Kimai היא אפליקציית מעקב זמן בקוד פתוח ובשלה, המעניקה לפרילנסרים, סוכנויות ועסקים דרך אמינה לרישום שעות עבודה הניתנות לחיוב, לניהול פרויקטים של לקוחות וליצירת חשבוניות מדויקות. עם ממשק ווב נקי, תמיכה בריבוי משתמשים והרשאות מבוססות תפקידים, היא מתאימה למגוון רחב של שימושים, ממפתח יחיד העוקב אחר זמנו ועד לסוכנות המתאמת עשרות חברי צוות על פני לקוחות רבים.

בניגוד לכלי מעקב זמן SaaS שגובים תשלום לפי משתמש, אירוח עצמי של Kimai על גבי VPS משלכם פירושו ללא עלויות מנוי חוזרות ובעלות מלאה על רישומי הזמן ונתוני החיוב שלכם. תבנית זו כוללת MySQL לאחסון עמיד ומוכן לייצור.