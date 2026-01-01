פרוסו yt-dlp Web UI בהתקנה בקליק אחד.
ממשק קצה ווב ושרת RPC באירוח עצמי עבור yt-dlp שמוריד וידאו ואודיו מ-1,000+ אתרים.
בחרו תוכנית VPS עבור yt-dlp Web UI
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם yt-dlp Web UI
ממשק ה-Web UI של yt-dlp הוא ממשק קצה מבוסס דפדפן בעל ביצועים גבוהים ושרת JSON-RPC עבור תוכנת ההורדה הפופולרית yt-dlp. הוא חושף את מלוא העוצמה של yt-dlp באמצעות ממשק אינטרנטי נקי, כך שתוכלו להוסיף הורדות לתור, לעקוב אחר ההתקדמות בזמן אמת, לצפות בשידורים חיים קרובים, ולשלוף סרטונים מ-YouTube, Twitch, Vimeo, SoundCloud וממאות אתרים נתמכים אחרים מבלי לגעת בשורת הפקודה.
אירוח עצמי שלו על ה-VPS שלכם משחרר אתכם ממתקיני שולחן עבודה, מהרחבות דפדפן שנשברות עם כל שינוי באתר, וממורידים מקוונים הנתמכים בפרסומות. קבצים נוחתים ישירות באחסון השרת ברוחב פס של דאטה סנטר, שרת ה-RPC מאפשר לכם לתסרט אוטומציה, ומגבלת תור מובנית מגנה על משאבים משותפים בשרת.
פיצ'רים עיקריים של yt-dlp Web UI
מופעל על ידי yt-dlp
נבנה על בסיס yt-dlp, תומך בהורדות מ-YouTube, Twitch, Vimeo, SoundCloud, ומעל אלף אתרי וידאו ואודיו אחרים.
תור בזמן אמת
עקבו אחר כל הורדה פעילה וממתינה עם התקדמות חיה, ETA ועדכוני מהירות, המוזרמים באמצעות WebSockets.
בחירת פורמט
בחרו פורמטי וידאו ושמע מדויקים, חלצו אודיו בלבד, עקפו שמות קבצי פלט, או העבירו ארגומנטים מותאמים אישית ובטוחים של yt-dlp לכל הורדה.
שרת JSON-RPC
נקודת קצה RPC הניתנת לתסריט מאפשרת להפעיל הורדות ממשימות cron, סקריפטים, או לקוחות צד שלישי מבלי להשתמש בממשק המשתמש.
מגבלות מקביליות
גודל תור הניתן להגדרה שומר על הורדות סימולטניות בשליטה, כך שרשימת השמעה גדולה לא תרוקן את רוחב הפס של ה-VPS או את קלט/פלט הדיסק.
אימות מבוסס אסימון
אימות JWT מובנה מגן על ה-UI האינטרנטי ונקודות הקצה של RPC מאחורי שם משתמש וסיסמה שנוצרו.
למה להריץ את yt-dlp Web UI על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
הכל חלק ומעולה ב-Hostinger, צ'אט בוט AI + צ'אט אנושי, אם AI לא יכול לפתור את השאלה שלכם. אה, וה-VPS שלהם פשוט אש, בלי עליות ומורדות. תודה לצוות הפיתוח ולכל מי שהיה מעורב. תמשיכו ככה 🚀
סוף סוף חברת אחסון VPS שעושה את זה כמו שצריך! מחיר טוב. פורטל מעולה שמכבד את הזמן של המשתמשים שלו. גיבויים חלקים. תמיכה טובה. אמין. מרגיש יציב כסלע.
פניתי לתמיכה של Hostinger לאחר שאיבדתי גישה לשרת ה-n8n שלי שאירחתי בעצמי, והתרשמתי מאוד. קודי ומוחמד מצוות התמיכה היו סבלניים ויסודיים להפליא.
תודה רבה לקרלה על העזרה בשדרוג N8N הזה ב-Hostinger VPS שלי. מקצועית ובעלת ידע, תודה שוב קרלה.
Hostinger VPS הוא לגמרי יוצא מן הכלל. הוא פשוט תמיד עובד. הוא תמיד מהיר ויציב. אף פעם לא תקוע, אף פעם לא קורס.
החברה מתפקדת מצוין, אני מרוצה מאוד מהשירותים הספציפיים שאני עושה בהם שימוש. הם לא יקרים כמו מקומות אחרים, עם מערכי VPS מעולים ומחירים נהדרים.