LNbits היא מערכת ארנקים וחשבונות חינמית בקוד פתוח עבור רשת ה-Bitcoin Lightning, שהופכת כל מערכת קצה (backend) תואמת של Lightning לפלטפורמה מרובת משתמשים. במקום להפעיל ארנק צומת יחיד, LNbits מאפשרת לכם להקצות מספר בלתי מוגבל של ארנקי משנה, כל אחד עם מפתחות API משלו, יתרה ובקרות גישה — אידיאלי עבור יוצרים, קהילות, עסקים ומפתחים שרוצים להנפיק חשבונות Lightning מבלי לוותר על המשמורת של הצומת הבסיסי.

ארכיטקטורת פלאגינים ניתנת להרחבה מגיעה עם עשרות הרחבות מוכנות מראש המכסות קופסאות טיפים, חומות תשלום (paywalls), מסופי נקודות מכירה, מנויים, שירותי LNURL, קישורי מחיקה (scrub links) ועוד. אירוח עצמי של LNbits על גבי שרת VPS משלכם שומר על ערוצי Lightning, נתוני תשלומים ומערכות יחסים עם לקוחות בשליטתכם המלאה, ללא צד שלישי משמורן או עמלות לפי עסקה.