עד 69% הנחה עבור Maputnik

התקינו את Maputnik בלחיצה אחת.

עורך ויזואלי חינמי ופתוח לסגנונות מפה בפורמט JSON של MapLibre ו-Mapbox GL, שנבנה עבור מפתחים וקרטוגרפים.

השיקו את האפליקציה שלכם באופן מיידי
גיבויים שבועיים אוטומטיים בחינם
VPS בניהול AI
24.99/חודש
בחרו תוכנית
החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
התקינו את Maputnik בלחיצה אחת.

בחרו תוכנית VPS עבור Maputnik

66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
64% הנחה
KVM 2
90.99
32.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס
66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
64% הנחה
KVM 2
90.99
32.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס

בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר

מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת
מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת

כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.

מה אפשר לבנות עם Maputnik

Maputnik הוא עורך ויזואלי סטנדרטי בקוד פתוח עבור מפרט הסגנון של MapLibre GL, המשמש לעיצוב מפות בסיס של אריחי וקטור עבור יישומי אינטרנט ומובייל. במקום לערוך JSON ידנית, אתם מרכיבים שכבות, מאפייני צביעה, ביטויים ומסננים באמצעות עורך WYSIWYG חי המסונכרן עם תצוגה מקדימה אמיתית של MapLibre GL.

אירוח עצמי של Maputnik על גבי VPS משלכם שומר קבצי סגנון קנייניים, כתובות URL של שרתי אריחים ומפתחות API בתוך התשתית שלכם, במקום להסתמך על ההדגמה הציבורית ב-maplibre.org. הפריסה נשלחת כחזית קדמית סטטית יחידה המוגשת על ידי הבינארי הרשמי של Maputnik, כך שעבודת העיצוב מתבצעת כולה בצד הדפדפן ללא צורך בתלות בשירותי מפה חיצוניים.

התחילו
מה אפשר לבנות עם {name}

פיצ'רים עיקריים של Maputnik

עורך סגנון WYSIWYG

ערכו סגנונות JSON של MapLibre ו-Mapbox GL באופן ויזואלי עם תצוגה מקדימה חיה של המפה שמתעדכנת כשאתם משנים שכבות, צבעים, גופנים וביטויים התלויים בזום.

כיסוי מלא של מפרט הסגנון

תומך בכל סוג שכבה של מפרט סגנון MapLibre GL — מילוי, קו, סמל, רסטר, הצללת גבעה, מפת חום — עם קלטים מודעי-טיפוס עבור מאפייני צביעה ופריסה.

ביטויים מבוססי נתונים

בנו ודבגו ביטויי סינון ומאפיינים עם אימות מוטבע, כך שסגנונות יוכלו להגיב למאפייני תכונות, רמת זום, ולמצב זמן ריצה.

בודק אריחי וקטור

בדקו מקורות אריחי וקטור שכבה אחר שכבה כדי לראות בדיוק אילו תכונות ומאפיינים זמינים לפני קישורם לסגנון שלכם.

יבוא ו-יצוא סגנונות

טען סגנונות מכתובת אתר (URL), העלה JSON, או הדבק מלוח הגזירים, לאחר מכן ייצא את קובץ הסגנון המוגמר מוכן להטמעה ב-MapLibre GL JS או בערכות SDK מקוריות.

מקורות אריחים מותאמים אישית

הפנו את העורך לנקודות הקצה של אריחי הווקטור או הרסטר שלכם, שרתי OpenMapTiles, או MBTiles כדי לעצב סגנונות מול הנתונים שהאפליקציה שלכם משרתת בפועל.

למה להריץ את Maputnik על Hostinger

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

מיקום שרת מומלץ:

בודק...

השקה מקומית. צמיחה גלובלית

בחרו מיקום שרת קרוב לקהל שלכם כדי להגביר את מהירויות הטעינה. יש לנו מרכזי נתונים ברחבי צפון אמריקה, אירופה, אסיה ודרום אמריקה.
התחילו
השקה מקומית. צמיחה גלובלית

אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו

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