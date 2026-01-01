Audiobookshelf הוא שרת מדיה מקיף באחסון עצמי, שנבנה במיוחד עבור ספרי אודיו, פודקאסטים וספרים אלקטרוניים. הוא מספק Progressive Web App (PWA) נגיש מכל דפדפן, בתוספת אפליקציות iOS ואנדרואיד מקוריות עם תמיכה בהאזנה לא מקוונת. הפלטפורמה מזרימה את כל פורמטי האודיו בזמן אמת, שולפת מטא-דאטה ותמונות עטיפה באופן אוטומטי, ושומרת על התקדמות ההאזנה האישית מסונכרנת בכל המכשירים עבור כל משתמש.

אחסון עצמי מעניק לכם שליטה מלאה על ספריית המדיה שלכם — ללא דמי מנוי, ללא הגבלות על גודל קבצים וללא נעילת ספק. הורדה אוטומטית של פודקאסטים, יצירת פיד RSS, ניהול פרקים וכלי מיזוג קבצי אודיו הופכים את Audiobookshelf לתחליף מלא לפלטפורמות ספרי אודיו מסחריות, תוך שמירה על הרגלי ההאזנה והתוכן שרכשתם פרטיים לחלוטין.