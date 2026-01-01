התקינו את ה-Autobase בלחיצה אחת.
פלטפורמת Database-as-a-Service בקוד פתוח ובאירוח עצמי לאוטומציה של הקצאה וניהול אשכולות PostgreSQL.
בחרו תוכנית VPS עבור Autobase
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Autobase
Autobase היא חלופת קוד פתוח לשירותי מסדי נתונים מנוהלים בענן כמו Amazon RDS ו-Google Cloud SQL, המספקת הקצאת אשכולות PostgreSQL אוטומטית, תצורת זמינות גבוהה וניהול מרכזי באמצעות קונסולת ווב אינטואיטיבית. עם למעלה מ-4,000 כוכבי GitHub, היא מאפשרת לכם להקצות אשכולות PostgreSQL מוכנים לייצור עם מעבר אוטומטי לגיבוי, גיבויים מתוזמנים ושחזור לנקודת זמן, מבלי שתצטרכו לשלוט בתצורת HA מורכבת באופן ידני.
אירוח עצמי של Autobase מבטל את העלויות החוזרות לפי שעה של שירותי מסדי נתונים בענן, תוך שמירה על תשתית מסד הנתונים שלכם וכל הנתונים המאוחסנים תחת שליטתכם המלאה. ה-DBDesk Studio המשולב מספק גישת SQL ישירה וחקר סכימה, ו-REST API מאפשר ניהול תכנותי מלא – ומעניק לכם את הנוחות של מסד נתונים מנוהל על התשתית שלכם.
פיצ'רים עיקריים של Autobase
הקצאת אשכול בלחיצה אחת
הקימו אשכולות PostgreSQL מוגדרים במלואם ובזמינות גבוהה דרך קונסולת האינטרנט, מבלי לכתוב קובצי תצורה של HA או Ansible playbooks באופן ידני.
מעבר כשל אוטומטי
מנגנון מעבר כשל מובנה מזהה כשלים ראשיים ומקדם רפליקה באופן אוטומטי, ממזער את זמן ההשבתה עבור עומסי עבודה בסביבת ייצור ללא התערבות ידנית.
סטודיו SQL משולב
DBDesk Studio מגיע יחד עם הקונסולה, ומספק עיון בסכימות, ביצוע שאילתות וחקירת נתונים ללא התקנה של לקוח מסד נתונים נפרד.
גיבוי ושחזור
תזמנו גיבויים אוטומטיים ושחזרו אשכולות לכל נקודת זמן, הגנה מפני אובדן נתונים ממחיקות בשוגג או שגיאות יישום.
אוטומציה של REST API
כל פעולת ניהול זמינה באמצעות REST API, המאפשרת אינטגרציה עם צינורות CI/CD, כלי Infrastructure-as-Code, וסקריפטים אוטומטיים מותאמים אישית.
למה להריץ את Autobase על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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