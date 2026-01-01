Maputnik הוא עורך ויזואלי סטנדרטי בקוד פתוח עבור מפרט הסגנון של MapLibre GL, המשמש לעיצוב מפות בסיס של אריחי וקטור עבור יישומי אינטרנט ומובייל. במקום לערוך JSON ידנית, אתם מרכיבים שכבות, מאפייני צביעה, ביטויים ומסננים באמצעות עורך WYSIWYG חי המסונכרן עם תצוגה מקדימה אמיתית של MapLibre GL.

אירוח עצמי של Maputnik על גבי VPS משלכם שומר קבצי סגנון קנייניים, כתובות URL של שרתי אריחים ומפתחות API בתוך התשתית שלכם, במקום להסתמך על ההדגמה הציבורית ב-maplibre.org. הפריסה נשלחת כחזית קדמית סטטית יחידה המוגשת על ידי הבינארי הרשמי של Maputnik, כך שעבודת העיצוב מתבצעת כולה בצד הדפדפן ללא צורך בתלות בשירותי מפה חיצוניים.