פרוסו את SyncLounge בהתקנה בלחיצה אחת.
מסיבות צפייה של Plex — אירחו ערבי סרטים וטלוויזיה מסונכרנים עם חברים ובני משפחה במספר שרתי Plex.
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מה אפשר לבנות עם SyncLounge
SyncLounge הוא מתאם "מסיבת צפייה" באירוח עצמי עבור Plex Media Server. הוא מסנכרן את ההפעלה בין מספר לקוחות Plex בזמן אמת — כאשר צופה אחד עוצר, כולם עוצרים; כאשר אחד מדלג קדימה, כולם מתעדכנים. כל צופה מזרימה משרת ה-Plex שלה, כך שהמארח לא צריך לשתף את הספרייה שלו או לדאוג לרוחב פס — SyncLounge רק שומר על שעוני ההפעלה מיושרים ומספק חדר צ'אט לקבוצה.
אירוח עצמי של SyncLounge על שרת VPS שומר על מסיבות הצפייה בשליטתך, כאשר משתמשים נכנסים דרך חשבונות ה-Plex הקיימים שלהם ומתחברים לשרתי ה-Plex שלהם. תמיכה ברשימה לבנה אופציונלית מגבילה את המופע שלך לחברים, משפחה, או למשתמשי שרת Plex ספציפי.
פיצ'רים עיקריים של SyncLounge
סנכרון ניגון בזמן אמת
פעולות נגינה, השהיה, דילוג ועוצמת קול מסונכרנות בין כל המשתתפים באלפיות שנייה, כך שכל החדר נשאר מסונכרן.
צ'אט קבוצתי מובנה
כל חדר כולל סרגל צ'אט מובנה, כך שהצופים יכולים להגיב ולדון מבלי לעזוב את הנגן.
תמיכה רב-שרתית
כל צופה מזרים משרת Plex משלו, כך שהמארח לא צריך לשתף גישה לספרייה או לשרוף רוחב פס של העלאה.
כניסה יחידה Plex
משתמשים מתחברים עם חשבונות ה-Plex הקיימים שלהם — ללא הרשמה נפרדת, ללא סיסמה נוספת לזכור.
רשימה לבנה אופציונלית לגישה
משתנה AUTH_LIST מגביל גישה לשמות משתמש ספציפיים של Plex, כתובות אימייל, או מזהי מכונה של שרת עבור פריסות פרטיות.
למה להריץ את SyncLounge על Hostinger
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הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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