כדי שתוכלו להאזין בכל נגן פודקאסטים שאתם כבר משתמשים בו.
כלי פרק
ערכו וחפשו נתוני פרקים באמצעות ה-Audnexus API, ולאחר מכן הטמיעו מטא-דאטה מעודכן ישירות לקובצי אודיו לניווט מדויק בין הפרקים.
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השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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