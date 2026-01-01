פרוסו RustFS בהתקנה בלחיצה אחת.
אחסון אובייקטים מבוזר תואם S3 שנבנה ב-Rust עבור עומסי עבודה של AI, אגמי נתונים ויישומים מבוססי ענן.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם RustFS
RustFS היא מערכת אחסון אובייקטים מבוזרת ובעלת ביצועים גבוהים, שנבנתה כולה ב-Rust. היא מספקת תאימות מלאה ל-API של Amazon S3 בשילוב עם אחריות בטיחות הזיכרון של Rust וביצועים גולמיים העולים על פתרונות מסורתיים. מיועדת לאגמי נתונים, צינורות AI/ML ועומסי עבודה של ביג דאטה, RustFS משתמשת בקידוד מחיקה כדי להגן מפני אובדן נתונים ובזיהוי ריקבון ביטים כדי להבטיח שלמות נתונים לטווח ארוך.
אירוח עצמי של RustFS על גבי שרת VPS משלכם שם את תשתית אחסון האובייקטים שלכם בשליטה מלאה – ללא עמלות לפי GB, ללא חיובי יציאה וללא נעילת ספק. קונסולת הווב המובנית מאפשרת לכם לנהל דליים, להגדיר מדיניות גישה ולנטר שימוש באחסון מבלי לדרוש כלים נוספים.
פיצ'רים עיקריים של RustFS
S3 API תואם
עובד עם כל לקוח, SDK או כלי תואם S3 — ומאפשר להעביר תהליכי עבודה קיימים ללא שינויי קוד.
קידוד מחיקה
מפיץ נתונים על פני כרכים מרובים עם יתירות, כך שהאחסון נשאר שלם גם כאשר כוננים בודדים נכשלים.
ממשק ניהול ווב
ממשק מבוסס דפדפן ליצירת באקטים, ניהול מפתחות גישה, הגדרת מדיניות מחזור חיים וניטור השימוש באחסון.
ביצועים גבוהים
נבנה ב-Rust לבטיחות זיכרון ומהירות – מבחני ביצועים מראים תפוקה גבוהה עד פי 2.3 מחלופות עבור עומסי עבודה של אובייקטים קטנים.
התראות אירוע
הפעילו Webhooks באירועי Bucket כמו יצירת אובייקטים ומחיקתם כדי להשתלב עם צינורות עיבוד במורד הזרם.
אינטגרציית זהויות
תומך ב-OIDC/OpenID Connect ו-OpenStack Keystone עבור כניסה יחידה ארגונית ופריסות מרובות דיירים.
למה להריץ את RustFS על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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