Dagu הוא מתזמן זרימת עבודה (workflow scheduler) חזק בקוד פתוח, שמחליף משימות cron מסורתיות עם צינורות (pipelines) של גרפים אציקליים מכוונים (DAG) המנוהלים באמצעות ממשק אינטרנט נקי. הגדירו זרימות עבודה בקובצי YAML פשוטים עם שלבים שיכולים להריץ פקודות shell, קונטיינרים של Docker, בקשות HTTP, שאילתות SQL ועוד — כולם עם שרשראות תלות, ניסיונות חוזרים ולוגיקה מותנית מובנים.

אירוח עצמי של Dagu ב-VPS שלכם מעניק לכם מתזמן בינארי יחיד ללא תלויות במסד נתונים. אחסון מבוסס קבצים שומר על פשטות, בעוד שממשק המשתמש (UI) האינטרנטי מספק ניטור ביצוע בזמן אמת, צפייה ביומנים ובקרות הפעלה ידניות. פריסה זו כוללת אימות מובנה ואחסון קבוע עבור הגדרות זרימת עבודה והיסטוריית ביצוע.