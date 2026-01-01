SyncLounge הוא מתאם "מסיבת צפייה" באירוח עצמי עבור Plex Media Server. הוא מסנכרן את ההפעלה בין מספר לקוחות Plex בזמן אמת — כאשר צופה אחד עוצר, כולם עוצרים; כאשר אחד מדלג קדימה, כולם מתעדכנים. כל צופה מזרימה משרת ה-Plex שלה, כך שהמארח לא צריך לשתף את הספרייה שלו או לדאוג לרוחב פס — SyncLounge רק שומר על שעוני ההפעלה מיושרים ומספק חדר צ'אט לקבוצה.

אירוח עצמי של SyncLounge על שרת VPS שומר על מסיבות הצפייה בשליטתך, כאשר משתמשים נכנסים דרך חשבונות ה-Plex הקיימים שלהם ומתחברים לשרתי ה-Plex שלהם. תמיכה ברשימה לבנה אופציונלית מגבילה את המופע שלך לחברים, משפחה, או למשתמשי שרת Plex ספציפי.