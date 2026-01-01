התקינו את שרת ה-DNS של Technitium בלחיצה אחת.
שרת DNS בקוד פתוח עם חסימת פרסומות מובנית, פרוטוקולי DNS מוצפנים, וקונסולת ניהול אינטרנטית עשירה בתכונות.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Technitium DNS Server
Technitium DNS Server הוא שרת DNS בקוד פתוח מלא המשמש גם כשרת שמות סמכותי עבור הדומיינים שלכם וגם כפותר רקורסיבי עבור לקוחות רשת. הוא תומך ב-DNS-over-TLS, DNS-over-HTTPS, ו-DNS-over-QUIC – מגן על שאילתות DNS מפני מעקב ספקית האינטרנט (ISP) ויירוט התקפות אדם בתווך (man-in-the-middle) ללא צורך בפותרים של צד שלישי.
מעבר לפענוח סטנדרטי, Technitium כולל חסימת פרסומות ותוכנות זדוניות ברחבי הרשת באמצעות כתובות URL של רשימות חסימה הניתנות להגדרה, אימות DNSSEC וחתימת אזורים, שרת DHCP מובנה, אשכול שרתים מרובה, ובקרת גישה מבוססת תפקידים עם אימות דו-שלבי. אירוח עצמי מעניק לכם נראות מלאה על כל שאילתת DNS ברשת שלכם ללא שספק חיצוני יראה את התעבורה שלכם.
פיצ'רים עיקריים של Technitium DNS Server
חסימת פרסומות כלל-רשתית
חסימת פרסומות, עוקבים ודומייני תוכנות זדוניות בכל מכשיר ברשת שלכם באמצעות כתובות URL של רשימות חסימה הניתנות להגדרה — ללא צורך בתוכנת לקוח במכשירים בודדים.
פרוטוקולי DNS מוצפנים
תומכת ב-DNS-over-TLS, ב-DNS-over-HTTPS וב-DNS-over-QUIC כדי למנוע יירוט ולשמור על פרטיות שאילתות DNS מ-ISPs ומצותתי רשת.
אחסון DNS סמכותי
אחסנו אזורי DNS משלכם עם חתימת DNSSEC באמצעות RSA, ECDSA, או EdDSA — ובכך מבטלים את התלות בשרתי שמות של צד שלישי עבור הדומיינים הפנימיים או הציבוריים שלכם.
רזולוציה בביצועים גבוהים
ארכיטקטורת Async IO מטפלת ביותר מ-100,000 בקשות DNS בשנייה, עם שמירה במטמון מתמשכת, טעינה מראש ותמיכה בהגשת נתונים מיושנים לזמינות מרבית.
אשכול שרתים מרובים
נהלו ושכפלו אזורים על פני מספר מופעי שרתי DNS ממסוף אינטרנט יחיד עבור יתירות ופריסות מבוזרות.
למה להריץ את Technitium DNS Server על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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