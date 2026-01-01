Peppermint הוא פתרון קוד פתוח לטיקטינג ו-Help Desk, שנבנה כחלופה קלת משקל ל-Zendesk ו-Jira. הוא מספק לצוותי תמיכה, מחלקות IT ועסקים קטנים תור נקי לרישום בקשות לקוחות, מעקב אחר בעיות פנימיות ושיתוף פעולה בפתרונות, ללא עמלות רישוי לכל סוכן או שליחת נתוני שיחה רגישים לספק SaaS צד שלישי.

אירוח עצמי של Peppermint ב-VPS שלכם משאיר כל טיקט, רשומת לקוח והערה פנימית בשליטתכם. ה-backend המצורף של PostgreSQL מבטיח אחסון עמיד של היסטוריית הטיקטים, בעוד שמחברת Markdown אישית עם רשימות משימות (todo lists) מעניקה לכל סוכן מרחב פרטי לארגן את עבודתו לצד התור המשותף.