התקנת TriliumNext Notes בלחיצה אחת.
בסיס ידע אישי באחסון עצמי עם הערות היררכיות, תמיכה בסקריפטים, ו-REST API עוצמתי לאוטומציה.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם TriliumNext Notes
TriliumNext Notes היא אפליקציה לניהול ידע אישי באחסון עצמי, הבנויה סביב מבנה עץ היררכי שיכולה להכיל אלפי הערות. היא תומכת בעריכת WYSIWYG עשירה, בלוקי קוד, נוסחאות מתמטיות, ומנוע סקריפטים לבניית תהליכי עבודה מותאמים אישית וניהול הערות אוטומטי.
אחסון עצמי על VPS מעניק לכם אחסון הערות ללא הגבלה, סנכרון מתמשך בין מכשירים, ובעלות מלאה על בסיס הידע שלכם. ניתן לשבט הערות במספר מיקומים, לשפר אותן עם מאפיינים מותאמים אישית, ולגשת אליהן באמצעות ה-ETAPI REST API לאינטגרציות חיצוניות.
פיצ'רים עיקריים של TriliumNext Notes
ארגון היררכי
לארגן אלפי הערות במבנה עץ עם שכפול, כך שהערות בודדות יכולות להופיע בהקשרים מרובים ללא כפילות.
מנוע סקריפטים
כתבו סקריפטים של JavaScript שרצים על בסיס אירועים או לוחות זמנים כדי לבצע אוטומציה של יצירת פתקים, תיוג וארגון.
היסטוריית גרסאות
כל עריכה של פתק נשמרת בגרסאות באופן אוטומטי, המאפשרת לך לסקור ולשחזר כל גרסה קודמת של התוכן שלך.
ETAPI REST API
REST API מתועד מאפשר לכלים חיצוניים ליצור, לקרוא, לעדכן ולארגן הערות באופן תכנותי.
גזיר אינטרנט
תוסף דפדפן לוכד דפי אינטרנט ישירות אל בסיס הידע שלכם ב-Trilium בלחיצה אחת.
למה להריץ את TriliumNext Notes על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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