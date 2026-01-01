ViewTube הוא ממשק קצה חלופי בקוד פתוח ושומר פרטיות ל-YouTube. הוא מאפשר לכם לחפש, לצפות ולעקוב אחר ערוצים דרך ממשק נקי ומודרני שמתווך נתוני וידאו, כך ש-YouTube לעולם לא יראה את כתובת ה-IP שלכם, טביעת האצבע של הדפדפן שלכם או היסטוריית הצפייה שלכם. בנוי על גבי ממשקי ה-API של Invidious ו-Piped, הוא משלב נגן מלוטש מבוסס Vue עם דילוג על קטעי SponsorBlock וניקוי תמונות ממוזערות של DeArrow.

אירוח עצמי של ViewTube ב-VPS שלכם מעניק לכם חווית YouTube אישית וללא פרסומות שאתם שולטים בה באופן מלא. מערכת חשבונות מקומית מאחסנת את המנויים, ההיסטוריה ורשימות ההשמעה שלכם במסד נתונים MongoDB משלכם במקום חשבון Google, בעוד ש-Redis שומר על תגובות מהירות. מעקב אחר ערוצים בסגנון RSS מאפשר לכם להתעדכן ביוצרים מבלי לפתוח אי פעם את youtube.com.