RustFS היא מערכת אחסון אובייקטים מבוזרת ובעלת ביצועים גבוהים, שנבנתה כולה ב-Rust. היא מספקת תאימות מלאה ל-API של Amazon S3 בשילוב עם אחריות בטיחות הזיכרון של Rust וביצועים גולמיים העולים על פתרונות מסורתיים. מיועדת לאגמי נתונים, צינורות AI/ML ועומסי עבודה של ביג דאטה, RustFS משתמשת בקידוד מחיקה כדי להגן מפני אובדן נתונים ובזיהוי ריקבון ביטים כדי להבטיח שלמות נתונים לטווח ארוך.

אירוח עצמי של RustFS על גבי שרת VPS משלכם שם את תשתית אחסון האובייקטים שלכם בשליטה מלאה – ללא עמלות לפי GB, ללא חיובי יציאה וללא נעילת ספק. קונסולת הווב המובנית מאפשרת לכם לנהל דליים, להגדיר מדיניות גישה ולנטר שימוש באחסון מבלי לדרוש כלים נוספים.