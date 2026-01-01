עד 69% הנחה עבור Technitium DNS Server

התקינו את שרת ה-DNS של Technitium בלחיצה אחת.

שרת DNS בקוד פתוח עם חסימת פרסומות מובנית, פרוטוקולי DNS מוצפנים, וקונסולת ניהול אינטרנטית עשירה בתכונות.

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VPS בניהול AI
24.99/חודש
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החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
התקינו את שרת ה-DNS של Technitium בלחיצה אחת.

בחרו תוכנית VPS עבור Technitium DNS Server

66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
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GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
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90.99
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מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
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GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
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48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
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GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
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בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס
66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
63% הנחה
KVM 2
90.99
33.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס

בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר

מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת
מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת

כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.

מה אפשר לבנות עם Technitium DNS Server

Technitium DNS Server הוא שרת DNS בקוד פתוח מלא המשמש גם כשרת שמות סמכותי עבור הדומיינים שלכם וגם כפותר רקורסיבי עבור לקוחות רשת. הוא תומך ב-DNS-over-TLS, DNS-over-HTTPS, ו-DNS-over-QUIC – מגן על שאילתות DNS מפני מעקב ספקית האינטרנט (ISP) ויירוט התקפות אדם בתווך (man-in-the-middle) ללא צורך בפותרים של צד שלישי.

מעבר לפענוח סטנדרטי, Technitium כולל חסימת פרסומות ותוכנות זדוניות ברחבי הרשת באמצעות כתובות URL של רשימות חסימה הניתנות להגדרה, אימות DNSSEC וחתימת אזורים, שרת DHCP מובנה, אשכול שרתים מרובה, ובקרת גישה מבוססת תפקידים עם אימות דו-שלבי. אירוח עצמי מעניק לכם נראות מלאה על כל שאילתת DNS ברשת שלכם ללא שספק חיצוני יראה את התעבורה שלכם.

התחילו
מה אפשר לבנות עם {name}

פיצ'רים עיקריים של Technitium DNS Server

חסימת פרסומות כלל-רשתית

חסימת פרסומות, עוקבים ודומייני תוכנות זדוניות בכל מכשיר ברשת שלכם באמצעות כתובות URL של רשימות חסימה הניתנות להגדרה — ללא צורך בתוכנת לקוח במכשירים בודדים.

פרוטוקולי DNS מוצפנים

תומכת ב-DNS-over-TLS, ב-DNS-over-HTTPS וב-DNS-over-QUIC כדי למנוע יירוט ולשמור על פרטיות שאילתות DNS מ-ISPs ומצותתי רשת.

אחסון DNS סמכותי

אחסנו אזורי DNS משלכם עם חתימת DNSSEC באמצעות RSA, ECDSA, או EdDSA — ובכך מבטלים את התלות בשרתי שמות של צד שלישי עבור הדומיינים הפנימיים או הציבוריים שלכם.

רזולוציה בביצועים גבוהים

ארכיטקטורת Async IO מטפלת ביותר מ-100,000 בקשות DNS בשנייה, עם שמירה במטמון מתמשכת, טעינה מראש ותמיכה בהגשת נתונים מיושנים לזמינות מרבית.

אשכול שרתים מרובים

נהלו ושכפלו אזורים על פני מספר מופעי שרתי DNS ממסוף אינטרנט יחיד עבור יתירות ופריסות מבוזרות.

למה להריץ את Technitium DNS Server על Hostinger

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

מיקום שרת מומלץ:

בודק...

השקה מקומית. צמיחה גלובלית

בחרו מיקום שרת קרוב לקהל שלכם כדי להגביר את מהירויות הטעינה. יש לנו מרכזי נתונים ברחבי צפון אמריקה, אירופה, אסיה ודרום אמריקה.
התחילו
השקה מקומית. צמיחה גלובלית

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