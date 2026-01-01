Technitium DNS Server הוא שרת DNS בקוד פתוח מלא המשמש גם כשרת שמות סמכותי עבור הדומיינים שלכם וגם כפותר רקורסיבי עבור לקוחות רשת. הוא תומך ב-DNS-over-TLS, DNS-over-HTTPS, ו-DNS-over-QUIC – מגן על שאילתות DNS מפני מעקב ספקית האינטרנט (ISP) ויירוט התקפות אדם בתווך (man-in-the-middle) ללא צורך בפותרים של צד שלישי.

מעבר לפענוח סטנדרטי, Technitium כולל חסימת פרסומות ותוכנות זדוניות ברחבי הרשת באמצעות כתובות URL של רשימות חסימה הניתנות להגדרה, אימות DNSSEC וחתימת אזורים, שרת DHCP מובנה, אשכול שרתים מרובה, ובקרת גישה מבוססת תפקידים עם אימות דו-שלבי. אירוח עצמי מעניק לכם נראות מלאה על כל שאילתת DNS ברשת שלכם ללא שספק חיצוני יראה את התעבורה שלכם.