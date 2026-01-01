פרוסו ViewTube בהתקנה בלחיצה אחת.
ממשק קצה אלגנטי וידידותי לפרטיות ל-YouTube, לצפייה בסרטונים וניהול מינויים ללא פרסומות או מעקב.
בחרו תוכנית VPS עבור ViewTube
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם ViewTube
ViewTube הוא ממשק קצה חלופי בקוד פתוח ושומר פרטיות ל-YouTube. הוא מאפשר לכם לחפש, לצפות ולעקוב אחר ערוצים דרך ממשק נקי ומודרני שמתווך נתוני וידאו, כך ש-YouTube לעולם לא יראה את כתובת ה-IP שלכם, טביעת האצבע של הדפדפן שלכם או היסטוריית הצפייה שלכם. בנוי על גבי ממשקי ה-API של Invidious ו-Piped, הוא משלב נגן מלוטש מבוסס Vue עם דילוג על קטעי SponsorBlock וניקוי תמונות ממוזערות של DeArrow.
אירוח עצמי של ViewTube ב-VPS שלכם מעניק לכם חווית YouTube אישית וללא פרסומות שאתם שולטים בה באופן מלא. מערכת חשבונות מקומית מאחסנת את המנויים, ההיסטוריה ורשימות ההשמעה שלכם במסד נתונים MongoDB משלכם במקום חשבון Google, בעוד ש-Redis שומר על תגובות מהירות. מעקב אחר ערוצים בסגנון RSS מאפשר לכם להתעדכן ביוצרים מבלי לפתוח אי פעם את youtube.com.
פיצ'רים עיקריים של ViewTube
אין פרסומות או מעקב
סרטונים מוזרמים דרך השרת הפרטי שלכם, כך שאין פרסומות קדם-הפעלה או פרסומות אמצע-הפעלה, ו-YouTube לעולם לא רואה את כתובת ה-IP או את טביעת האצבע של הדפדפן שלכם.
מנויים ללא גוגל
צרו חשבון מקומי כדי לעקוב אחר ערוצים, לבנות רשימות השמעה ולעקוב אחר היסטוריה — הכל מאוחסן במסד הנתונים שלכם, לא בחשבון Google.
SponsorBlock ו-DeArrow
לדלג אוטומטית על קטעי חסות, פתיחים וקידום עצמי, ולהחליף תמונות ממוזערות וכותרות קליקבייט בחלופות מבוססות קהל.
נגן וידאו מודרני
נגן מלוטש מבוסס Vue תומך בבחירת איכות וקודק, מהירות השמעה, מצב קולנוע וקיצורי מקלדת.
Invidious ו-Piped
שולף נתונים דרך מספר שרתי קצה (backends) של Invidious ו-Piped, מבצע מעבר גיבוי אוטומטי בין מופעים להפעלה אמינה.
למה להריץ את ViewTube על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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