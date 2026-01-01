Autobase היא חלופת קוד פתוח לשירותי מסדי נתונים מנוהלים בענן כמו Amazon RDS ו-Google Cloud SQL, המספקת הקצאת אשכולות PostgreSQL אוטומטית, תצורת זמינות גבוהה וניהול מרכזי באמצעות קונסולת ווב אינטואיטיבית. עם למעלה מ-4,000 כוכבי GitHub, היא מאפשרת לכם להקצות אשכולות PostgreSQL מוכנים לייצור עם מעבר אוטומטי לגיבוי, גיבויים מתוזמנים ושחזור לנקודת זמן, מבלי שתצטרכו לשלוט בתצורת HA מורכבת באופן ידני.

אירוח עצמי של Autobase מבטל את העלויות החוזרות לפי שעה של שירותי מסדי נתונים בענן, תוך שמירה על תשתית מסד הנתונים שלכם וכל הנתונים המאוחסנים תחת שליטתכם המלאה. ה-DBDesk Studio המשולב מספק גישת SQL ישירה וחקר סכימה, ו-REST API מאפשר ניהול תכנותי מלא – ומעניק לכם את הנוחות של מסד נתונים מנוהל על התשתית שלכם.