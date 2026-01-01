Expensave היא אפליקציית קוד פתוח למעקב אחר הוצאות, שנבנתה עבור יחידים ומשפחות שרוצים שליטה מלאה על הנתונים הפיננסיים שלהם. עם לוחות שנה משותפים להוצאות, ייבוא דפי בנק ודוחות הרגלי הוצאות, היא הופכת נתוני עסקאות גולמיים לתובנות מעשיות שעוזרות לכם להבין לאן הכסף שלכם הולך.

אירוח עצמי של Expensave על שרת VPS משלכם שומר על נתונים פיננסיים רגישים מחוץ לשרתים מסחריים של צד שלישי, מבטל דמי מנוי חוזרים, ומעניק לכל בן משפחה גישה ללא שיתוף פרטי התחברות — בעוד שגיבויים אוטומטיים מגנים על שנים של היסטוריית הוצאות.