התקנת Smocker בלחיצה אחת.
שרת מוק HTTP ופרוקסי פשוט ויעיל עם ממשק ניהול מובנה לבדיקה וניפוי באגים של ממשקי API.
בחרו תוכנית VPS עבור Smocker
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Smocker
Smocker הוא שרת מוק (mock) ופרוקסי (proxy) בקוד פתוח של HTTP, שנבנה עבור מהנדסים הזקוקים לתגובות ה-API ריאליסטיות ודטרמיניסטיות במהלך פיתוח ובדיקות. מפתחים מגדירים נקודות קצה (endpoints) מדומות באופן הצהרתי ב-YAML או ב-JSON, מפעילים מחדש תרחישים ובודקים כל בקשה נכנסת בממשק ה-UI הניהולי החי, ללא כתיבת קוד דבק כלשהו.
אירוח עצמי של Smocker ב-VPS שלכם מעניק לצוותים סביבת מוק משותפת לבדיקות אינטגרציה, אימות חוזים והדגמות, עם שליטה מלאה על גישת רשת, תעבורה מוקלטת והבטחות זמינות (uptime guarantees) ששירותי מוק ציבוריים אינם יכולים להשתוות אליהן.
פיצ'רים עיקריים של Smocker
מוקים הצהרתיים
הגדירו תגובות HTTP ב-YAML או ב-JSON עם התאמות בקשות, תבניות דינמיות ותסריטים מסודרים להרצות בדיקה צפויות.
UI ניהולי חי
בדקו כל בקשה נכנסת, צפו במוקים תואמים, ואפסו מצב מלוח מחוונים מבוסס דפדפן שנבנה עבור לולאות משוב מהירות.
פרוקסי ורשומה
העבירו בקשות לא תואמות ל-upstream אמיתי ולכדו את התגובות כ-mocks לשימוש חוזר לבדיקות לא מקוונות.
סשנים והיסטוריה
קַבְּצוּ שיחות לסשנים בעלי שמות כדי לבודד הרצות בדיקה, להפעיל מחדש תעבורה ולהשוות התנהגות בין גרסאות.
שליטה ב-REST API
ניהול מוקים, סשנים והיסטוריה באופן פרוגרמטי מצינורות CI באמצעות API REST מלא.
קונטיינר קל משקל
קובץ בינארי יחיד של Go, ארוז כתמונת Docker קטנה, מופעל תוך מילישניות ופועל בנוחות בכל תוכנית VPS.
למה להריץ את Smocker על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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