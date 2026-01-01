Bluesky Ozone הוא שירות הפיקוח והתיוג הרשמי עבור פרוטוקול AT, הרשת הפתוחה שמפעילה את Bluesky. הוא משלב ממשק משתמש אינטרנטי של Next.js עם שירות קצה עורפי המאפשר למנהלים למיין דיווחים, להסיר או להשעות תוכן וחשבונות, להחיל תוויות ולפרסם את התוויות הללו בחזרה לרשת באמצעות WebSockets.

הפעלת מופע Ozone משלכם הופכת אתכם למתייג הניתן לשילוב שמשתמשי Bluesky יכולים להירשם אליו, ומעניקה לקהילות, מפרסמים וחוקרים דרך לעצב את מה שהם וחבריהם רואים מבלי להיות תלויים בספק פיקוח יחיד. אירוח עצמי שומר דיווחים, היסטוריית תוויות והחלטות מדיניות על תשתית שאתם שולטים בה.