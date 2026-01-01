התקינו את Bluesky Ozone בלחיצה אחת.
שירות ניהול תוכן ותיוג מנוהל עצמאית עבור רשת Bluesky ויישומי פרוטוקול AT אחרים.
בחרו תוכנית VPS עבור Bluesky Ozone
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Bluesky Ozone
Bluesky Ozone הוא שירות הפיקוח והתיוג הרשמי עבור פרוטוקול AT, הרשת הפתוחה שמפעילה את Bluesky. הוא משלב ממשק משתמש אינטרנטי של Next.js עם שירות קצה עורפי המאפשר למנהלים למיין דיווחים, להסיר או להשעות תוכן וחשבונות, להחיל תוויות ולפרסם את התוויות הללו בחזרה לרשת באמצעות WebSockets.
הפעלת מופע Ozone משלכם הופכת אתכם למתייג הניתן לשילוב שמשתמשי Bluesky יכולים להירשם אליו, ומעניקה לקהילות, מפרסמים וחוקרים דרך לעצב את מה שהם וחבריהם רואים מבלי להיות תלויים בספק פיקוח יחיד. אירוח עצמי שומר דיווחים, היסטוריית תוויות והחלטות מדיניות על תשתית שאתם שולטים בה.
פיצ'רים עיקריים של Bluesky Ozone
תיוג נערם
פרסמו תוויות שמשתמשי Bluesky יכולים לבחור להצטרף אליהן, ולשכפל את תצוגות הניהול שלכם מעל מדיניות הרשת המוגדרת כברירת מחדל.
מיון דוחות
סקירה, הסלמה וטיפול בדוחות מודרציה נכנסים מממשק יחיד המיועד לצוותי מודרציה.
הסרות והשעיות
החילו הסרות, השעו חשבונות ו-בטלו החלטות עם היסטוריית ביקורת מלאה הקשורה לזהות המנהל.
תבניות אימייל
שלחו מיילים מבוססי תבנית למודרציה למשתמשים המושפעים ישירות מלוח הבקרה לתקשורת עקבית.
כללי תווית מותאמים אישית
צרו ושנו אוצר מילים של תוויות משלכם כדי להתאים לקהילות נישה, שפות או מדיניות תוכן.
למה להריץ את Bluesky Ozone על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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