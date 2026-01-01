התקינו LNbits בהתקנה בלחיצה אחת.
ארנק Lightning בקוד פתוח ומערכת חשבונות עם קופסאות טיפים, חומות תשלום, כפתורי תרומה ומנויים ליוצרים.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם LNbits
LNbits היא מערכת ארנקים וחשבונות חינמית בקוד פתוח עבור רשת ה-Bitcoin Lightning, שהופכת כל מערכת קצה (backend) תואמת של Lightning לפלטפורמה מרובת משתמשים. במקום להפעיל ארנק צומת יחיד, LNbits מאפשרת לכם להקצות מספר בלתי מוגבל של ארנקי משנה, כל אחד עם מפתחות API משלו, יתרה ובקרות גישה — אידיאלי עבור יוצרים, קהילות, עסקים ומפתחים שרוצים להנפיק חשבונות Lightning מבלי לוותר על המשמורת של הצומת הבסיסי.
ארכיטקטורת פלאגינים ניתנת להרחבה מגיעה עם עשרות הרחבות מוכנות מראש המכסות קופסאות טיפים, חומות תשלום (paywalls), מסופי נקודות מכירה, מנויים, שירותי LNURL, קישורי מחיקה (scrub links) ועוד. אירוח עצמי של LNbits על גבי שרת VPS משלכם שומר על ערוצי Lightning, נתוני תשלומים ומערכות יחסים עם לקוחות בשליטתכם המלאה, ללא צד שלישי משמורן או עמלות לפי עסקה.
פיצ'רים עיקריים של LNbits
חשבונות רב-ארנקים
אפשרו יצירה של ארנקי משנה ללא הגבלה על גבי בקאנד Lightning יחיד, כאשר לכל אחד מהם יש יתרה משלו, מפתחות REST API והיסטוריית עסקאות מבודדת.
קופסאות טיפים וחומות תשלום
הרחבות מובנות מאפשרות ליוצרים להוסיף קופסאות טיפים, כפתורי תרומה, קישורים בתשלום ורמות מנוי מבלי לכתוב קוד תשלום מותאם אישית.
מקורות מימון ניתנים לשילוב
התחברו ל-LND, Core Lightning, Eclair, Phoenixd, Blink, Alby, OpenNode, ZBD, NWC, ועוד רבים אחרים — החליפו את ה-backends מממשק הניהול UI מבלי לפרוס מחדש.
שוק הרחבות
התקינו הרחבות קהילה עבור מסופי נקודות מכירה, שירותי LNURL, קישורי ניקוי, משחקי הגרלה, כרטיסי מתנה ועוד עשרות רבות ישירות מממשק המשתמש.
REST API למפתחים
כל ארנק חושף REST API מתועד ו-ממשק WebSocket, כך שיישומים יכולים להנפיק חשבוניות, לבדוק יתרות ולקבל אירועי תשלום באופן תכנותי.
שליטה עצמאית
הריצו את הערימה כולה על שרת ה-VPS שלכם וצומת Lightning — אף צד שלישי אינו מחזיק בכספים ו-אין עמלות פלטפורמה לכל עסקה.
למה להריץ את LNbits על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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