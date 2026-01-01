Smocker הוא שרת מוק (mock) ופרוקסי (proxy) בקוד פתוח של HTTP, שנבנה עבור מהנדסים הזקוקים לתגובות ה-API ריאליסטיות ודטרמיניסטיות במהלך פיתוח ובדיקות. מפתחים מגדירים נקודות קצה (endpoints) מדומות באופן הצהרתי ב-YAML או ב-JSON, מפעילים מחדש תרחישים ובודקים כל בקשה נכנסת בממשק ה-UI הניהולי החי, ללא כתיבת קוד דבק כלשהו.

אירוח עצמי של Smocker ב-VPS שלכם מעניק לצוותים סביבת מוק משותפת לבדיקות אינטגרציה, אימות חוזים והדגמות, עם שליטה מלאה על גישת רשת, תעבורה מוקלטת והבטחות זמינות (uptime guarantees) ששירותי מוק ציבוריים אינם יכולים להשתוות אליהן.