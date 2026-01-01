פרוסו את Zulip בלחיצה אחת.
פלטפורמת צ'אט לצוותים בקוד פתוח עם שרשור נושאים מאורגן, בנויה עבור תקשורת צוותית ממוקדת ואסינכרונית.
בחרו תוכנית VPS עבור Zulip
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Zulip
Zulip היא פלטפורמת צ'אט צוותי קוד פתוח עוצמתית המארגנת כל שיחה לנושאים בתוך ערוצים, מה שהופך אותה לשונה באופן מהותי מכלי ערוץ שטוחים. במקום זרם הודעות לא מובחן, כל שיחה שייכת לנושא בעל שם — מה שמאפשר לחברי צוות להתעדכן באופן סלקטיבי, להגיב באופן אסינכרוני, ולמצוא החלטות עבר ללא גלילה אינסופית.
אירוח עצמי של Zulip ב-VPS משלכם מעניק לצוות שלכם שליטה מלאה על נתוני תקשורת, היסטוריית הודעות ואינטגרציות. Zulip תומכת ביותר מ-100 אינטגרציות עם כלי פיתוח ופרודוקטיביות, ומספקת אפליקציות נייטיב למובייל ולדסקטופ עבור כל הפלטפורמות העיקריות.
פיצ'רים עיקריים של Zulip
שרשור נושאים
כל הודעה שייכת לנושא מוגדר בתוך ערוץ, מה ששומר על שיחות מאורגנות וקלות למעקב, אפילו בצוותים עמוסים.
חיפוש טקסט מלא חזק
חפשו בכל היסטוריית ההודעות, כולל קבצים וקישורים, כדי למצוא באופן מיידי כל שיחה או החלטה קודמת.
מעל 100 אינטגרציות
אינטגרציות מובנות עם GitHub, Jira, PagerDuty, Grafana, Sentry ועוד מביאות הקשר ישירות לערוצי הצוות שלכם.
אפליקציות מקומיות
אפליקציות לנייד עבור iOS ו-Android, בנוסף לאפליקציות דסקטופ עבור Windows, macOS ו-Linux, שומרות על הצוות שלכם מחובר בכל מכשיר.
זרימת עבודה מבוססת מקלדת
קיצורי מקלדת מקיפים וממשק נטול הסחות דעת מאפשרים למשתמשים מתקדמים לנווט ולהשיב להודעות באופן מלא ללא עכבר.
למה להריץ את Zulip על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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