מתזמן זרימת עבודה מודרני מבוסס DAG עם ממשק משתמש מבוסס ווב לניהול cron jobs וצינורות משימות.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Dagu
Dagu הוא מתזמן זרימת עבודה (workflow scheduler) חזק בקוד פתוח, שמחליף משימות cron מסורתיות עם צינורות (pipelines) של גרפים אציקליים מכוונים (DAG) המנוהלים באמצעות ממשק אינטרנט נקי. הגדירו זרימות עבודה בקובצי YAML פשוטים עם שלבים שיכולים להריץ פקודות shell, קונטיינרים של Docker, בקשות HTTP, שאילתות SQL ועוד — כולם עם שרשראות תלות, ניסיונות חוזרים ולוגיקה מותנית מובנים.
אירוח עצמי של Dagu ב-VPS שלכם מעניק לכם מתזמן בינארי יחיד ללא תלויות במסד נתונים. אחסון מבוסס קבצים שומר על פשטות, בעוד שממשק המשתמש (UI) האינטרנטי מספק ניטור ביצוע בזמן אמת, צפייה ביומנים ובקרות הפעלה ידניות. פריסה זו כוללת אימות מובנה ואחסון קבוע עבור הגדרות זרימת עבודה והיסטוריית ביצוע.
פיצ'רים עיקריים של Dagu
עורך זרימת עבודה DAG
הגדירו תלויות משימות כגרפים מכוונים חסרי מעגלים ב-YAML עם ביצוע מקבילי, הסתעפות מותנית ולוגיקת ניסיון חוזר.
סוגי שלבים מובנים
הפעל פקודות מעטפת, קונטיינרים של Docker, בקשות HTTP, שאילתות SQL, פקודות SSH ופעולות S3 כסוגי צעדים מובנים.
ניטור בזמן אמת
צפו בהתקדמות ביצוע זרימת העבודה בזמן אמת באמצעות ממשק המשתמש האינטרנטי, כולל סטטוס ברמת שלב, יומנים ופרטי תזמון.
תזמון Cron
תזמנו זרימות עבודה באמצעות ביטויי cron וננהלו את כל המשימות המתוזמנות מלוח בקרה אחד.
שילוב סוכן AI
הריצו סוכני קידוד AI כמו Claude Code, Codex, ו-Copilot כשלבי עבודה עם תמיכה מובנית ב-harness.
למה להריץ את Dagu על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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