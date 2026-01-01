התקינו Peppermint בלחיצה אחת.
מערכת קריאות ותמיכה בקוד פתוח לניהול בקשות לקוחות, בעיות IT פנימיות וזרימות עבודה של צוותים.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Peppermint
Peppermint הוא פתרון קוד פתוח לטיקטינג ו-Help Desk, שנבנה כחלופה קלת משקל ל-Zendesk ו-Jira. הוא מספק לצוותי תמיכה, מחלקות IT ועסקים קטנים תור נקי לרישום בקשות לקוחות, מעקב אחר בעיות פנימיות ושיתוף פעולה בפתרונות, ללא עמלות רישוי לכל סוכן או שליחת נתוני שיחה רגישים לספק SaaS צד שלישי.
אירוח עצמי של Peppermint ב-VPS שלכם משאיר כל טיקט, רשומת לקוח והערה פנימית בשליטתכם. ה-backend המצורף של PostgreSQL מבטיח אחסון עמיד של היסטוריית הטיקטים, בעוד שמחברת Markdown אישית עם רשימות משימות (todo lists) מעניקה לכל סוכן מרחב פרטי לארגן את עבודתו לצד התור המשותף.
פיצ'רים עיקריים של Peppermint
עורך כרטיסים Markdown
כתבו פניות ותשובות בעורך Markdown עשיר עם קבצים מצורפים, כדי ששיחות ישמרו על עיצוב, בלוקי קוד וצילומי מסך.
מחברות אישיות
כל סוכן מקבל מחברת פרטית מבוססת Markdown עם רשימות משימות למעקב אחר עבודה אישית לצד תור הטיקטים המשותף.
יומן היסטוריית לקוח
כל אינטראקציה עם לקוח מתועדת בפרופיל שלו, מה שמעניק לסוכנים את ההקשר המלא של בקשות קודמות לפני מענה לבקשה חדשה.
גישה מבוססת תפקידים
הרשאות תפקיד מדויקות מאפשרות למנהלים לשלוט אילו סוכנים יכולים לצפות, להגיב או לפתור קטגוריות כרטיסים ספציפיות.
שילוב REST API
ממשק API מתועד של REST מאפשר לכם לדחוף כרטיסים מכלי ניטור, לסנכרן נתונים עם מערכות CRM, או לבנות לוחות מחוונים מותאמים אישית על גבי Peppermint.
ממשק רספונסיבי
ממשק המשתמש תוכנן למסכים ממובייל ועד 4K, כך שנציגים יוכלו לטפל בפניות מכל מכשיר מבלי לאבד שימושיות.
למה להריץ את Peppermint על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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