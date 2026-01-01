התקינו את Expensave בלחיצה אחת.
מעקב הוצאות אישי ומשפחתי בקוד פתוח למעקב אחר הרגלי הוצאות וניהול תקציבים ביתיים.
בחרו תוכנית VPS עבור Expensave
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Expensave
Expensave היא אפליקציית קוד פתוח למעקב אחר הוצאות, שנבנתה עבור יחידים ומשפחות שרוצים שליטה מלאה על הנתונים הפיננסיים שלהם. עם לוחות שנה משותפים להוצאות, ייבוא דפי בנק ודוחות הרגלי הוצאות, היא הופכת נתוני עסקאות גולמיים לתובנות מעשיות שעוזרות לכם להבין לאן הכסף שלכם הולך.
אירוח עצמי של Expensave על שרת VPS משלכם שומר על נתונים פיננסיים רגישים מחוץ לשרתים מסחריים של צד שלישי, מבטל דמי מנוי חוזרים, ומעניק לכל בן משפחה גישה ללא שיתוף פרטי התחברות — בעוד שגיבויים אוטומטיים מגנים על שנים של היסטוריית הוצאות.
פיצ'רים עיקריים של Expensave
לוחות שנה של הוצאות משותפות
משתמשים מרובים יכולים לתרום לאותו לוח שנה, מה שמקל על משפחות ושותפים לדירה לשמור על שקיפות תקציב משק הבית.
ייבוא דוח בנקאי
ייבאו דוחות ממוסדות פיננסיים כדי לאכלס עסקאות באופן אוטומטי, תוך הפחתת הזנה ידנית והבטחת רישומי הוצאות מלאים.
דוחות הרגלי הוצאות
אנליטיקה ויזואלית מפרקת הכנסות והוצאות לפי קטגוריה לאורך זמן, החושפת דפוסים שעוזרים לכם לקבל החלטות תקציביות חכמות יותר.
יישום רשת פרוגרסיבי
ה-PWA המותאם למובייל מאפשר לכם לתעד הוצאות מכל מכשיר באופן מיידי, כך שלעולם לא תפספסו עסקה בדרכים.
עיצוב ששם פרטיות בראש
כל הנתונים הפיננסיים נשארים על השרת שלכם — ללא ניתוחים של צד שלישי, ללא דמי מנוי, וללא סיכון של פלטפורמה מסחרית שנסגרת.
למה להריץ את Expensave על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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