TriliumNext Notes היא אפליקציה לניהול ידע אישי באחסון עצמי, הבנויה סביב מבנה עץ היררכי שיכולה להכיל אלפי הערות. היא תומכת בעריכת WYSIWYG עשירה, בלוקי קוד, נוסחאות מתמטיות, ומנוע סקריפטים לבניית תהליכי עבודה מותאמים אישית וניהול הערות אוטומטי.

אחסון עצמי על VPS מעניק לכם אחסון הערות ללא הגבלה, סנכרון מתמשך בין מכשירים, ובעלות מלאה על בסיס הידע שלכם. ניתן לשבט הערות במספר מיקומים, לשפר אותן עם מאפיינים מותאמים אישית, ולגשת אליהן באמצעות ה-ETAPI REST API לאינטגרציות חיצוניות.