ממשק ה-Web UI של yt-dlp הוא ממשק קצה מבוסס דפדפן בעל ביצועים גבוהים ושרת JSON-RPC עבור תוכנת ההורדה הפופולרית yt-dlp. הוא חושף את מלוא העוצמה של yt-dlp באמצעות ממשק אינטרנטי נקי, כך שתוכלו להוסיף הורדות לתור, לעקוב אחר ההתקדמות בזמן אמת, לצפות בשידורים חיים קרובים, ולשלוף סרטונים מ-YouTube, Twitch, Vimeo, SoundCloud וממאות אתרים נתמכים אחרים מבלי לגעת בשורת הפקודה.

אירוח עצמי שלו על ה-VPS שלכם משחרר אתכם ממתקיני שולחן עבודה, מהרחבות דפדפן שנשברות עם כל שינוי באתר, וממורידים מקוונים הנתמכים בפרסומות. קבצים נוחתים ישירות באחסון השרת ברוחב פס של דאטה סנטר, שרת ה-RPC מאפשר לכם לתסרט אוטומציה, ומגבלת תור מובנית מגנה על משאבים משותפים בשרת.