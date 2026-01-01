התקינו את Maputnik בלחיצה אחת.
עורך ויזואלי חינמי ופתוח לסגנונות מפה בפורמט JSON של MapLibre ו-Mapbox GL, שנבנה עבור מפתחים וקרטוגרפים.
בחרו תוכנית VPS עבור Maputnik
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Maputnik
Maputnik הוא עורך ויזואלי סטנדרטי בקוד פתוח עבור מפרט הסגנון של MapLibre GL, המשמש לעיצוב מפות בסיס של אריחי וקטור עבור יישומי אינטרנט ומובייל. במקום לערוך JSON ידנית, אתם מרכיבים שכבות, מאפייני צביעה, ביטויים ומסננים באמצעות עורך WYSIWYG חי המסונכרן עם תצוגה מקדימה אמיתית של MapLibre GL.
אירוח עצמי של Maputnik על גבי VPS משלכם שומר קבצי סגנון קנייניים, כתובות URL של שרתי אריחים ומפתחות API בתוך התשתית שלכם, במקום להסתמך על ההדגמה הציבורית ב-maplibre.org. הפריסה נשלחת כחזית קדמית סטטית יחידה המוגשת על ידי הבינארי הרשמי של Maputnik, כך שעבודת העיצוב מתבצעת כולה בצד הדפדפן ללא צורך בתלות בשירותי מפה חיצוניים.
פיצ'רים עיקריים של Maputnik
עורך סגנון WYSIWYG
ערכו סגנונות JSON של MapLibre ו-Mapbox GL באופן ויזואלי עם תצוגה מקדימה חיה של המפה שמתעדכנת כשאתם משנים שכבות, צבעים, גופנים וביטויים התלויים בזום.
כיסוי מלא של מפרט הסגנון
תומך בכל סוג שכבה של מפרט סגנון MapLibre GL — מילוי, קו, סמל, רסטר, הצללת גבעה, מפת חום — עם קלטים מודעי-טיפוס עבור מאפייני צביעה ופריסה.
ביטויים מבוססי נתונים
בנו ודבגו ביטויי סינון ומאפיינים עם אימות מוטבע, כך שסגנונות יוכלו להגיב למאפייני תכונות, רמת זום, ולמצב זמן ריצה.
בודק אריחי וקטור
בדקו מקורות אריחי וקטור שכבה אחר שכבה כדי לראות בדיוק אילו תכונות ומאפיינים זמינים לפני קישורם לסגנון שלכם.
יבוא ו-יצוא סגנונות
טען סגנונות מכתובת אתר (URL), העלה JSON, או הדבק מלוח הגזירים, לאחר מכן ייצא את קובץ הסגנון המוגמר מוכן להטמעה ב-MapLibre GL JS או בערכות SDK מקוריות.
מקורות אריחים מותאמים אישית
הפנו את העורך לנקודות הקצה של אריחי הווקטור או הרסטר שלכם, שרתי OpenMapTiles, או MBTiles כדי לעצב סגנונות מול הנתונים שהאפליקציה שלכם משרתת בפועל.
למה להריץ את Maputnik על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
הכל חלק ומעולה ב-Hostinger, צ'אט בוט AI + צ'אט אנושי, אם AI לא יכול לפתור את השאלה שלכם. אה, וה-VPS שלהם פשוט אש, בלי עליות ומורדות. תודה לצוות הפיתוח ולכל מי שהיה מעורב. תמשיכו ככה 🚀
סוף סוף חברת אחסון VPS שעושה את זה כמו שצריך! מחיר טוב. פורטל מעולה שמכבד את הזמן של המשתמשים שלו. גיבויים חלקים. תמיכה טובה. אמין. מרגיש יציב כסלע.
פניתי לתמיכה של Hostinger לאחר שאיבדתי גישה לשרת n8n שלי שאירחתי בעצמי, והתרשמתי מאוד. Kodee ומוחמד מצוות התמיכה היו ממש סבלניים ויסודיים.
תודה רבה לקרלה על העזרה בשדרוג N8N הזה ב-Hostinger VPS שלי. מקצועית ובעלת ידע, תודה שוב קרלה.
Hostinger VPS הוא לגמרי יוצא מן הכלל. הוא פשוט תמיד עובד. הוא תמיד מהיר ויציב. אף פעם לא תקוע, אף פעם לא קורס.
החברה מתפקדת מצוין, אני מרוצה מאוד מהשירותים הספציפיים שאני עושה בהם שימוש. הם לא יקרים כמו מקומות אחרים, עם מערכי VPS מעולים ומחירים נהדרים.