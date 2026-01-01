פרוסו Kimai בהתקנה בלחיצה אחת.
פלטפורמת מעקב אחר זמן חינמית ובקוד פתוח לפרילנסרים, לסוכנויות ולצוותים, לרישום שעות עבודה הניתנות לחיוב וליצירת חשבוניות.
בחרו תוכנית VPS עבור Kimai
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Kimai
Kimai היא אפליקציית מעקב זמן בקוד פתוח ובשלה, המעניקה לפרילנסרים, סוכנויות ועסקים דרך אמינה לרישום שעות עבודה הניתנות לחיוב, לניהול פרויקטים של לקוחות וליצירת חשבוניות מדויקות. עם ממשק ווב נקי, תמיכה בריבוי משתמשים והרשאות מבוססות תפקידים, היא מתאימה למגוון רחב של שימושים, ממפתח יחיד העוקב אחר זמנו ועד לסוכנות המתאמת עשרות חברי צוות על פני לקוחות רבים.
בניגוד לכלי מעקב זמן SaaS שגובים תשלום לפי משתמש, אירוח עצמי של Kimai על גבי VPS משלכם פירושו ללא עלויות מנוי חוזרות ובעלות מלאה על רישומי הזמן ונתוני החיוב שלכם. תבנית זו כוללת MySQL לאחסון עמיד ומוכן לייצור.
פיצ'רים עיקריים של Kimai
מעקב שעות לחיוב
התחילו והפסיקו טיימרים או הזינו שעות באופן ידני לכל לקוח, פרויקט או פעילות לקבלת רישומי חיוב מדויקים.
הפקת חשבוניות
צרו חשבוניות ישירות מרשומות זמן מתועדות מבלי לייצא לכלי נפרד.
דוחות מפורטים
סננו דוחות לפי משתמש, פרויקט, לקוח או טווח תאריכים כדי להבין את ניצול המשאבים ולתמוך בחיוב לקוחות.
הרחבת חיבורים
הרחיבו את Kimai עם תוספים קהילתיים עבור תהליכי עבודה מותאמים אישית, אינטגרציות ותבניות ייצוא נוספות.
למה להריץ את Kimai על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
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סוף סוף חברת אחסון VPS שעושה את זה כמו שצריך! מחיר טוב. פורטל מעולה שמכבד את הזמן של המשתמשים שלו. גיבויים חלקים. תמיכה טובה. אמין. מרגיש יציב כסלע.
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