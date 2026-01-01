Zulip היא פלטפורמת צ'אט צוותי קוד פתוח עוצמתית המארגנת כל שיחה לנושאים בתוך ערוצים, מה שהופך אותה לשונה באופן מהותי מכלי ערוץ שטוחים. במקום זרם הודעות לא מובחן, כל שיחה שייכת לנושא בעל שם — מה שמאפשר לחברי צוות להתעדכן באופן סלקטיבי, להגיב באופן אסינכרוני, ולמצוא החלטות עבר ללא גלילה אינסופית.

אירוח עצמי של Zulip ב-VPS משלכם מעניק לצוות שלכם שליטה מלאה על נתוני תקשורת, היסטוריית הודעות ואינטגרציות. Zulip תומכת ביותר מ-100 אינטגרציות עם כלי פיתוח ופרודוקטיביות, ומספקת אפליקציות נייטיב למובייל ולדסקטופ עבור כל הפלטפורמות העיקריות.